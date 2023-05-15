Швейцария — Казахстан. Дальше будет только хуже

16 мая состоится матч группового этапа ЧМ-2023 по хоккею Швейцария – Казахстан. Начало – в 20:20 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу швейцарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.13. Успех казахстанцев оценивается в 14.0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2023 Швейцария — Казахстан 16 мая 2023 года

Букмекеры сомневаются в результативности матча Швейцария – Казахстан: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 5.5 шайбы – за 1.90. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 8.50. Поставить на окончание встречи в овертайме можно с коэффициентом 10.5.

Анализ и прогноз на матч ЧМ-2023 Швейцария — Казахстан (16.05.2023)

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 16 мая 2023, вторник. 20:20 МСК Швейцария Не начался Казахстан Кто победит в основное время? П1 X П2

ЧМ-2023 набирает обороты. Наступило время для 3-го тура группового этапа. В игре группы В нас ждёт встреча одного из фаворитов с аутсайдером. Сборные Швейцарии и Казахстана встретятся в Риге на стадионе «Рига-Арена», а первое вбрасывание состоится в 20:20 мск.

Сборная Казахстана в своей группе считалась едва ли не главным аутсайдером. Команду ослабили, заставив хоккеистов с двойным гражданством делать выбор, за какую сборную выступать. В итоге на ЧМ-2023 не поехало большое количество сильных спортсменов, а ещё был запрещён въезд Андрею Скабелке на турнир. Тренером был назначен Галым Мамбеталиев.

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Конечно, после такого казахстанцам практически не оставляли шансов и записали в аутсайдеры, но они смогли удивить. В матче с Норвегией команда отыгралась со счёта 0:2 и перевела игру в овертайм. Однако в дополнительное время выявить победителя вновь не удалось, но по буллитам Казахстан выиграл (4:3 Б).

Правда, уже в следующем матче всё встало на свои места. Чехия сделала выводы из ошибок норвежцев и просто деклассировала соперника, победив со счётом 5:1. При этом у чехов было подавляющее преимущество по броскам в створ 43:15. Даже у швейцарцев, когда они в первой встрече разгромили Словению, не было такого явного превосходства.

«Красные крестоносцы» начали ЧМ-2023 с двух сухих побед, с общим счётом 10:0. Ни Словения, ни Норвегия не смогли ничего противопоставить Швейцарии, которая грамотно оборонялась и хорошо атаковала. У сборной не приехало из-за травм много важных хоккеистов, но на результате это не отразилось.

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Швейцарцы выглядят сбалансированно, без явных слабых мест. Многие игроки проявляют себя очень хорошо, нашлось место даже ветерану Андресу Амбюлю, для которого это уже 18-й чемпионат мира. В сборной есть сразу пять хоккеистов, которые в первых двух матчах набрали по три очка.

Швейцарию трудно отнести к мировым хоккейным топам, но её уровень весьма высок. Вряд ли команда Патрика Фишера остановится только на выходе в плей-офф, и терять очки в группе с такими соперниками, как Казахстан, она тоже не должна. Предлагаем ставку на тотал Швейцарии больше 4.5 шайбы за 2.11.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2023 Швейцария — Казахстан 16 мая 2023 года

Оборона гостей не блещет надёжностью, казахстанцы позволяют соперникам слишком много атаковать. Уровень сборной явно упал в этом году, и швейцарцы будут одними из тех, кто это подтвердит. Тут не стоит ждать чего-то, кроме уверенной победы «красных крестоносцев», при этом их атака покажет себя во всей красе.

Ставка: индивидуальный тотал Швейцарии больше 4.5 шайбы за 2.11.

Экспресс с коэффициентом 10.11.

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