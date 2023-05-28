Экспресс на РПЛ с коэффициентом 13.12: Галактионову будут аплодировать, Карпину свистеть

Железнодорожники дадут отпор «Динамо», а «Ростов» ничего не сможет сделать с «Ахматом». В битве за выживание «Факел» примет самарцев.

28 мая пройдут матчи очередного тура РПЛ, в которых какие-то команды будут решать турнирные задачи, а остальные просто насладятся футболом. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 13.12 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Факел» – «Крылья Советов»

Приход Евсеева открыл второе дыхание воронежской команде. С ним «Факел» не просто начал набирать очки, но и заиграл гораздо ярче, агрессивнее и лучше. Смена тренера оказалась очень вовремя, у воронежцев ещё есть шанс спастись от попадания в стыковые матчи. Новый тренер пообещал, что с ним «Факел» не вылетит, после увиденного в последних играх в это хочется верить.

«Крылья Советов» тоже прибавили на финише сезона, но не настолько сильно. В последнем туре самарцы прервали серию из шести матчей без побед, уверенно обыграв дома «Урал» со счётом 3:0. Перед этим была домашняя ничья с «Локомотивом». Явно заметны шаги к выходу из кризиса, а из зоны вылета «Крылья» уже выбрались, но радоваться рано, ведь матч с «Факелом» должен стать решающим.

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Воронежцы заметно прибавили, причём сильнее, чем соперник, и плюс ко всему играют дома, где они всегда хороши. По большому счёту это матч двух равных команд, но «Факел» выглядит чуть лучше и может своё преимущество инвертировать в важнейшие три очка. Предлагаем поставить на победу «Факела» за 2.70.

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Локомотив»

Московское дерби способно подарить интригующий сценарий игры, особенно если между командами нет пропасти в уровне. «Динамо» считается фаворитом – домашний матч, больше побед в личных встречах. Это очевидные преимущества бело-голубых, однако для того, чтобы выиграть их явно будет мало. Даже после расставания с главным тренером Йокановичем команда лучше не заиграла.

В пяти последних турах у неё в активе всего две победы, но три поражения. При этом обыграть удалось только «Химки» и «Торпедо», которые располагаются на последних местах в турнирной таблице. «Локомотив» не из тех клубов, которые также будут проваливаться в обороне. Железнодорожники, возможно, в концовке сезона играют менее ярко, чем в первые месяцы года, однако это не мешает им добиваться побед.

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Команда Галактионова не проигрывает уже на протяжении шести матчей, потеряв за этот период всего четыре очка. «Локомотив» очень хочет закончить сезон в первой половине таблицы, поэтому в предстоящей встрече намерен добыть очки. Восстановился Артём Дзюба и сказал, что рвётся в бой. Посмотрим, выпустит ли его Галактионов. Однако независимо от этого железнодорожники сильнее. Ставим на Х2 за 1.80.

Прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Ахмат»

«Ростов» угодил в кризис. В трёх матчах подряд проиграла команда Валерия Карпина, причём не сумела забить ни одного мяча. На эффективности атакующих действий сказались травма Комличенко и потеря игрового тонуса Уткиным. А это два лидера команды по показателю «гол+пас». У Николая в активе 15 очков, у Уткина — восемь. В таких условиях позиционное нападение «Ростова» выглядит совершенно безобидно.

«Ахмат» набрал обороты, особенно в атаке. Гости выиграли в трёх последних встречах с общим счётом 11:1. Они обыграли «Химки» (3:0), «Динамо» (3:0) и «Торпедо» (5:1). После серии побед у подопечных Ташуева существует минимальный шанс побороться за тройку, но всё зависит от исхода матчей ЦСКА и «Спартака». Пока клуб из Грозного расположился на пятой строчке РПЛ с 49 очками в активе.

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«Ахмат» находится в оптимальном игровом и физическом состоянии. Команда действует на высоких скоростях, регулярно создаёт и реализует опасные моменты у ворот соперника. «Ростов» в кризисе — перестало работать нападение, а оборона не справляется со своими прямыми обязанностями. Валерию Карпину требуется провести ремонт общекомандного механизма, но за два оставшихся тура в чемпионате это сделать невозможно. Наставнику нужно дождаться межсезонья. Рекомендуем изучить ставку на победу «Ахмата» за коэффициент 2.70.

Экспресс на РПЛ 28 мая

Ставка 1: победа «Факела» над «Крыльями Советов» за 2.70.

Ставка 2: «Локомотив» не проиграет «Динамо» за 1.80.

Ставка 3: победа «Ахмата» над «Ростовом» за 2.70.

Общий коэффициент: 2.70 Х 1.80 Х 2.70 = 13.12.

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