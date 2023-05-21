«Вегас» — «Даллас», второй матч. Барбашёв взбодрится

Иван не забил в первом матче, но есть второй!

21 мая состоится второй матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Вегас» — «Даллас». Начало встречи — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Голден Найтс» в основное время можно с коэффициентом 2.40, а успех «Старз» идёт за 2.65. На ничью предлагают поставить за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз» 21 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз» не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.90. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 11.5.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Вегас» — «Даллас» (21.05.2023)

В Национальной хоккейной лиге 21 мая на льду «Ти-Мобайл Арены» пройдёт матч между «Вегасом» и «Далласом». Первое вбрасывание состоится в 22:00 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу «Голден Найтс».

Первый матч между клубами закончился победой «золотых рыцарей» в овертайме со счётом 4:3. За два периода соперники забили по голу, но в третьем показали неплохую результативность, забросив на двоих четыре шайбы.

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Игра перешла в овертайм, и на второй минуте Бретт Хауден из «Вегаса» забрасывает победную шайбу, которая стала самой быстрой в ОТ. Для хозяев это седьмая волевая победа в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Команда повторила рекорд 2021 года. Все четыре звена отличились, показав неплохую командную работу.

Того же не сказать о «Далласе», у которого забрасывало лишь первое звено. Роопе Хинц забил гол и дважды ассистировал. Финн в отличной форме и обошёл Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров плей-офф — у него 22 очка за 14 игр. Джейсон Робертсон забил гол и отдал передачу.

Джейми Бенн под занавес третьего периода забросил важную шайбу в тот момент, когда команда играла вшестером, но этого оказалось мало. В этом плей-офф «Старз» проигрывают все свои первые матчи в серии. Статистика неприятная, но это не помешало подопечным Дебура дойти до 1/2 финала плей-офф.

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Впрочем, впереди соперник серьёзнее, чем «Миннесота» и неопытный «Сиэтл». Специалисту придётся разобрать ошибки. Однако не стоит забывать, что «Даллас» в этом сезоне три раза обыгрывал «Голден Найтс» в регулярке. Поэтому выделить фаворита трудно, хотя эксперты отдают небольшое предпочтение хозяевам.

Но времени на восстановление и подготовку перед второй игрой мало. Вполне вероятно, она получится схожей и овертайма не избежать. Однако впечатлила результативность. Ничто не мешает повторить её. Плюс в 1/4 финала клубы на двоих забросили 48 шайб, 22 — «золотые рыцари» и 26 — «Старз».

Команды не растратили все силы, так что ощутимой усталости не будет. Гости постараются избежать ошибок, а «Вегас» будет пытаться выжать максимум из домашних матчей. С результативностью не должно быть проблем. Проверим ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 1.90. К сожалению, не смог забить в первой игре Барбашёв, но он по-прежнему голоден и будет стараться помочь команде.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Вегас» — «Даллас» 21 мая 2023 года

Команды показали неплохую результативность, но удача в первой игре была на стороне хозяев. Второй матч не за горами, но по игре выделить фаворита сложно, зато у клубов хватает опытных хоккеистов, которые могут решать исход. Плюс до этого они показывали неплохую результативность в плей-офф. Поэтому проверим менее рискованный вариант на тотал больше.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 9.72.

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