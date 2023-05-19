«Ноттингем Форест» — «Арсенал». Артета верит в чудо

Чемпионству можно помахать рукой, но тренер лондонцев никак не уймётся.

20 мая 2023 года состоится матч 37-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» — «Арсенал». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество гостям: поставить на победу лондонцев можно с коэффициентом 1.57. Шансы «лесников» оценены в 5.30. Заключить пари на ничью предлагается за 4.40.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Арсенал» 20 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Ноттингем Форест» — «Арсенал» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.35. Ставки на то, что лондонцы победят со счётом 2:1, принимаются за 8.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Ноттингем Форест» — «Арсенал» (20.05.2023)

«Ноттингем Форест» продолжит борьбу за выживание в АПЛ, и в субботу на «Сити Граунд» ему предстоит встретиться с «Арсеналом».

После серии неудачных результатов «канониры» отстают от «Манчестер Сити» на четыре очка и, похоже, упустят чемпионство, несмотря на то что большую часть сезона лидировали в гонке за титул.

Впервые за 25 лет в финалах еврокубков сыграют три итальянских клуба.

На противоположном конце турнирной таблицы «Ноттингем Форест» опережает зону вылета на три очка, а впереди всего две игры. Главное не подпускать ближайших преследователей ближе.

Команда Стива Купера казалась обречённой на вылет, когда с февраля по апрель она провела 11 матчей без побед, сыграв три раза вничью и восемь проиграв.

Однако с тех пор «Ноттингем Форест» набрал семь очков из 12 возможных и имеет все шансы остаться в АПЛ. В целом хватит трёх очков, чтобы гарантировать себе прописку в АПЛ ещё на сезон.

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После победы над «Брайтоном» (3:1) «лесники» уступили «Брентфорду» (1:2), затем обыграли «Саутгемптон» (4:3), а в минувшие выходные сыграли вничью со счётом 2:2 на «Стэмфорд Бридж».

Стоит также отметить, что клуб проиграл только 3 из 17 последних встреч на своём поле, что подчеркивает его силу на домашней арене.

«Арсенал», казалось бы, шёл к победе в АПЛ, но затем столкнулся с рядом препятствий и подарил «Ман Сити» лидерство в гонке за титул.

«Канониры» выиграли 23 из своих первых 29 матчей в чемпионате Англии в этом сезоне, трижды сыграв вничью и трижды уступив.

Однако с тех пор подопечные Микеля Артеты одержали две победы, три раза сыграли вничью и потерпели два поражения. Особенно выделяется встреча с «Брайтоном», закончившаяся со счётом 0:3 в минувшие выходные.

Тем не менее невозможно скрыть тот факт, что «Арсенал» находится на 47 очков выше «Ноттингема» в таблице. Это подчёркивает пропасть в качестве между этими двумя командами. В октябре «канониры» обыграли «лесников» с крупным счётом 5:0.

В списке травмированных у «Ноттингем Форест» находятся Жулиан Бьянкон, Дин Хендерсон, Неко Уильямс, Омар Ричардс, Скотт Маккенна, Джек Колбэк, Джонджо Шелви и Эммануэль Деннис.

У «Арсенала» травмированы Габриэл Мартинелли, Вильям Салиба, Такэхиро Томиясу, Александр Зинченко и Мохамед Эльнени.

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Конечно, у «канониров» не возникнет никаких проблем в матче с командой, которая находится внизу таблицы, да ещё и переживает большое количество травм. Однако эти три очка не пригодятся Артете, потому что «Ман Сити» достаточно победить в одной из оставшихся трёх встреч.

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