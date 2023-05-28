Ждём россиянку в полуфинале «Ролан Гаррос»

С 28 мая ведущие теннисистки мира начнут свой путь на «Ролан Гаррос» в Париже. На грунтовых кортах в основной сетке стартуют сразу 13 российских участниц. Существует высокая вероятность, что хотя бы одна представительница России пробьётся в полуфинал и подарит праздник болельщикам, которые нуждаются в положительных эмоциях. Кто же из спортсменок сумеет дойти до решающей стадии «Ролан Гаррос»?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Касаткиной выпал хороший жребий

Касаткина явно прибавила в 2023 году. У теннисистки стало гораздо лучше получаться доминировать на корте и держать соперниц в напряжении за счёт резких ударов по линии. Хорошо приспособлен стиль Дарьи и к грунтовому покрытию.

Россиянка плавно переходила на грунт, добравшись до стадии 1/8 финала на турнирах в Мадриде и Риме. В столице Испании Касаткина проиграла Кудерметовой со счётом 1:2, а в Риме не сумела пройти представляющую Латвию Остапенко (1:2). Тем не менее в каждом матче Дарья достойно сопротивлялась и могла переломить сценарий встречи в свою пользу.

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Довольно удачно сложилась жеребьёвка для Касаткиной на «Ролан Гаррос». В первом круге ей предстоит матч с немкой Юле Нимайер. Касаткина уже побеждала 72-ю ракетку рейтинга WTA в минувшем году на турнире в Бад-Хомбурге, поэтому не испытывает особого волнения.

Кудерметова может удивить

Вот кто может преподнести болельщикам приятный сюрприз, так это Вероника Кудерметова. Россиянка великолепно готова физически и моментально адаптировалась на грунтовом покрытии. Начало года у неё сложилось не слишком удачным. На харде у Кудерметовой откровенно не пошла игра, что наложилось на длительный набор формы. Но вот к старту сезона на грунте она вышла на пик физических кондиций.

На двух подряд грунтовых турнирах в Риме и Мадриде Кудерметова прошла до полуфинальных матчей. В Мадриде на пути Вероники встала первая ракетка мира Ига Свёнтек (0:2), а в Риме – Ангелина Калинина (1:2). Кстати, сетка турнира складывается в её пользу. По крайней мере в первое время.

Удача может перейти на сторону Самсоновой

Людмила Самсонова в текущем году не отличается стабильностью. Тем не менее несколько знаковых побед россиянка одержала. Например, она выиграла у Остапенко (2:0), Кудерметовой (2:0) и Крейчиковой (2:0). На отдельном отрезке турнира Людмила вполне может выдать отличную игру. Если Самсонова пройдёт в первом круге теннисистку из США Кэти Волынец, то станет увереннее в своих силах.

Александрова тоже способна на чудо

Екатерина Александрова слабо начала сезон на грунте. На турнире в Мадриде она прошла до третьего круга, в котором проиграла первой ракетке мира Иге Свёнтек со счётом 1:2. Тем не менее потенциал у ней высокий, и она может оказаться автором сенсации на «Ролан Гаррос».

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Россиянка в первом круге сыграет с Викторией Томовой из Болгарии. Пока у теннисисток нет преимущества в очных встречах (1:1). Екатерина в третьем круге вполне вероятно может выйти на корт с Беатрис Хаддад-Майей. В случае победы над ней Александрова попадает на Рыбакину. Казахстанка в 2023 году в отличной форме, но в одном отдельном взятом матче Екатерина может победить.

Ждём в полуфинале!

Весьма вероятно, что в полуфинале «Ролан Гаррос» сыграет представительница России. Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова или Екатерина Александрова вполне способны на уверенное прохождение по турнирной сетке чемпионата «Большого шлема». Вот и поставим на это с коэффициентом 3.70.

Ставка: российская теннисистка выйдет в полуфинал «Ролан Гаррос» за 3.70.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

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