«Севилья» — «Ювентус». Седьмая победа не за горами

Один из участников финала Лиги Европы определится 18 мая в матче «Севилья» — «Ювентус». Игра начнётся в 22:00 мск на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Первая встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Кто фаворит?

Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами севильцев. Поставить на их победу можно за 2.40, а шансы туринцев оценены в 3.25. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу «Севильи». Поставить на него можно за коэффициент 7.50. Каждый, кто зарегистрируется в «Фонбет», получит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Лиги Европы «Севилья» — «Ювентус» (18.05.2023)

На этой неделе в Лиге Европы пройдут заключительные матчи 1/2 финала: в четверг на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» примет «Ювентус» в ответной игре. Первая закончилась вничью 1:1.

«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице Серии А и впечатляет результатами в этом сезоне. В последней игре туринцы легко обыграли «Кремонезе» со счётом 2:0 и будут стремиться к аналогичному результату во встрече с испанским клубом.

«Бавария» представила основной комплект формы на сезон-2023/2024.

«Севилья» занимает 10-е место в таблице Ла Лиги и постепенно восстановилась после неудачного начала сезона. В выходные красно-белые разгромили «Вальядолид» со счётом 3:0 и будут уверены в своих силах перед игрой 1/2 финала Лиги Европы.

«Севилья» может стать лишь второй командой, которая выбьет «Ювентус» из полуфинала еврокубков с начала XXI века. В 2014 году этого добилась «Бенфика». Туринцы выиграли только 2 из последних 17 матчей с испанскими клубами на выездах.

«Ювентус» может выйти в свой первый финал еврокубков за шесть лет. Последний раз он добивался этого при Аллегри в Лиге чемпионов сезона-2016/2017. «Севилья» дошла до четырёх финалов Лиги Европы за последнее десятилетие — больше, чем любая другая команда за этот период.

Катарский шейх увеличил сумму предложения по покупке «МЮ».

Туринцы чего только не переживали в текущем сезоне под руководством Массимилиано Аллегри. Поэтому «Ювентус» бесстрашен и будет намерен выиграть Лигу Европы. В распоряжении «бьянконери» имеется сильный состав, и им есть что доказывать.

«Севилья» имеет в своём составе отличных футболистов и сумела добиться успеха под руководством Хосе Луиса Мендилибара. Они обладают огромным опытом выступлений в этом турнире и являются рекордсменом в нём. Если «Реал» Мадрид правит в Лиге чемпионов, то в Лиге Европы эта роль достаётся красно-белым.

Туринцы, несомненно, достойны похвалы за своё трудолюбие и характер. Сколько трудностей они прошли в этом сезоне – невероятно! Духом никто не падал. Однако побеждать севильцев нужно было на своём поле, а в гостях им придётся уступить. Неужели это будет седьмой трофей в ЛЕ для испанского клуба? Рекомендуем сделать ставку на победу «Севильи» за 2.40 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Севильи» за 2.40.

Экспресс с коэффициентом 12.03.

Камано: я не против получить российское гражданство.

Прогноз на матч «Байер» — «Рома» с коэффициентом 3.45.

Александр Григорян назначен на пост главного тренера «Кубани».

Прогноз на матч «Севилья» — «Ювентус» с коэффициентом 2.40.