«Трабзонспор» — «Фатих Карагюмрюк». Оздоев испугает чемпиона

22 мая состоится матч 35-го тура турецкой Суперлиги «Трабзонспор» — «Фатих Карагюмрюк». Начало игры – в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Трабзонспора» можно с коэффициентом 1.60. Успех «Фатих Карагюмрюк» оценивается аналитиками в 5.00. На ничью можно поставить за 4.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Турции «Трабзонспор» — «Фатих Карагюмрюк» 22 мая 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.33, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.52. На гол хозяев дают коэффициент 1.08, а на то, что забьют гости – 1.43. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.61.

Анализ и прогноз на матч турецкой Суперлиги «Трабзонспор» — «Фатих Карагюмрюк» (22.05.2023)

Программу 35-го тура тура чемпионата Турции завершает матч на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне, в котором действующий чемпион страны «Трабзонспор» принимает «Фатих Карагюмрюк».

Руководство «Трабзонспора» долго терпело Абдуллу Авчи, но в начале марта решилось на его увольнение. Правда, на поиски нового тренера ушло больше месяца, за который бордово-синие проиграли три из пяти матчей, зато записали в актив нулевую ничью с «Бешикташем».

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Закладывать фундамент на следующий сезон доверили хорвату Ненаду Бьелице. 51-летний специалист никогда ранее не работал в Турции, но имеет 15-летний опыт руководства клубами в Австрии, Италии, Польше и Хорватии.

Четыре матча под руководством Бьелицы никак не поправили ситуацию – одна победа при трёх поражениях. «Трабзонспор» уступил «Сивасспору» (1:4), «Коньяспору» (1:2) и «Фенербахче» (1:3). Отметим, что теперь команда по крайней мере забивает в каждом матче, тратя на это в среднем четыре удара в створ за игру.

«Фатих Карагюмрюк» распрощался с мечтами о еврокубках и за четыре тура до конца занимает девятое место с отставанием в четыре очка от идущего строчкой выше своего ближайшего соперника. Однако команда Андреа Пирло лидирует в чемпионате Турции по другому показателю – результативности.

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В играх с участием «Фатих Карагюмрюк» забивается в среднем 3,94 мяча. Это на 0,34 больше, чем у второго по этому показателю «Фенербахче» и на 0,91 больше, чем у «Трабзонспора». Лишь в одной из четырёх последних игр с участием клуба забивалось менее пяти мячей.

На каждого соперника стамбульцев наводит страх атакующая тройка с Фабио Борини, Мбайе Дьяном и Магомедом Оздоевым. Они забили 44 мяча в матчах Суперлиги — это невероятно!

Вклад Оздоева в эти голы не столь существенен, как у Борини и Дьяна, которые входят в тройку лучших бомбардиров чемпионата. Российский полузащитник отличился всего пять раз в последних 16 матчах, но Оздоев играет важную роль в построении атакующих действий и пользуется доверием тренера.

В последнем туре «Фатих Карагюмрюк» уступил «Адана Демирспор» (2:3). Это поражение стало для команды Андреа Пирло вторым кряду. Стоит отметить, что три матча подряд в текущем сезоне «Фатих» ещё не проигрывал. Более того, в 2023 году он ни разу не уступал на выезде – три победы и четыре ничьих.

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Лишь два из этих матчей подарили зрителям менее четырёх забитых мячей. В гостях Магомед Оздоев и его одноклубники как минимум не уступят, и сделано это будет как всегда зрелищно. Поставить на то, что гости не проиграют при тотале больше 2.5 мяча, можно с коэффициентом 4.55.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Турции «Трабзонспор» — «Фатих Карагюмрюк» 22 мая 2023 года

Магомед Оздоев приезжает в гости к действующему чемпиону Турции, который вот-вот сложит свои полномочия. «Трабзонспор» очень плох – шесть из восьми последних матчей закончились поражениями, а смена тренера не очень помогла. «Фатих Карагюмрюк» потерял шансы на еврокубки и дарит зрителям много забитых мячей в те и другие ворота. Команда Андреа Пирло ещё ни разу не проигрывала в гостях в этом году – приятная традиция будет продолжена.

Ставка: «Фатих Карагюмрюк» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 4.55.

Экспресс с коэффициентом 9.72.

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