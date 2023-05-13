«Крылья Советов» — «Локомотив». Дзюба будет беспощаден

14 мая состоится матч 27-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Локомотив». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу самарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех москвичей оценивается аналитиками коэффициентом 2.86. Поставить на ничью предлагают за 3.62.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Локомотив» 14 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Крылья Советов» – «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Локомотив» (14.05.2023)

Второй игровой день 27-го тура чемпионата России по футболу открывает встреча в Самаре, где местные «Крылья Советов» примут гостей из Москвы – «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Крылья Советов» перед матчем имеют статус фаворита, с чем можно поспорить. Да, самарцы играют на домашнем стадионе, что нередко даёт преимущество. Кроме того, у них нет проблем с мотивацией – команда Игоря Осинькина оторвалась от зоны переходных матчей всего на одно очко. Она отчаянно нуждается в победе.

Гус Хиддинк: без еврокубков футболистам тяжело прогрессировать.

Во втором круге РПЛ за девять последних туров «Крылья Советов» одержали всего одну победу над «Сочи» (2:1). При этом южане сами были не в лучшем состоянии из-за тренерской неразберихи. В начале апреля самарцы выдали беспроигрышную серию из трёх матчей, но с тех пор у них три поражения подряд.

И дело отнюдь не только в результатах, но и в составе. В атаке заменить Максима Глушенкова и Сергея Пиняева, которые зимой ушли в «Локомотив», так и не получилось. Глушенков до сих пор лучший бомбардир «Крыльев Советов» с шестью голами. Также два матча подряд самарцы остаются в меньшинстве: в игре с «Зенитом» удалён был Гленн Бейл, а с «Краснодаром» – Владимир Писарский. Форвард не поможет команде.

И ведь это ещё не всё, так как травмирован Роман Ежов. Нападение самарцев старается не изменять своему дерзкому стилю, забивая хотя бы по одному голу, но этого не хватает, когда оборона постоянно сбоит. Дошло до того, что в последнем матче с «Краснодаром» тренер усадил на скамейку основного вратаря Ивана Ломаева. Что неудивительно, ведь за три встречи команда пропустила девять голов.

Григорий Иванов заявил, что Екатеринбург готов принять финал Кубка России.

«Локомотив» не упустит случай вновь подарить своим болельщикам атакующее шоу. После Нового года команда Михаила Галактионова показывает именно ту игру, которую от неё ждали с самого начала сезона. В девяти последних турах РПЛ она дважды потеряла очки. Обидное поражение от «Зенита» (1:2) и волевая ничья с ЦСКА в меньшинстве (1:1).

Атака железнодорожников во втором круге заметно прибавила. Кроме «Зенита» и ЦСКА, ещё только «Ахмат» смог выстоять и не пропустить больше одного мяча. В остальных шести играх московский клуб забивал минимум три гола. Хорошую поддержку Артёму Дзюбе оказывает Вильсон Изидор – французский форвард забивал в каждом из трёх последних матчей.

Можно сказать, что у «Локомотива» нет столь серьёзной турнирной мотивации, но это не совсем так. От зоны переходных матчей он оторвался на 11 очков, и, чтобы оставшиеся туры превратить в формальность, в Самаре важно не проиграть. Кроме того, гости хотят закончить сезон в первой половине турнирной таблицы.

Ко всему прочему железнодорожники исторически сильно играют с «Крыльями Советов». Последнее поражение «Локомотива» зафиксировано ещё в 2017 году в Кубке России. С того момента в восьми очных встречах он добился пяти побед и три раза сыграл вничью. Есть все шансы продлить эту серию.

Ставить на победу одной из команд в этой встрече не кажется хорошей идеей. «Локомотив» в хорошей форме и не собирается сбавлять обороты. Тем не менее «Крылья Советов» загнали себя в угол – им необходимо побеждать, чтобы оторваться от четвёрки худших клубов чемпионата. Поэтому лучше рассмотреть результативность гостей. У самарцев много проблем с составом, оборона не справляется и пропускает почти по два гола. Выгодно смотрится тотал «Локомотива» больше 1.5 мяча с коэффициентом 2.33.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Локомотив» 14 мая 2023 года

«Крылья Советов» проводят концовку сезона слабо. В среднем самарцы пропускают по три гола в последних встречах. Едва ли сейчас им удастся остановить атаку самой прогрессирующей команды. «Локомотив» в прекрасной форме. Нападение радует стабильностью, забивая почти три гола в среднем. Если не забивает Артём Дзюба, то всегда готов помочь Изидор, у которого три мяча в трёх последних матчах.

Ставка: тотал «Локомотива» больше 1.5 мяча за 2.33.

Экспресс с коэффициентом 8.50.

Зделар: РПЛ точно сильнее, чем сербская лига.

Экс-футболист «Зенита» Витсель завершил карьеру в сборной Бельгии.

Сёмин поддержал желание Мостового получить лицензию тренера.

«Тоттенхэм» отказался от идеи приглашения Нагельсмана.