Канада — Финляндия. Ремейк финала ЧМ-2022

25 мая состоится матч 1/4 финала ЧМ-2023 по хоккею Канада – Финляндия. Начало – в 20:20 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу финнов можно с коэффициентом 2.24. Успех канадцев оценивается аналитиками коэффициентом 2.80. Поставить на ничью в основное время предлагают за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2023 Канада – Финляндия 25 мая 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч Канада – Финляндия получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.04. Поставить на «обе забьют» можно за 1.12. За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч ЧМ-2023 Канада – Финляндия (25.05.2023)

Чемпионат мира по хоккею подобрался к решающим стадиям. В четверг состоятся матчи четвертьфинала. Нас интересует встреча в Тампере, где на стадионе «Нокиа-Арена» Финляндия сыграет с Канадой. Первое вбрасывание состоится в 20:20 мск.

Канадская сборная подходит к матчам плей-офф в хорошем настроении. В последней встрече группового этапа команда Андре Туриньи обыграла Чехию (3:1) и финишировала на втором месте в группе В. Матч не порадовал яркой атакующей игрой, но канадцы в нём впервые выглядели фаворитами, которые способны прибавить по ходу турнира. Ждём прогресса!

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В целом нельзя сказать, что «кленовые листья» смотрелись в группе уверенно. Да, они мощно стартовали с двух побед над Латвией (6:0) и Словенией (5:2), однако разницу в классе сбрасывать со счетов нельзя. В играх со сборными мощнее канадцы в атаке ничего необычного не показали. Забили три гола чехам, всего один Словакии (2:1 Б) и по два Швейцарии (2:3) и Норвегии (2:3 Б).

С норвежцами Канада продемонстрировала слабый уровень реализации, нанеся по воротам 33 броска. При этом «кленовые листья» являются лидерами ЧМ-2023 по количеству бросков в створ, но по результативности они лишь шестые. Туриньи понимает, что в четвертьфинале необходимо относиться к своим моментам более серьёзно, иначе конкуренты накажут.

Тем более что сборная привезла на турнир один из самых звёздных составов, в котором почти все игроки — представители клубов НХЛ. Что интересно, в атаке у Канады выделяется защитник – хоккеист «Калгари» Маккензи Уигар набрал девять очков, забросив три шайбы. Есть и потери – дисквалифицирован форвард Джо Велено. Это проблема, так как он поучаствовал в пяти голах.

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У сборной Финляндии подобных трудностей нет. Конечно, игроков из НХЛ у неё не так много, однако есть Микко Рантанен. Нападающий стал лучшим бомбардиром «Колорадо» в регулярном сезоне, а на ЧМ является лидером сборной, сделав восемь ассистов.

Финляндия в атаке смотрится поинтереснее канадцев. Она забросила на три шайбы больше, а в среднем в семи матчах группового этапа результативность оставалась на уровне четырёх голов за игру. Юкка Ялонен предоставляет своим подопечным свободу в атаке, и они знают, как этим пользоваться.

Действующий чемпион мира занял в группе только третье место, провалив первые матчи с прямыми конкурентами. Финны проиграли США (1:4) и Швеции (1:2 Б), забросив по одной шайбе. Тем не менее перед четвертьфиналом «львы» не только набрали обороты, но и обрели уверенность в своих силах. Четыре победы подряд в играх с Венгрией, Францией, Австрией и Данией в основное время. В них было заброшено 22 шайбы.

Теперь же Финляндия постарается одержать третью подряд победу над Канадой в очных встречах. У неё есть территориальное преимущество, ведь все матчи проходили при своих болельщиках, тогда как соперник играл в Латвии. Когда дело доходит до игр без права на ошибку, это важный фактор.

В прошлом году эти сборные встретились в финале и довели дело до овертайма, в котором Финляндия была лучше. Теперь кому-то из них предстоит вылететь уже на ранней стадии плей-офф. Однако голов должно быть много. Дома финнам будет проще. Поэтому логична ставка на то, что Финляндия не проиграет и тотал будет больше 3.5 шайбы за 2.00 по линии «Фонбет». За регистрацию каждый получит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставка на матч ЧМ-2023 Канада – Финляндия 25 мая 2023 года

Матч между Канадой и Финляндией – центральный на стадии четвертьфинала. Год назад эти команды дошли до финала и «львы» выиграли чемпионат мира, но теперь «кленовые листья» жаждут реванша. В группе североамериканцы не впечатлили качеством хоккея, однако показали, что обладают хорошим запасом прочности. Финны же прибавляли от матча к матчу. Ведомый поддержкой своих болельщиков чемпион способен выстоять как минимум в основное время. Однако для этого важно поддержать атакующий напор соперника. Ставка на то, что финны не проиграют и тотал будет больше 3.5 шайбы, принимаются в «Фонбет», а ещё букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: Финляндия не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 2.00.

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