«Сочи» — «Зенит». Каково без бразильцев?

Все звёздные легионеры разъехались, остался только Мантуан. Интересно посмотреть на петербуржцев без них?

27 мая состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» – «Зенит». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 2.06. Успех сочинцев оценивается в 3.18. На ничью дают коэффициент 3.88.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Зенит» 27 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Сочи» – «Зенит» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.46.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Зенит» (27.05.2023)

Для «Сочи» сезон закончился слишком рано. Уже несколько туров назад южане обеспечили себе прописку в РПЛ, а замахнуться на большее у них не было шансов. В 2022 году «барсы» воспользовались растерянностью и перестройкой некоторых грандов и заняли высокое второе место. Однако регресс был неизбежен.

«Сочи» уже не опустится ниже 10-го места, но и не поднимется выше восьмого. «Барсы» под руководством Дмитрия Хохлова просто доигрывают сезон в своё удовольствие. Они стараются радовать результатами болельщиков дома, а на выезде очень часто проваливаются.

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В последнем туре сочинцы потерпели одно из самых громких поражений этой весной. «Пари НН» обыграл их со счётом 4:0. При этом подопечные Дмитрия Хохлова ни разу не ударили в створ ворот соперника и потеряли основного центрального защитника Ванью Дркушича, который заработал удаление.

«Зенит», как и «Сочи», турнирной мотивации в этом сезоне уже не имеет. Сине-бело-голубые два тура назад оформили чемпионство и стали откровенно доигрывать. Уже в статусе чемпиона петербуржцы закончили две встречи вничью: с «Краснодаром» и «Оренбургом». Причём обе со счётом 2:2 и спасительным голом уже в компенсированное время.

Отношение Сергея Семака к оставшимся матчам легко просматривается через состав, который выходит на поле. В «Зените» получают игровое время те, кто редко выступал, а многие лидеры уже начали отдыхать. Из бразильцев в команде остался Густаво Мантуан, а все остальные разъехались.

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Роберт Ренан выступает за сборную Бразилии на молодёжном чемпионате мира. Малком улетел домой в связи с рождением ребёнка. Родригао и Вендел восстанавливаются после повреждений. Дуглас Сантос и Клаудиньо получили время для отдыха и покинули расположение команды. Если кто-то хотел посмотреть на «Зенит» без бразильцев, то сейчас самое время.

В последних матчах, когда стало понятно, что чемпионство уже никуда не денется, «Зенит» позволял себе играть ярко и результативно. После нулевой ничьей с «Ростовом» в середине апреля все матчи сине-бело-голубых были зрелищными. Пять туров подряд, в каждом забито не менее четырёх голов.

«Сочи» будет стараться порадовать болельщиков в последнем домашнем матче сезона. «Зенит» тоже не намерен проигрывать просто так. В этой встрече на первый план выйдет не борьба за результат, а зрелищный и яркий футбол. Поэтому поставим на продление результативной серии гостей: тотал больше 3.5 мяча.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Сочи» — «Зенит» 27 мая 2023 года

У «Зенита» даже без бразильских лидеров не возникнет проблем с преодолением обороны «Сочи», которая в последних матчах пропускала в среднем по два мяча за игру. При этом хозяева вряд ли отпустят чемпиона сухим. Ставка на голы тут оптимальный вариант.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 14.25.

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Прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА с коэффициентом 3.75.

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Прогноз на матч «Химки» – «Урал» с коэффициентом 4.60.