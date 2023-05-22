«Флорида» — «Каролина», третий матч. Бобровский и правда элитный вратарь

23 мая состоится третий матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Флорида» — «Каролина». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры не могут выделить фаворита. Поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 2.47, и успех «Харрикейнз» идёт за 2.47. На ничью предлагают поставить за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Флорида» — «Каролина» 23 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.00. Сделать ставку на гол на первой минуте матча можно за коэффициент 11.0.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Каролина» (23.05.2023)

23 мая в Национальной хоккейной лиге внимание стоит уделить третьей игре полуфинала между «Флоридой» и «Каролиной», которая пройдёт на льду «Эф-Эй-Эл Лайв-Арены». Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. Счёт в серии 2-0 в пользу «Пантерз».

Второй матч полуфинала Востока закончился победой «Флориды» (2:1 ОТ). Команда выиграла в восьми последних встречах на выезде, но на своём льду проиграла три из пяти.

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Во второй игре серии в первом периоде «Каролина» нанесла 20 бросков в створ ворот, но Бобровский справился с 19. Благодаря этому Сергей вошёл в тройку лучших голкиперов в истории клуба по количеству сейвов в отдельном периоде матча плей-офф. Он также стал первой звездой матча отразив 37 из 38 бросков.

Без его спасений команде пришлось бы туго, ведь «Каролина» перебросала «Флориду» 38-26. В третьем периоде «пантеры» нанесли лишь три броска в створ. Статистика удручает, но главное — победа. Мэттью Ткачук в овертайме снова забросил решающую шайбу.

Для него это третий гол в овертаймах розыгрыша Кубка Стэнли. Хоккеист повторил рекорд лиги. Первый гол «Флориды» забил Александр Барков. Финн применил финт, который тренировал всю жизнь, как утверждает он сам.

«Флориде» будет рада принять соперника теперь на своём льду. Для «Каролины» это очень плохие новости, ведь она уступает в серии со счётом 0-2. Однако сбрасывать со счетов «ураганов» не стоит. Два матча кряду соперники провели в овертаймах, а значит, «Харрикейнз» даёт отпор.

«Пантерз» дома выиграли лишь два из пяти последних матчей, у «Каролины» в гостях статистика не лучше — три победы за аналогичный период. Впрочем, хозяева чувствуют себя отлично. Две победы придают уверенность, а игра Бобровского выше всех похвал.

Клубы пока не забрасывали больше четырёх шайб в основное время. Даже во втором матче, учитывая два отменённых гола из-за офсайда, тотал был меньше пяти шайб. И это во многом благодаря вратарским линиям, в особенности игре Сергея Бобровского.

Ставить на победу одной из команд в основное время риск, ведь статистика соперников практически одинаковая. Однако «Флориду» тащит опытный российский голкипер. Поэтому проверим ставку на то, что «Флорида» не проиграет, и тотал меньше 5.5 шайбы за 3.10.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Каролина» 23 мая 2023

Во втором матче не обошлось без овертайма. Теперь серия переезжает к «Флориде», которая ведёт 2-0. Хозяева не проигрывают уже три матча кряду в овертаймах. Во многом благодаря Бобровскому. Гости пока не знают, как обыграть соперника, и при этом клубы не забрасывали больше четырёх шайб в основное время. Поэтому проверим ставку на хозяев и тотал меньше.

Ставка: «Флорида» не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 3.10.

Экспресс с коэффициентом 11.21.

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