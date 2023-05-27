«Вегас» — «Даллас», пятый матч. Барбашёв запаздывает

28 мая состоится пятый матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Вегас» — «Даллас». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Голден Найтс» в основное время можно с коэффициентом 2.26, а успех «Старз» идёт за 2.85. На ничью предлагают поставить за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз» 28 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз» не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.90 и тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.90. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 11.5.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Вегас» — «Даллас» (28.05.2023)

В НХЛ 21 мая на льду «Ти-Мобайл Арены» пройдёт матч между «Вегасом» и «Далласом». Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу «Голден Найтс». Кто станет соперником «Флориды»?

«Даллас» на своём льду в четвёртом матче серии обыграл «Вегас» (3:2 ОТ). Победный гол забил ветеран Джо Павелски в большинстве. Плюс на матче присутствовал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон и болел за «Старз», так что о проигрыше и речи быть не могло с такой поддержкой.

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Джо Павелски забил 73 гола в 180 матчах плей-офф НХЛ и обошёл Александра Овечкина по этому показателю, у которого 72 шайбы в 147 встречах. Без Джейми Бенна и Дадонова «Даллас» сумел сократить отставание в серии. Хотя по счёту «звёздам» приходилось догонять. Кстати россиянин не примет участия и в этом матче.

Дважды Джейсон Робертсон сравнивал счёт в матче, но порадовал тот факт, что большинство «Старз» себя оправдало — 100% реализация двух удалений «Вегаса». Питер Дебур похвалил голкипера Джейка Эттингера, который после неудачной третьей игры показал себя, отразил 37 из 39 бросков.

Смогут ли «Старз» переломить ход серии? Судить трудно, ведь по-прежнему эксперты на стороне «Вегаса», плюс дома хозяева выиграли в шести из семи встреч. «Даллас» на выезде победил три раза за аналогичный период. Статистика на стороне «Голден Найтс», но вполне вероятно, что снова будет упорная встреча.

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В трёх из четырёх очных встречах этой серии дело доходило до овертайма. В двух из них побеждали «золотые рыцари». Есть вероятность, что эта встреча вновь перейдёт в дополнительное время.

Статистика на стороне хозяев, плюс дома есть поддержка трибун, поэтому как минимум «Вегас» не проиграет и будет тотал меньше 6.5 шайбы за 2.06. Соперники лишь в одной игре забросили шесть шайб в основное время, так что вероятно и в пятом матче не увидим больше.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Вегас» — «Даллас» 28 мая 2023 года

«Даллас» сократил отставание в серии, но эксперты отдают предпочтение хозяевам. «Вегас» отлично играет дома, а в этой паре лишь раз он обыграл соперника на классе, в остальных случаях была равная игра. Поэтому перестрахуемся ставкой на то, что «Вегас» не проиграет и тотал меньше, ведь больше шести шайб клубы ещё не забрасывали.

Ставка: «Вегас» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.06.

Экспресс с коэффициентом 14.25.

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