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«Локомотив» — «Факел», прогноз на матч РПЛ 20 мая 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Локомотив» — «Факел». Что творит Евсеев!
Николай Павлов
«Локомотив» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ
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20 мая состоится матч 28-го тура РПЛ «Локомотив» — «Факел». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.73. Успех воронежцев оценивается в 4.45. На ничью дают коэффициент 3.82.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 28-го тура РПЛ «Локомотив» — «Факел» 20 мая 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Локомотив» — «Факел» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Факел» (20.05.2023)

МИР Российская Премьер-лига. 28-й тур
20 мая 2023, суббота. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игра 28-го тура РПЛ «Локомотив» — «Факел» пройдёт 20 мая на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 14:00 мск. Результат встречи не так важен для железнодорожников, а вот для гостей ставки максимально высоки.

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«Локомотив» доигрывает чемпионат РПЛ без особого давления. Команда обезопасила себя от вылета, но и в борьбу за высокие места включиться не может. Она располагается на 10-м месте турнирной таблицы чемпионата России.

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Тем не менее у Михаила Галактионова появилась уникальная возможность проверить в деле ближайший резерв и провести эксперимент с тактическими схемами, что он и сделал в игре с «Крыльями Советов» (1:1). Отметим, что не все резервисты воспользовались предоставленным шансом.

Например, провалом обернулось появление на поле нападающего Ивана Игнатьева. В отсутствие Артёма Дзюбы форвард получил шанс заявить о себе, но в очередной раз расписался в собственном бессилии. Он отбегал вхолостую первый тайм и был заменён.

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Сложно представить, какими эпитетами наградил бы Игнатьева главный тренер «Факела» Вадим Евсеев. Специалист давно известен своим сложным характером. Он прямо высказывает претензии провинившимся футболистам.

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Но у Евсеева в минувшем туре вряд ли нашлись поводы для обвинения в отсутствии самоотдачи по отношению к собственным подопечным. «Факел» буквально выжигал газон в матче с «Пари НН». На поле хватало борьбы и стыков, что и привело к удалению Маркова.

Усилия и самоотверженность гостей помогли им одержать победу в игре с «Пари НН» со счётом 1:0 и впервые за долгое время покинуть зону стыков. Вот это дебют Евсеева — шесть очков в двух встречах! Напомним, в активе у тренера ещё и победа в матче с «Ростовом» со счётом 2:0.

Тренер оставил без изменений тактическую расстановку «Факела», лишь подняв линию прессинга. Большая нагрузка теперь идёт на хавбеков и форвардов, которым приходится чаще отрабатывать в обороне, но футболисты довольно быстро адаптировались к изменениям в схеме игры.

В двух встречах под управлением Евсеева «Факел» не пропустил. Оборона действовала слаженно и надёжно. Стало меньше поперечных передач и больше выносов, но сейчас не до красивых комбинаций — нужно отстаивать место в РПЛ на будущий сезон.

«Локомотив» и «Факел» провели 10 очных встреч. Минимальное преимущество на стороне железнодорожников — четыре победы при трёх ничьих. Разница забитых мячей в пользу хозяев — 9:8. Отметим, что в матче первого круга победил клуб из Воронежа со счётом 2:0.

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«Локомотив» доигрывает сезон без особого энтузиазма. Галактионову сложно мотивировать футболистов, когда нет турнирной цели. С другой стороны, «Факел» обязан набирать очки в Москве, чтобы удержать от конкурентов спасительное 12-е место. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Факела» или ничью за коэффициент 2.09.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Факел» 20 мая 2023 года

Вадим Евсеев – тактически грамотный тренер и прекрасный мотиватор. Он в кратчайший срок навёл порядок в обороне «Факела», и перед зрителями предстала совершенно иная команда. Клуб из Воронежа стал агрессивнее в прессинге и надёжнее в обороне. У гостей есть шансы на победу или на ничью. Вот и поставим на то, что «Факел» не проиграет за 2.09.

Ставка: «Факел» не проиграет за 2.09.

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