Баски не дотянули до конца сезона и могут покинуть зону еврокубков.

«Осасуна» — «Атлетик». Вальверде останется ни с чем

25 мая 2023 года состоится матч 36-го тура Примеры «Осасуна» — «Атлетик». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество гостям: поставить на победу басков можно с коэффициентом 2.45. Шансы «Осасуны» оценены в 2.95. Заключить пари на ничью предлагается за 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Осасуна» — «Атлетик» 25 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Осасуна» — «Атлетик» не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.75. Ставки на то, что баски победят со счётом 1:0, принимаются за 8.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Осасуна» — «Атлетик» (25.05.2023)

Борьба «Атлетика» за место в первой шестёрке практически завершена. Скорее всего, «львы» потерпят в ней поражение и останутся без Лиги Европы.

В четверг вечером баски отправятся в гости к «Осасуне», чтобы попытаться сократить отставание от идущего на шестом месте «Бетиса». Шесть очков разделяют две команды, которым осталось провести всего три матча.

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Красные занимают 10-е место в турнирной таблице. После поражения в финале Кубка Испании от мадридского «Реала» «Осасуна» проиграла и выиграла по одной встрече.

«Атлетик», напротив, выиграл на выходных у «Сельты» со счётом 2:1. Эта победа положила конец четырёхматчевой безвыигрышной серии.

Добытые три очка сохранили шансы «львам» на попадание в первую шестёрку. Но впереди ещё много работы. В этом сезоне команды уже встречались три раза во всех соревнованиях. В первой игре в Ла Лиге клубы сыграли вничью 0:0.

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Затем «Осасуна» и «Атлетик» встретились в полуфинале Кубка Испании. Первый матч закончился со счётом 1:0 в пользу красных, а второй — вничью 1:1.

Баски находятся в немного лучшей форме перед матчем. Они набрали семь очков в последних шести матчах Примеры, забив шесть голов и пропустив 10.

«Осасуна» набрала девять очков в последних пяти встречах на своём стадионе. Всего в текущем сезоне 28 очков были набраны в 17 домашних матчах.

«Атлетик» не может выиграть в двух последних выездных встречах. Всего 23 очка были набраны в 17 гостевых матчах.

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В трёх встречах с «Атлетиком» в этом сезоне «Осасуна» оставалась непобеждённой в основное время. В четверг вечером красные могут одержать ещё одну домашнюю победу надо «львами». Мы считаем, что они способны подняться на место басков и помешать им заработать путёвку в еврокубки. В случае победы хозяев клубы сравняются по очкам.

Рекомендуем поставить на победу «Осасуны» с коэффициентом 2.95 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Осасуны» за 2.95.

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