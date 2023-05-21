Экспресс на РПЛ с коэффициентом 6.60: Абаскаль в беде, Карпин на высоте

Близится конец сезона, а значит, нас ждёт огромное количество интриг в матчах РПЛ. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.60 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Урал»

После побед воронежского «Факела» «Крылья Советов» опустились в зону переходных матчей. Поэтому каждая игра до конца сезона имеет огромное значение для команды Игоря Осинькина. В минувшем туре мотивированные самарцы провели качественный матч с московским «Локомотивом» и добыли ничью — 1:1. Эта встреча стала пятой игрой подряд, в которой «Крылья Советов» не смогли победить, но при этом забивали обе команды.

Аналогичная статистика наблюдается и в матчах «Урала». Обе команды забивали в семи из восьми последних встреч с участием екатеринбуржцев, но подопечные Гончаренко выиграли лишь однажды за девять встреч. Предлагаем ставку на «обе забьют» за 1.85.

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА

«Спартак» в весенней части сезона РПЛ демонстрирует неоднозначные результаты. С одной стороны, за 10 туров команда Гильермо Абаскаля проиграла лишь в двух встречах, с другой — набрала лишь 14 очков, победив в трёх матчах и пять раз сыграв вничью.

Ключевой причиной нестабильных результатов является провальная игра в обороне. За 10 туров «Спартак» пропустил 18 голов. Подопечные Абаскаля демонстрируют содержательный футбол в атаке. Они наносят в среднем по 17,3 удара по воротам (из них — 6,4 в створ) и забили 58 голов, из которых 18 — в 10 турах весенней части РПЛ. По количественным атакующим показателям «Спартак» уступает лишь «Зениту».

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ЦСКА проводит впечатляющий отрезок. После поражения от «Сочи» (0:2) в первом матче после выхода из зимнего перерыва подопечные Владимира Федотова не проигрывают в девяти турах подряд. Благодаря этому они закрепились на второй строчке турнирной таблицы, имея преимущество в четыре очка над ближайшим преследователем.

Также стоит отметить успешные выступления армейцев в Кубке России, в котором они в Суперфинале встретятся с «Краснодаром».

ЦСКА за последние девять туров пропустил лишь четыре мяча, пять раз сохранив собственные ворота в безопасности. При этом подопечные Владимира Федотова забили 21 гол в ответ. Фёдор Чалов и Иван Обляков поучаствовали в 10 (7+3) и 9 (6+3) голах команды в РПЛ на этом отрезке. С учётом всего этого рекомендуем ставку на победу ЦСКА с форой (0) за 1.95.

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Ростов»

«Краснодар» сделал основной акцент на победу в Кубке России. Команда пробилась в Суперфинал, в котором сыграет с ЦСКА. Поэтому на чемпионат у хозяев нет должной мотивации. Стабильная турнирная ситуация позволяет главному тренеру проверить ближайший резерв и попробовать различные тактические варианты. По итогам 27 встреч «быки» набрали 43 очка и занимают шестое место в таблице.

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«Ростов» после сложной игры в чемпионате со «Спартаком» резко сдал в игровом тонусе. Гости проиграли в двух матчах подряд. Сначала на домашней арене «Факелу» со счётом 0:2, а затем на выезде «Сочи» — 0:1. У подопечных Валерия Карпина перестал получаться быстрый выход из обороны в атаку, а это был один из козырей команды. Тем не менее амбициозный наставник «Ростова» не выключился из борьбы за второе место и держит в напряжении ЦСКА.

Валерий Карпин наверняка сделает акцент на оборону и постарается сломать игру резервистам «Краснодара». В такой сложной ситуации может быть и ничья, либо ростовчане всё-таки дожмут соперника и победят. Предлагаем поставить на то, что гости не проиграют, за 1.83.

Экспресс на РПЛ 21 мая 2023 года

Ставка 1: обе забьют в матче «Крылья Советов» — «Урал» за 1.85.

Ставка 2: победа ЦСКА с форой (0) над «Спартаком» за 1.95.

Ставка 3: «Ростов» не проиграет «Краснодару» за 1.83.

Общий коэффициент: 1.85 Х 1.95 Х 1.83 = 6.60.

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