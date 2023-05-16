«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Йокич оставит Леброна в тени

17 мая состоится первый матч 1/2 финала плей-офф НБА «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Наггетс» в основное время можно с коэффициентом 1.48. Успех «Лейкерс» оценён экспертами в 2.75.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НБА «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» 17 мая 2023 года

Букмекеры считают, что первый матч 1/2 финала плей-офф НБА «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» будет результативным: тотал больше 220.5 очка идёт за 1.74, а тотал меньше 220.5 очка — за 2.10. Заключить пари на то, что «Лейкерс» выйдут в полуфинал, можно с коэффициентом 2.14.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала плей-офф НБА «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» (17.05.2023)

На 17 мая запланирована первая встреча 1/2 финала плей-офф НБА. На стадионе «Болл-Арена» в Денвере местный «Денвер Наггетс» примет «Лос-Анджелес Лейкерс». Начало игры — в 3:30 мск. Серия обещает получиться насыщенной событиями.

В плей-офф команды не встречались довольно давно — с 2020 года. Тогда «Лейкерс» потребовалось пять матчей для того, чтобы выбить «Наггетс». В этот раз могут потребоваться все семь. Более того, у «Денвера» есть хорошие шансы отомстить «Лос-Анджелесу» и добыть путёвку в финал.

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На предыдущих стадиях турнира «Наггетс» уверенно обыграли «Миннесоту Тимбервулвз» и «Финикс Санз». Главным героем обеих серий стал звёздный центровой «Денвера» Никола Йокич. По мере прохождения плей-офф НБА сербский баскетболист набрал невероятную форму.

Йокич установил рекорд по количеству трипл-даблов в плей-офф НБА. Сейчас на его счету 11 таковых. Три из них двукратный MVP оформил в трёх последних матчах с «Финиксом». Также он стал первым игроком в истории плей-офф с 25+ очками, 15+ подборами и 15+ передачами за один матч.

Отметившись 32 очками, 10 подборами и 12 результативными передачами в шестом матче с «Финиксом», Йокич повторил достижение Леброна Джеймса и Рассела Уэстбрука в плей-офф НБА. Он стал третьим баскетболистом в истории, кто оформлял в среднем за серию трипл-дабл с 30+ очками.

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Несмотря на высокий градус соперничества, звёздные игроки «Финикса» восхищались Йокичем. Под особым впечатлением остался форвард «Санз» Кевин Дюрант. Он заявил о том, что Никола станет одним из величайших центровых в истории баскетбола.

Впрочем, «Лейкерс» тоже подходят к грядущему матчу в отличной форме. На предыдущих стадиях плей-офф НБА они победили «Мемфис Гриззлиз» и «Голден Стейт Уорриорз». «Лос-Анджелес» продемонстрировал очень качественный командный баскетбол, как в защите, так и в нападении.

Особый вклад в результаты «озёрников» привнесли Энтони Дэвис и нестареющий Леброн Джеймс. В последней игре с «Уорриорз» 38-летний знаменитый форвард «Лос-Анджелеса» набрал 30 очков, а также совершил шесть подборов и отдал девять результативных передач.

Участие Дэвиса в шестой встрече с «Уорриорз» было под вопросом, так как он получил травму головы матчем ранее. Благо, обошлось. Он восстановился и отметился 17 набранными очками, 20 подборами и тремя результативными передачами. После выхода своей команды в полуфинал плей-офф НБА Энтони заявил о том, что чувствует себя прекрасно.

У «Лейкерс» всё замечательно, но что-то подсказывает, что в первом матче они уступят «Денверу». «Наггетс» проиграли только в одной из пяти последних домашних очных встреч. Уступили они с небольшой разницей в счёте в овертайме (141:146 ОТ). Игра получилась очень результативной несмотря на то, что участия в ней не принял Йокич.

В предстоящем матче серб наверняка выдаст очередной перфоманс. Совсем недавно известный в прошлом баскетболист и тренер Марк Джексон принёс Йокичу извинения за то, что не включил его в топ-5 кандидатов на звание самого ценного игрока сезона. Он отметил, что допустил ошибку и признаёт это.

Даже надёжная защита «Лейкерс» вряд ли сможет остановить серба. Статистика гласит: его трипл-даблы имеют наибольшее влияние на победы команд среди всех игроков в лиге. К слову, Леброн Джеймс в этом списке занимает последнее место.

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Настал черёд знаменитого форварда «озёрников» восхищаться Йокичем. Думается, он как и Дюрант, останется под впечатлением от выступлений серба. Предлагаем проверить ИТ1Б 113.5 очка за коэффициент 1.85. Встреча наверняка получится результативной. У обеих команд с этим компонентом полный порядок.

Прогноз и ставка на матч НБА «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» 17 мая 2023 года

Домашний стадион даёт «Денверу» солидное преимущество. Велика вероятность того, что он одержит победу. Наверняка вновь порадует Никола Йокич. Он пребывает на пике форме. У «Лос-Анджелес Лейкерс» одна из самых надёжных оборон в лиге, но даже ему вряд ли удастся остановить неудержимого серба.

Ставка: индивидуальный тотал «Денвера» больше 113.5 очка за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 22.03.

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