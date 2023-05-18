«Акрон» — «Алания». Олег Василенко покажет характер

Есть риск, что владикавказцев не пустят в РПЛ из-за проблем со стадионом. Впрочем, это не повод опускать руки.

19 мая состоится матч 32-го тура Первой лиги «Акрон» — «Алания». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу владикавказцев можно с коэффициентом 2.55. Успех клуба из Тольятти оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Акрон» — «Алания» 19 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Акрон» — «Алания» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз на матч 32-го тура Первой лиги «Акрон» — «Алания» (19.05.2023)

Сезон стремительно близится к завершению. В Первой лиге идёт активная борьба как за выход в РПЛ, так и за сохранение прописки. На 19 мая запланирована встреча, которая откроет программу 32-го тура. На стадионе «Кристалл» в Жигулёвске «Акрон» примет «Аланию». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

«Акрон» в этом сезоне влюбил в себя многих. Он громко о себе заявил, добравшись до финала Пути регионов Кубка России. По пути команда обыграла ряд московских команд, выступающих в РПЛ — «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».

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Вот только «Акрон» потратил много сил. Из-за этого у него случился спад. За последние шесть туров в Первой лиге клуб из Тольятти победил только располагающуюся в зоне вылета «Волгу» из Ульяновска (1:0). Вничью он сыграл с «Енисеем» (1:1), «Уфой» (0:0) и «Кубанью» (1:1).

Проиграли подопечные Евгения Калешина «Нефтехимику» (0:3) и «Рубину» (2:3). Если бы не Сергей Волков, они пропустили бы ещё больше во встрече с казанцами. У голкипера было немало работы. Защитники совсем не справлялись со своими обязанностями. Уже к 16-й минуте счёт был 1:3, в частности из-за их ошибок.

Впрочем, обусловлены результаты и отсутствием дополнительной мотивации. Сейчас клуб из Тольятти располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Первой лиги. Отставание от зоны плей-офф очень велико, отрыв от зоны вылета тоже приличный — шесть очков. В оставшихся трёх турах он вряд ли сильно сократится.

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У «Алании» мотивации не сильно больше, чем у «Акрона». Она располагается на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги. Отставание красно-жёлтых от идущего на второй строчке «Рубина» составляет семь очков. Отрыв от догоняющего «Енисея» — шесть очков.

Велика вероятность, что сезон владикавказцы закончат на той же строчке, на которой находятся сейчас. Впрочем, проблемы с мотивацией у них могут возникнуть не из-за турнирного расположения. Суть в том, что красно-жёлтых могут не пустить в РПЛ из-за серьёзных проблем со стадионом.

Сообщается, что на реконструкцию арены «Алании» уйдёт ещё как минимум год. На нём всё ещё не закончены монолиты, но уже проржавела арматура. К отделке и коммуникациям строители ещё не приступали. Так что даже если владикавказцы выйдут в РПЛ по спортивному принципу, существует риск не пройти лицензирование.

Будет обидно, ведь «Алания» очень здорово прибавила после недавней смены главного тренера. Под руководством Олега Василенко красно-жёлтые за последние шесть туров в Первой лиге не потерпели ни одного поражения. Вничью они сыграли с «Волгарём» (2:2) и «СКА-Хабаровск» (0:0). Победили «Велес» (2:1), «Шинник» (1:0), тульский «Арсенал» (2:1) и «Краснодар-2» (5:2).

С другой стороны, что мешает «Алании» пойти по стопам московского «Торпедо», которое в этом сезоне арендовало для проведения домашних матчей «Лужники»? Стадион автозаводцев также находится на реконструкции. Так что, сдаётся, владикавказцы не станут опускать руки и ещё поборются за путёвку в РПЛ.

Так или иначе, наилучшим вариантом для ставки выглядит «обе забьют» за коэффициент 1.86. Удивительно, но лишь 14 раз в играх клуба из Тольятти забивали обе команды. Это один из самых низких показателей в лиге. Однако обусловлено это тем, что в начале сезона у «Акрона» возникали проблемы с результативностью. Нередко он уходил с поля без голов.

Сейчас всё иначе. У подопечных Калешина улучшилась атакующая мощность, но снизилась надёжность обороны. Также в пользу голов с обеих сторон свидетельствует история очных встреч. В пяти из шести последних матчей забивали обе команды. Вероятнее всего, в этот раз будет так же.

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Стоит отметить, что «Алания» в принципе является очень результативным клубом. За 31 тур в Первой лиге она забила 51 гол — больше только у лидирующей «Балтики». Однако и сами красно-жёлтые пропустили немало — 33 мяча. Среди команд топ-7 больше пропустила только «Родина», которая выдала ужасное начало сезона.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Акрон» — «Алания» 19 мая 2023 года

«Акрон» потратил много сил на Кубок России. Поэтому на последнем отрезке сезона он заметно сбавил обороты. Команда стала чаще забивать, но и сама стала много пропускать. Предпочитающая результативный футбол «Алания» наверняка этим воспользуется. У неё всё ещё есть неплохие шансы выйти в РПЛ. Олег Василенко вряд ли станет опускать руки. В конце концов, история очных встреч всецело на стороне голов с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.86.

Экспресс с коэффициентом 9.40.

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