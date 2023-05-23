«Серро Портеньо» — «Палмейрас». Эндрик готовит себя к «Реалу»

16-летний вундеркинд закаляется в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес. В июле 2024 года он поедет к «сливочным» — контракт есть!

25 мая состоится матч 4-го тура группового этапа Кубка Либертадорес «Серро Портеньо» — «Палмейрас». Начало игры — в 1:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу бразильской команды можно с коэффициентом 1.77. Успех парагвайского клуба оценён в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Либертадорес «Серро Портеньо» — «Палмейрас» 25 мая 2023 года

Букмекеры считают, что встреча «Серро Портеньо» — «Палмейрас» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура группового этапа Кубка Либертадорес «Серро Портеньо» — «Палмейрас» (25.05.2023)

В то время как в европейских чемпионатах сезоны близятся к завершению, Кубок Либертадорес только набирает обороты. На 25 мая запланировано семь игр 4-го тура группового этапа. Особенно выделяется матч, в котором померяются силами «Серро Портеньо» и «Палмейрас».

«Циклон» является одним из самых титулованных и популярных клубов Парагвая. Он 34 раза становился чемпионом страны. Вот только в Кубке Либертадорес команде ни разу за всю историю не удавалось дойти дальше полуфинала. Связано это с тем, что уровень местного чемпионата гораздо ниже бразильского.

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По итогам прошлого сезона сине-гранатовые, пусть и не без удачи, сумели выйти в плей-офф. Однако дальше 1/8 финала их не пустил как раз «Палмейрас». Зелёно-белые одержали две разгромные победы: на выезде со счётом 3:0, а на домашнем стадионе — 5:0. С тех пор расклад сил не сильно изменился.

В текущем розыгрыше Кубка Либертадорес «Серро Портеньо» в трёх турах группового этапа обыграл только эквадорскую «Барселону» (2:1). «Палмейрасу» он уступил со счётом 1:2, «Боливару» — 0:4. Из-за неудач клуб спустился на последнее место в группе.

Велика вероятность, что на этой строчке подопечные Факундо Савы и останутся по итогам группового этапа Кубка Либертадорес. Конечно, домашний стадион даст сине-гранатовым некоторое преимущество в грядущем матче в виде поддержки болельщиков, но избежать поражения это им вряд ли поможет.

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К матчу «Серро Портеньо» подходит далеко не в самой лучшей форме. За последние четыре тура в чемпионате Парагвая он обыграл только располагающуюся в нижней части турнирной таблицы «Ресистенсию» (2:1). Вничью сыграл с «Олимпией Асунсьон» (2:2) и «Спортиво Лукеньо» (1:1).

«Палмейрас» находится в гораздо лучшем тонусе. За семь туров в чемпионате Бразилии он не проиграл ни разу. Вничью сыграл с «Васко да Гама» (2:2), «Ред Булл Брагантино» (1:1) и «Сантосом» (0:0). Победил «Куябу» (2:1), «Коринтианс» (2:1), «Гояс» (5:0) и «Гремио» (4:1).

Таким образом, зелёно-белые расположились на втором месте в турнирной таблице бразильской Серии А. Ту же строчку они занимают и в Кубке Либертадорес. За три тура группового этапа клуб из Сан-Паулу уступил только «Боливару» (1:3) на выезде. Помимо «Серро Портеньо», он обыграл эквадорскую «Барселону» (2:0).

Результаты впечатляют, но ничего удивительного в них нет. «Палмейрас» является одним из главных фаворитов Кубка Либертадорес. У него достаточно опытный тренер, который руководит командой уже три года, а также отличная глубина состава.

У зелёно-белых предостаточно классных игроков, но особого внимания заслуживает вундеркинд Эндрик. 16-летний футболист летом 2024 года должен присоединиться к мадридскому «Реалу». Трансфер официально подтверждён и оформлен, но бразилец не может перейти к «сливочным», пока ему не исполнится 18 лет.

В текущем сезоне Эндрик принял участие в шести встречах бразильской Серии А, в которых отметился двумя забитыми мячами. Несмотря на возраст, он является одним из лидеров команды. Постепенно нападающий крепнет и оказывает всё большее влияние на игру. Поставить на победу его команды в матче с «Серро Портеньо» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77.

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История пяти последних очных встреч всецело на стороне такого результата. В четвырёх из них зелёно-белые выиграли. В другой уступили со счётом 0:1 из-за раннего удаления.

Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес «Серро Портеньо» — «Палмейрас» 25 мая 2023 года

Несмотря на то что встреча состоится в Парагвае, «Серро Портеньо» выглядит аутсайдером. У него гораздо меньше ресурсов, а также плохая форма на последнем отрезке сезона. «Палмейрас» гораздо стабильнее и сильнее. У него выше уровень чемпионата, а также предостаточно талантливых развивающихся игроков вроде Эндрика. История последних очных встреч всецело на стороне успеха зелёно-белых. Предлагаем поставить на их победу.

Ставка: победа «Палмейрас» за коэффициент 1.77.

Экспресс с коэффициентом 8.21.

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