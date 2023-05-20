Экспресс на РПЛ с коэффициентом 7.1: Евсеев продолжает набирать очки

20 мая стартует очередной тур РПЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.1 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Зенит»

Чемпионат России постепенно подходит к своему завершению, и остаётся много команд, которым больше ничего не надо. Предстоящая встреча тоже не имеет никакой турнирной интриги, однако обещает порадовать зрителей большим количеством голов. «Оренбург» является одной из самых результативных команд РПЛ, а по средней результативности его матчи и вовсе не имеют равных.

Команда Марцела Лички в первом круге потерпела от «Зенита» сокрушительное поражение со счётом 0:8 и сейчас будет полна решимости хотя бы постараться взять реванш у немотивированного чемпиона. Впрочем, рано полагать, что санкт-петербуржцы не станут оказывать сопротивление, предоставляя игровое время только молодым футболистам. У лучшего бомбардира лиги Малкома, который забил 23 гола, есть шанс победить рекорд по голам в чемпионате России за сезон – до цели всего два мяча.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Если Сергей Семак не решится предоставить ранний отдых абсолютно всем лидерам, то стоит ждать яркой игры. Хотя и без того класса гостям хватит, чтобы поддержать любую активность «Оренбурга» впереди. А в двух последних очных матчах команд болельщики видели минимум пять голов. Поэтому рассмотрим тотал больше 3.5 мяча с коэффициентом 2.06.

Прогноз на матч РПЛ «Торпедо» — «Динамо»

За три тура до конца сезона «Динамо» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ и на четыре очка отстаёт от «Ахмата» и потенциального пропуска в еврокубки на следующий сезон. Собственно, осечка в очной встрече с грозненским клубом (0:3) усугубила положение команды Славиши Йокановича. Это стало последней каплей в чаше терпения руководства клуба. Сербский специалист был отправлен в отставку, а вакантное место занял Марко Николич.

Бело-голубые не отличаются стабильностью результатов в весенней части сезона. За десять туров они победили в четырёх встречах и раз сыграли вничью. «Динамо» пропустило на этом отрезке 17 голов. Впрочем, подводит команду не только слабая игра в обороне, но и откровенно беззубая игра в атаке, в частности в завершающей стадии. Футболисты наносят по 13,2 удара по воротам, но лишь 4,4 приходится в створ (восьмой и 11-й результаты) — в итоге за 10 туров весенней части РПЛ они забили только 11 голов.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Торпедо» проиграло в пятом матче подряд и окончательно попрощалось с РПЛ. Чёрно-белые под руководством Жозепа Клотета прибавили в атакующем аспекте, но провальная игра автозаводцев в обороне нивелировала этот эффект. Рекомендуем присмотреться к ставке на обе забьют за 1.67.

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Факел»

«Локомотив» сейчас идёт на серии из пяти матчей без поражений. Последним, кто смог его обыграть, был «Зенит». Весной железнодорожники начали представлять из себя грозную силу, но и без осечек всё же не обошлось. Больше всего их появилось, когда стало понятно, что вылет «Локомотиву» не грозит, а ведь именно спасение команды было первоочередной задачей для Михаила Галактионова.

«Факелу» повезло меньше, гости до сих пор под угрозой, хоть и смогли покинуть зону вылета. Победная серия воронежцев началась ещё при Дмитрии Пятибратове, но его судьба на тот момент уже была решена. На смену пришёл Вадим Евсеев, под руководством которого «Факел» выиграл ещё два матча, и всё так же с сухим счётом. Выглядит так, что воронежцы нашли в себе силы прибавить в самый ответственный момент сезона. Осталось совсем чуть-чуть, чтобы обеспечить себе место в элите.

У «Локомотива» есть очень неприятные потери, которые скажутся на игре команды. Плюс недостаток мотивации, которой у соперника в избытке. «Факел», даже находясь в зоне вылета и не в лучшей форме, был очень опасным соперником. Сейчас гости на ходу и могут зацепиться за очки, но вряд ли продлят свою сухую серию. Стоит присмотреться к ставкам на непроигрыш «Факела» за 2.07.

Экспресс на матчи 20 мая

Ставка 1: ТБ 3.5 в матче «Оренбург» — «Зенит» за 2.06.

Ставка 2: оба забьют в матче «Торпедо» — «Динамо» за 1.67.

Ставка 3: «Факел» не проиграет «Локомотиву» за 2.07.

Общий коэффициент: 2.06 Х 1.67 Х 2.07 = 7.1.

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