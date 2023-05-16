«Ман Сити» — «Реал». Попробуйте удержать Холанда в этот раз

В первой встрече удалось сдерживать напор норвежца, но в этот раз не выйдет.

17 мая определится второй финалист Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» принимает «Реал» на стадионе «Этихад», а начало встречи запланировано на 22:00. Кто выйдет победителем: рекордсмены «сливочные» или впервые кубок поднимут «горожане»?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Кто фаворит?

Букмекерская контора «Фонбет» считает, что больше шансов у хозяев. На победу «Ман Сити» предлагают поставить за 1.60, а успех «Реала» оценён в 5.50. Проход в финал «горожан» идёт с коэффициентом 1.30. Если «сливочные» станут финалистами ЛЧ, то сыграет 3.60. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу подопечных Гвардиолы. Поставить на него можно в «Фонбет» за 8.50. За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Где смотреть?

В прямом эфире трансляцию матча полуфинала Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Реал» покажут на телеканале «Матч!»

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» (17.05.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди Лига чемпионов. 16 мая состоится ответная полуфинальная встреча. На стадионе «Этихад» в Манчестере померяются силами «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Первый матч закончился ничьей — 1:1.

В первой игре соперники прощупывали сильные и слабые стороны друг друга. Несмотря на то что встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу», «горожане» чаще владели мячом и острее атаковали. У Тибо Куртуа было немало работы. Несколько раз бельгийский голкипер по-настоящему выручил свою команду.

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Такое течение матча мало кого удивило. «Манчестер Сити» во второй половине сезона демонстрирует высший пилотаж. За последние 14 туров в чемпионате Англии он сыграл вничью только с «Ноттингем Форест» (1:1). Во всех остальных встречах, несмотря на то что было много сильных соперников, одержал результативные победы.

Не последнюю роль в результатах «горожан» сыграл Эрлинг Холанд. Забитый во встрече последнего тура с «Эвертоном» (3:0) гол стал для норвежца 36-м в текущем сезоне. От исторического рекорда Рона Дэвиса по количеству забитых мячей за один сезон в АПЛ его отделяет всего лишь один гол.

В первой встрече с «Реалом» Холанд не сумел проявить себя во всей красе. Его персонально опекали защитники мадридского клуба, в частности Антонио Рюдигер. Немец буквально наступал норвежцу на пятки. Несколько раз Эрлингу всё же удалось перехитрить Рюдигера, но последнего тут же подстраховали одноклубники.

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В преддверии ответного матча Анчелотти предоставил Рюдигеру дополнительное время для отдыха, чтобы тот с новыми силами сдерживал Холанда. Вопрос в том, хватит ли этого «сливочным» для того, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов? Во второй половине сезона их игра вызывает немало вопросов.

За последние девять туров чемпионата Испании «галактикос» одержали только пять побед, причём большая их часть была добыта во встречах с явными аутсайдерами. Во всех остальных играх подопечные Карло Анчелотти потерпели поражения и много пропустили.

Понятно, что на Лигу чемпионов у «сливочных» совсем другой настрой, но такие результаты в совокупности с их общей формой вызывают сомнения. Укрепляет их история шести последних очных встреч. Лишь в одной из них мадридцам удалось выиграть, и Хосеп Гвардиола наверняка сделал выводы из той неудачи.

Тогда «горожане» также смотрелись предпочтительнее мадридцев. Они были в шаге от выхода в финал, но на 90-й минуте «сливочные» переломили ход игры и сотворили чудо. Полагаем, что Гвардиола подобного не допустит. Поставить на победу его подопечных и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерской конторе «Фонбет» с коэффициентом 1.93. За регистрацию каждый получит фрибет 2000 рублей.

Ладно бы предстоящая встреча проходила в Мадриде. Тогда счёт 1:1 в первом матче был бы комфортным для «Реала». Однако игра состоится на стадионе «Этихад», что даёт «Манчестер Сити» колоссальное преимущество.

За 29 матчей во всех официальных турнирах подопечные Гвардиолы потерпели всего лишь одно поражение и один раз сыграли вничью. За этот период времени они забили 98 мячей, в то время как пропустили только 21. Статистика просто сумасшедшая.

Плохо для «горожан» лишь то, что совсем недавно у них была игра с «Эвертоном». В послематчевом интервью Гвардиола сетовал на загруженный календарь. Он отметил, что у «галактикос» на день больше отдыха. Испанского специалиста нетрудно понять, но и у «сливочных» незадолго до первого матча с «горожанами» был финал Кубка Испании.

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На это указал Анчелотти, подчеркнув, что теперь очередь «горожан» играть с дополнительной усталостью. Хотя также итальянец признался, что календарь неидеален и что с этм что-то нужно делать в будущем.

Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» 17 мая 2023 года

«Манчестер Сити» во второй половине сезона неимоверно хорош. В первом матче Гвардиола прощупывал почву, но теперь будет подготовлен. «Реал» умеет удивлять и, несмотря ни на что, выигрывать Лигу чемпионов, но в этом году в это верится с большим трудом.

В первую очередь бросается в глаза нестабильность и местами невнятная игра «сливочных». История шести последних очных встреч отнюдь не на их стороне. Ставки на победу «горожан» и тотал больше 1.5 мяча принимают в «Фонбет» с коэффициентом 1.93. Там же за регистрацию каждый получит фрибет 2000 рублей.

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