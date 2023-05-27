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«Вегас» — «Даллас», прогноз на матч плей-офф НХЛ 28 мая 2023 года, во сколько начало, где смотреть онлайн бесплатно

«Вегас» — «Даллас», пятый матч. Барбашёв запаздывает
Данил Моисеев
«Вегас» — «Даллас»: прогноз на матч плей-офф НХЛ
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28 мая состоится пятый матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Вегас» — «Даллас». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Голден Найтс» в основное время можно с коэффициентом 2.26, а успех «Старз» идёт за 2.85. На ничью предлагают поставить за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз» 28 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз» не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.90 и тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.90. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 11.5.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Вегас» — «Даллас» (28.05.2023)

НХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 5-й матч
28 мая 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Даллас Старз
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В НХЛ 21 мая на льду «Ти-Мобайл Арены» пройдёт матч между «Вегасом» и «Далласом». Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу «Голден Найтс». Кто станет соперником «Флориды»?

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«Даллас» на своём льду в четвёртом матче серии обыграл «Вегас» (3:2 ОТ). Победный гол забил ветеран Джо Павелски в большинстве. Плюс на матче присутствовал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон и болел за «Старз», так что о проигрыше и речи быть не могло с такой поддержкой.

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Джо Павелски забил 73 гола в 180 матчах плей-офф НХЛ и обошёл Александра Овечкина по этому показателю, у которого 72 шайбы в 147 встречах. Без Джейми Бенна и Дадонова «Даллас» сумел сократить отставание в серии. Хотя по счёту «звёздам» приходилось догонять. Кстати россиянин не примет участия и в этом матче.

Дважды Джейсон Робертсон сравнивал счёт в матче, но порадовал тот факт, что большинство «Старз» себя оправдало — 100% реализация двух удалений «Вегаса». Питер Дебур похвалил голкипера Джейка Эттингера, который после неудачной третьей игры показал себя, отразил 37 из 39 бросков.

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Смогут ли «Старз» переломить ход серии? Судить трудно, ведь по-прежнему эксперты на стороне «Вегаса», плюс дома хозяева выиграли в шести из семи встреч. «Даллас» на выезде победил три раза за аналогичный период. Статистика на стороне «Голден Найтс», но вполне вероятно, что снова будет упорная встреча.

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В трёх из четырёх очных встречах этой серии дело доходило до овертайма. В двух из них побеждали «золотые рыцари». Есть вероятность, что эта встреча вновь перейдёт в дополнительное время.

Статистика на стороне хозяев, плюс дома есть поддержка трибун, поэтому как минимум «Вегас» не проиграет и будет тотал меньше 6.5 шайбы за 2.06. Соперники лишь в одной игре забросили шесть шайб в основное время, так что вероятно и в пятом матче не увидим больше.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Вегас» — «Даллас» 28 мая 2023 года

«Даллас» сократил отставание в серии, но эксперты отдают предпочтение хозяевам. «Вегас» отлично играет дома, а в этой паре лишь раз он обыграл соперника на классе, в остальных случаях была равная игра. Поэтому перестрахуемся ставкой на то, что «Вегас» не проиграет и тотал меньше, ведь больше шести шайб клубы ещё не забрасывали.

Ставка: «Вегас» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.06.

Экспресс с коэффициентом 14.25.

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