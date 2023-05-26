«Краснодар» — ЦСКА. Федотов обставит «Спартак»

Армейцы реабилитируются за поражение в московском дерби и не пустят красно-белых к серебру.

27 мая состоится матч 29-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение москвичам. Поставить на победу армейцев можно с коэффициентом 2.15, а шансы краснодарцев оценены в 3.30. Заключить пари на ничью предлагается за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 29-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА 27 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Краснодар» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.32. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.56. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.43.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (27.05.2023)

Матч 29-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА состоится 27 мая на стадионе «ФК Краснодар», начало в 19:00 мск. За 28 туров РПЛ «быки» набрали 46 очков и заняли шестое место в турнирной таблице. У них есть лишь математические шансы финишировать в четвёрке сильнейших. Интересно, что команды встретятся в Суперфинале Кубка России. Это репетиция?

«Краснодар» действует в атакующей манере. После зимнего перерыва футболисты чаще радуют болельщиков результативностью. За 11 туров весенней части РПЛ они забили 29 мячей, а в 12 из них поучаствовал Джон Кордоба. Колумбиец забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

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Стоит отметить, что на фоне прогресса «Краснодара» в атаке появились ошибки в обороне. Ворота сухими краснодарцы сохранили лишь в трёх матчах весенней части сезона. На этом отрезке всего они пропустили 15 голов.

ЦСКА находится в отличной форме. Подопечные Владимира Федотова на последнем отрезке сезона набрали 25 из 33 возможных очков. Благодаря этому рывку армейцы закрепились на втором месте в турнирной таблице. Однако отрыв от догоняющего «Спартака» составляет всего одно очко.

ЦСКА заметно прибавил при игре в обороне. Армейцы имеют четвёртый показатель интенсивности прессинга в РПЛ — стараются немедленно вступать в отбор после потери мяча. За 11 туров московский клуб пропустил лишь восемь голов и в пяти встречах сохранил ворота в безопасности.

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Подопечные Владимира Федотова на этом отрезке забили 22 гола. Только три команды в весенней части чемпионата России действовали в атаке более результативно — это «Краснодар», «Зенит» и «Локомотив». Огромное влияние на результативность армейцев после зимнего перерыва оказали Иван Обляков (6+3) и Фёдор Чалов (7+4).

«Краснодар» и ЦСКА провели 29 очных встреч. Московский клуб записал в актив 11 побед, и девять матчей закончились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей — 39:28 в пользу армейцев

Краснодарцы не собираются доигрывать сезон в РПЛ налегке. Они обладают высоким атакующим потенциалом и способны насолить сопернику. К предстоящей встрече москвичи подходят с запредельной мотивацией, пытаясь взять серебро РПЛ. Рекомендуем присмотреться к ставке на то, что обе забьют и ЦСКА не проиграет, за 2.01.

Прогноз и ставки на матч 29-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА 27 мая 2023 года

Оставшиеся матчи РПЛ рассматриваются Владимиром Ивичем в качестве плацдарма подготовки и отработки тактических задумок. Предстоящая встреча с ЦСКА будет генеральной репетицией. Армейцы мотивированы защитить второе место и реабилитироваться за поражение в московском дерби. Мы бы присмотрелись к ставке «обе забьют и ЦСКА не проиграет» за 2.01.

Ставка: ЦСКА не проиграет и обе забьют за 2.01.

Экспресс с коэффициентом 7.94.

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