США — Франция. Американцам нет равных

21 мая состоится матч группового этапа ЧМ-2023 по хоккею США — Франция. Начало игры — в 20:20 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу американцев можно с коэффициентом 1.14. Успех французов оценён экспертами в 14.0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2023 США — Франция 21 мая 2023 года

В «Фонбет» считают, что матч 5-го тура группового этапа ЧМ-2023 США — Франция будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.54, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.38. Ничья по итогам 60 минут доступна за 9.00. Заключить пари на то, что обе забьют с первой по 30-ю минуту, можно в букмекерской конторе «Фонбет» с коэффициентом 9.60. За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч ЧМ-2023 по хоккею США — Франция (21.05.2023)

ЧМ-2023. Группа A ЧМ-2023. Группа A 21 мая 2023, воскресенье. 20:20 МСК США Не начался Франция Кто победит в основное время? П1 X П2

Чемпионат мира по хоккею 2023 года в самом разгаре. На 21 мая запланированы четыре встречи 6-го тура группового этапа ЧМ-2023. В одной из них на стадионе «Нокиа-Арена» в Тампере (Финляндия) померяются силами США и Франция. Стартовый свисток прозвучит в 20:20 мск.

Сборная США заявила на чемпионат мира 2023 года далеко не самый звёздный состав. Однако получившие шанс проявить себя молодые, а также не сумевшие выйти в плей-офф НХЛ хоккеисты на деле доказали, что получили вызов в национальную команду заслуженно. Они выдали один из самых лучших стартов в истории турнира.

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Во всех пяти матчах группового этапа американцы одержали победы. Сначала они разгромили одного из хозяев ЧМ-2023 Финляндию (4:1) и Венгрию (7:1). Затем, США обыграли Германию (3:2), Австрию (4:1) и Данию (3:0). Забросили они за этот период времени 21 шайбу, в то время как сами пропустили только пять.

Во всех этих встречах подопечные Дэвида Куинна продемонстрировали классный высокоскоростной командный хоккей. Наибольший вклад в результат привнесли опытные хоккеисты, в частности Рокко Гримальди и Алекс Так. 30-летний форвард «Анахайм Дакс» за пять туров набрал 7 (3+4) очков, а 27-летний нападающий «Баффало Сэйбрз» – 6 (4+2) очков.

Однако игра молодёжи заслуживает не меньшего внимания. В матче с Германией именно она сделала результат. Все три шайбы забросили хоккеисты, возраст которых не превышает 25 лет — Ронни Аттард, Шон Фаррелл и Мэтт Коронато. Ассистировали им также преимущественно совсем юные игроки.

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Примечательно, что Фаррелл в выходной день чемпионата мира сдал экзамен в Гарварде. В недавнем интервью он отметил, что это был последний экзамен перед окончанием семестра. Шон подчеркнул, что теперь, когда учёба закончилась, наконец-то можно сосредоточиться на хоккее до конца турнира.

У сборной Франции результаты далеко не так хороши, как у США. Обусловлено это в первую очередь нехваткой ресурсов и качества. Играющих на клубном уровне в НХЛ хоккеистов в составе «мушкетёров» нет. Большая их часть выступает в местном чемпионате, уровень которого не очень велик.

Также стоит отметить, что французы отдали очень много сил в самом начале турнира. В стартовых трёх турах они обыграли Австрию (2:1 ОТ), а также обидно уступили Дании (3:4 ОТ) и одному из главных аутсайдеров — Венгрии (2:3 ОТ). В этих трёх матчах синие проявили характер и зацепились за очки, но какой ценой?

За три встречи подопечные Филиппа Бозона получили целых 50 минут штрафа. Постоянная игра в меньшинстве быстро вымотала состав. В следующих двух матчах сборная Франции практически без шансов уступила Финляндии (3:5) и с разгромным счётом проиграла Швеции (0:4).

Из-за поражений «мушкетёры» спустились на шестую строчку в турнирной таблице группы А. Сохранить прописку в элитном дивизионе им, скорее всего, удастся. Отрыв от занимающей последнюю строчку Австрии составляет три очка. Но вот о плей-офф, пожалуй, уже можно забыть. Отставание идущей на четвёртом месте Дании четыре очка.

Возможно, синим удастся навязать борьбу подопечным Куинна, но довести дело хотя бы до дополнительного времени им вряд ли удастся. Во всех семи последних очных встречах американцы одержали победы. Их выигрышная серия на ЧМ-2023 имеет все шансы продлиться.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит П1 + ТМ 6.5 шайбы за коэффициент 2.02 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей. Сборная США лишь в одной из пяти встреч группового этапа ЧМ-2023 забила больше четырёх голов за матч, но и сама она только раз пропустила две шайбы — в игре с Германией.

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Велика вероятность, что американцы выиграют в грядущем матче со счётом 3:0, 3:1 или 4:1. Оборонительная линия у них очень надёжная. Защитники редко позволяют соперникам что-либо создавать у своих ворот. За счёт этого Кэлвин Питерсен и Кейси Десмит прекрасно справляются со своими обязанностями. Работы у них немного.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2023 США — Франция 21 мая 2023 года

Такая сборная США выглядит одним из главных претендентов на золотые медали ЧМ-2023. Возможно, в плей-офф американцы будут чувствовать себя менее уверенно, но в своей группе им нет равных. Французов подопечные Куинна попросту обыграют на классе. У «мушкетёров» гораздо хуже комплектация состава, а также проглядывается усталость из-за частой игры в меньшинстве. Ставки на победу США и тотал меньше 6.5 шайбы принимаются в «Фонбет» за 2.02. За регистрацию каждый получит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа США и тотал меньше 6.5 шайбы за коэффициент 2.02.

Экспресс с коэффициентом 9.72.

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