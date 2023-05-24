«Флорида» — «Каролина», четвёртый матч. Бобровским можно гордиться!

25 мая состоится четвёртый матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Флорида» — «Каролина». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры не могут выделить фаворита. Поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 2.42, а успех «Харрикейнз» идёт за 2.47. На ничью предлагают поставить за 4.25.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Флорида» — «Каролина» 25 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.05, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.79. Сделать ставку на гол в первые десять минут матча можно за коэффициент 1.74.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Каролина» (25.05.2023)

25 мая в Национальной хоккейной лиге всё внимание будет уделено четвёртой игре полуфинала между «Флоридой» и «Каролиной», которая пройдёт на льду стадиона «Эф-Эй-Эл Лайв-Арены». Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. Счёт в серии 3-0 в пользу «Пантерз».

Третий матч закончился победой «Пантерз» в основное время со счётом 1:0. Первой звездой встречи был признан Сергей Бобровский, который сделал первый шат-аут в плей-офф в карьере. Также эта победа стала для него 10-й в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

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Единственную шайбу в середине матча забросил Сэм Райнхарт в большинстве. Мэттью Ткачук ему ассистировал. Сергей Бобровский за три встречи совершил 132 сейва, установив рекорд в плей-офф. Его процент отражённых бросков по-прежнему впечатляет и скаждым разом всё больше.

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор после поражения был в плохом настроении. Естественно, ведь его команда проигрывает в серии. Однако сам наставник заявил, что игра идёт на равных, но «Харрикейнз» не могут пройти мимо главной проблемы — Бобровского.

Опытный голкипер делает разницу в игре. Подчищает огрехи защиты и совершает невероятные сейвы. Всё это также отражается на общем состоянии команды, которая набрала весьма неплохую форму, но нужно сделать последний шаг.

Впереди четвёртый матч серии, а «Флорида» выступает дома при поддержке трибун. Гости постараются исправиться, и размочить счёт в серии, но Бобровский непоколебим и надёжен. Кажется, будьто россиянин прибавляет с каждой очередной встречей.

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У «Каролины» нет Свечникова, а вернувшийся в состав Терявяйнен совместно с Ахо не могут похвастаться отличной игрой в нападении. Моменты клуб создаёт, но голкипера «пантер» не пронять ими. «Флорида» запросто может закончить эту серию в очередном матче.

Скорее всего, матч закончится овертайме. Проверим ставку на победу «Флориды» в матче за 1.90. Перед началом плей-офф в Бобровского не верили, но он в невероятной форме! Сергей стал главной причиной побед команды.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Каролина» 25 мая 2023

Сергей Бобровский совершил первый шат-аут в плей-офф и одержал 10-ю победу. «Флориде» остался один шаг, чтобы закончить серию и лучше сделать это дома. Однако несмотря на преимущество в счёте, на льду клубы выглядят равными. Ждём что матч снова получится упорным и возможно дойдёт до овертайма, в котором статистика за хозяевами. Поэтому проверим ставку на победу «Флориды» в матче.

Ставка: победа «Флориды» в матче за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 8.21.

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