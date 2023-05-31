Вадим Евсеев спасёт Воронеж! Осинькину и Юрану повезёт меньше

Очередной сезон чемпионата России по футболу почти завершился. Перед последним туром осталось решить, кто финиширует в тройке, а кому придётся сыграть два дополнительных матча за право остаться в РПЛ. Две худшие команды лиги «Торпедо» и «Химки» давно вылетели напрямую в Первую лигу. В гонке остались «Факел», «Крылья Советов» и «Пари НН».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Воронежцы в шаге от спасения

«Факел» находится в самом выгодном положении перед решающим матчем, если смотреть только на турнирное положение. «Огнеопасные» одержали ключевую победу над «Крыльями Советов» в прошедшие выходные (2:1), обогнав их в таблице на одно очко. Теперь воронежцы на спасительном 12-м месте. Победа в эту субботу обезопасит команду от вылета. Проблема в том, что у «Факела» встреча с «Зенитом».

Действующий чемпион хоть и потерял мотивацию, однако в последней домашней игре точно будет настроен порадовать болельщиков. Ротацию состава и недооценку никто не отменяет, но класс всё равно способен взять своё. Проигрывать подопечным Вадима Евсеева не стоит, так как придётся ждать осечек конкурентов. Эксперты дают на участие «Факела» в переходных матчах коэффициент 1.96.

Воронежцы концовку сезона проводят мощно. Четыре победы в пяти последних матчах – две над «Ростовом» и «Динамо», а две — над прямыми конкурентами «Крыльями Советов» и «Пари НН». Даже поражение от «Локомотива» не было провалом (0:1). Резкая смена тренера, если и не помогла «Факелу, то уж точно не помешала.

Осинькину нужно чудо

Самарцы всерьёз усугубили своё положение последними результатами. За почти два месяца в семи матчах они добыли лишь одну победу — над «Уралом», который потерял стабильность. Минимальный задел по очкам над «Факелом» у «Крыльев Советов» сохранялся, однако поражение в очном матче не оставило команде права на ошибку. Теперь ей необходима победа дома в игре со «Спартаком».

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Ничья не поможет, потому что при равенстве очков в личных встречах «Факел» был гораздо лучше – победа и ничья. При этом рассчитывать на слабый настрой соперника, в отличие от конкурента, самарцы не могут.

«Спартак» борется за серебряные медали и намерен выложиться в последнем матче сезона на максимум. И реализация «Крыльев Советов» не на том уровне, чтобы воспользоваться ошибками фаворита.

Команда Игоря Осинькина не может отобрать очки у красно-белых в РПЛ в семи матчах подряд. В этом сезоне она добилась победы в Кубке России, но это слабое утешение. У «Крыльев Советов» хватает проблем с составом, ведь дисквалифицирован основной центральный защитник Роман Евгеньев. На текущий момент у них худшие шансы на спасение. Коэффициент на это событие – 2.95.

Юран возвращает нижегородцам надежду

«Пари НН» перед последним туром выглядит очевидным аутсайдером. Это единственный клуб в гонке, которому вряд ли поможет даже победа. Отставание от 12-го места составляет три очка. поэтому нужно их брать. В этом нижегородцам сильно повезло, ведь им предстоит игра с «Химками», которые уже готовят себя к Первой лиге.

Важно отметить, что команда Сергея Юрана набрала неплохую форму в нужный момент. В двух последних матчах она набрала четыре очка, одержав разгромную победу над «Сочи» (4:0) и не пропустив ни одного гола от «Спартака» (0:0). На домашнем поле нижегородцы также имеют хорошие показатели – в трёх последних встречах набрано семь очков из девяти возможных. С настроем и физической подготовкой у них всё в порядке.

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У «Пари НН» есть возможность преподнести небольшую сенсацию, ведь в него эксперты почти не верят – коэффициент на спасение 5.50. Однако всё не так плохо. Конкуренты играют с явными фаворитами, тогда как нижегородцы дома должны обыгрывать немотивированного равного соперника. В случае равенства очков у них есть преимущество над «Факелом» и «Крыльями Советов». Самое главное не допустить ошибки.

«Факел» не упустит своего

Турнирная ситуация перед последним туром запутанная. «Факелу» придётся встретиться с чемпионом на выезде, что по умолчанию не сулит ничего хорошего. Однако «Зенит» хоть и способен задавить классом даже неосновным составом, но справиться с ним можно. В первом круге воронежцы отобрали очки у команды Сергея Семака (1:1) в более сложных условиях.

Теперь же подопечные Вадима Евсеева в хорошей форме – четыре победы в пяти матчах. У «Крыльев Советов» встреча с мотивированным «Спартаком», а «Пари НН» одной победы мало. С такими раскладами «огнеопасные» должны остаться на своём месте – коэффициент на это 1.75.

Ставка: «Факел» не займёт 13-14-е место за 1.75.

Экспресс с коэффициентом 10.25.

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