«Ньюкасл» — «Брайтон». Де Дзерби впечатляет

18 мая 2023 года состоится матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество хозяевам: поставить на победу «сорок» можно с коэффициентом 2.04. Шансы «чаек» оценены в 3.45. Заключить пари на ничью предлагается за 3.85.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон» 18 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.35. Ставки на то, что «сороки» победят со счётом 2:1, принимаются за 9.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон» (18.05.2023)

В четверг вечером на «Сент-Джеймс Парк» «Брайтон» встретится с «Ньюкасл Юнайтед» в поисках четвёртой победы в пяти последних матчах.

«Чайки» занимают шестое место в турнирной таблице, опережая «Тоттенхэм» на одно очко и имея две игры в запасе.

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«Ньюкасл» занимает третью строчку в турнирной таблице и находится на расстоянии одного очка от ближайшего преследователя и Лиги Европы. «Сороки» хотят играть в Лиге чемпионов, но нужно поднажать ещё.

Когда в марте и апреле «сороки» одержали восемь побед в девяти матчах чемпионата, казалось, что они без проблем займут место в четвёрке сильнейших. Однако с тех пор подопечным Эдди Хау удалось взять лишь одно очко из шести возможных. «Ньюкасл» уступил «Арсеналу» (0:2) и сыграл вничью с «Лидсом» (2:2).

Однако стоит помнить, что «Ньюкасл» проиграл только 2 из 17 домашних матчей АПЛ в этом сезоне, сохранив при этом восемь раз ворота сухими.

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Выиграв 9 из 13 последних встреч на своём поле, забив более 1.5 мяча в шести из этих победных игр, «сороки» будут надеяться на то, что смогут выиграть у «чаек».

Однако у «Брайтона» будут другие планы, ведь он отправится на выезд после впечатляющей победы со счётом 3:0 над «Арсеналом».

«Чайки» не только выиграли в 7 из 12 последних встреч АПЛ, но и в семи случаях забивали больше 1.5 мяча. Более того, «Брайтон» пользуется успехом на выезде, уступив всего в 2 из 11 последних матчей в гостях и одержав шесть побед.

Стоит также отметить, что «Чайки» забивали более 1.5 мяча в 11 из 17 выездных встреч в этом сезоне, что делает их серьёзной угрозой для домашних «сорок».

«Ньюкасл», похоже, до конца сезона останется без травмированных Эмиля Крафта, Джамала Ласселлса, Мэтта Ритчи и Шона Лонгстаффа.

В списке травмированных у «Брайтона» числятся Тарик Лампти, Джереми Сармиенто, Якуб Модер, Адам Уэбстер, Адам Лаллана, а Йоэл Велтман под вопросом.

Не секрет, что «Ньюкасл» — это сила, с которой нужно считаться на «Сент-Джеймс Парк», но «Брайтон» умеет добиваться побед на выезде. Роберто Де Дзерби не перестаёт удивлять, пусть и с перерывами.

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