США — Чехия. Американцы останутся непобеждёнными

На ЧМ-2023 команда ещё не проигрывала. Да и не собирается!

25 мая состоится матч 1/4 финала ЧМ-2023 по хоккею США — Чехия. Начало игры — в 16:20 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу американцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех чехов оценён экспертами в 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2023 США — Чехия 25 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч 1/4 финала ЧМ-2023 США — Чехия будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.66, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.22. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что обе команды забьют с первой по 30-ю минуту, можно с коэффициентом 1.80.

Анализ и прогноз на матч ЧМ-2023 по хоккею США — Чехия (25.05.2023)

Чемпионат мира по хоккею в самом разгаре. Начинается плей-офф. На 25 мая запланированы все четыре встречи 1/4 финала. В одной из них на стадионе «Нокиа-Арена» в Тампере встретятся США и Чехия. Стартовый свисток прозвучит в 16:20 мск.

Обыграв в последнем туре Швецию (4:3 ОТ), США стали победителями группы А. Сборная установила историческое достижение. Впервые с момента разделения на групповой этап и плей-офф в 1992 году американцы не проиграли ни одного матча группового этапа ЧМ. За семь туров они забросили 34 шайбы, а сами пропустили только восемь.

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К игре с Чехией подопечные Дэвида Куинна подходят в прекрасной форме. Наиболее важно для них было обыграть Швецию. Это был матч уровня плей-офф. У «Тре Крунур» мощный опытный состав, очень надёжная оборона, а также есть характер. Казалось бы, у них имеется всё необходимое для того, чтобы остановить американцев. Однако этого оказалось недостаточно.

К сожалению, не обошлось без противоречивых судейских решений. Например, в концовке встречи нападающий США Конор Гарланд выбил клюшкой зуб игроку сборной Швеции Лукасу Рэймонду. Изначально он был удалён за нарушение, но после видеопросмотра арбитры изменили решение и не выписали американцу штраф.

Тем не менее в целом США обыграли шведов по делу. Они чаще владели инициативой и нанесли почти в два раза больше бросков в створ. Вновь отменное выступление выдал один из лидеров сборной США Ти Джей Тайнэн. За последние пять матчей он ни разу не уходил со льда без результативных действий. За этот период времени он отдал девять голевых передач, а также забросил одну шайбу.

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Удастся ли Чехии выбить таких американцев из ЧМ-2023? На групповом этапе турнира она смогла обыграть только ряд аутсайдеров, которые не сумели добыть путёвку в плей-офф — Словакию (3:2), Казахстан (5:1), Словению (6:2) и Норвегию (2:0).

В дополнительное время подопечные Кари Ялонена уступили одному из хозяев ЧМ-2023 — Латвии (3:4 ОТ). По итогам 60 минут они проиграли сначала Швейцарии (2:4), а затем Канаде (1:3). Обусловлены поражения в первую очередь тем, что у сборной не лучшая комплектация состава.

Известных игроков в составе чехов предостаточно. Тут немало выступающих за клубы НХЛ хоккеистов. Также немалый вклад привносят экс-защитник «Нефтехимика» Рональд Кнот и бывший нападающий СКА Роман Червенка. 37-летний форвард принял участие во всех семи играх группового этапа ЧМ-2023, в которых отметился шестью голевыми передачами и тремя заброшенными шайбами.

Что же тогда у Чехии не так с комплектацией? Ответ прост! Ведущие игроки «львов» уже в возрасте, а молодёжь, за редкими исключениями, не столь талантлива. Сборная США в данном плане сильно отличается от чехов в лучшую сторону. У неё практически идеальное сочетание опыта и скорости.

Это и неудивительно, ведь и в прошлом году американцы также делали ставку на молодёжь. Многие юные хоккеисты того состава заметно прибавили и разрывают на ЧМ-2023. У чехов лидеры постарели и сбавили. Поставить на победу американцев можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83.

Конечно, в плей-офф не застрахован никто. Многие сомневаются в том, что американцам удастся преуспеть на ЧМ-2023. Не выигрывали они турнир ни разу с далёкого 1960 года. Что ж, плей-офф расставит все точки над «i». Если США продолжат в том же духе, то у них будут все шансы побороться за золото в этом году.

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Нет никаких сомнений в том, что чехи постараются выжать максимум из имеющихся ресурсов и навязать борьбу американцам. Тем не менее в победу подопечных Куинна верится больше. На групповом этапе они играли очень красиво, радуя нейтральных болельщиков отменной скоростью и техникой. Думается, сбавлять обороты не станут.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2023 США — Чехия 25 мая 2023 года

Матч со Швецией хорошо подготовил США к плей-офф. У молодых американцев есть понимание, чего ожидать от соперников в финальных стадиях турнира. Думается, они продолжат в том же ритме и обыграют Чехию. Лидеры «львов» уже в возрасте. На групповом этапе их стараний хватило лишь на то, чтобы обыграть ряд аутсайдеров. Сильным соперникам чехи закономерно уступили.

Ставка: победа США за коэффициент 1.83.

Экспресс с коэффициентом 17.94.

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