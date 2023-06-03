Экспресс на РПЛ с коэффициентом 10.0: Карпин без медалей, Юран в элите

3 июня пройдёт завершающий, 30-й тур РПЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.0 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Торпедо»

Уже много раз отмечалось, как преобразился «Локомотив» во втором круге после замены на тренерской скамейке. Железнодорожники по праву считаются одной из лучших команд РПЛ во второй части сезона как по качеству игры, так и статистически. В этом году команда Михаила Галактионова проиграла всего один раз – минимально «Зениту» (1:2). Ещё дважды были потеряны очки с ЦСКА (1:1) и «Крыльями Советов».

10 лучших прогнозов на сегодня.

Беспроигрышная серия насчитывает уже семь матчей, в которых в среднем команда забивала почти три гола за игру. Закрепить такой успех московский клуб хочет домашней победой, которая при некоторых обстоятельствах поможет завершить ему сезон в верхней части турнирной таблицы. Задача эта не самая сложная, так как «Торпедо» уже не просто мыслями в Первой лиге, но и лишено всякой мотивации.

Автозаводцы проигрывали в семи последних матчах, лишь в одном из них пропустив меньше трёх мячей. В шести случаях поражения были с разницей минимум в два мяча. Схожего сценария ждём и на сей раз. Рассмотрим победу «Локомотива» с форой (-2.5) с коэффициентом 2.50.

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Ростов»

Для ЦСКА этот матч один из двух решающих в конце текущего сезона. Впереди ещё финал Кубка с «Краснодаром», но прежде нужно решить судьбу серебряных медалей. Команда Владимира Федотова на финишном отрезке допустила две серьёзные осечки: сначала проиграла «Спартаку», а в прошлом туре довольствовалась ничьей с «Краснодаром». Её счастье, что красно-белые не смогли обыграть нижегородцев, иначе сейчас армейцы уже были бы в роли догоняющих.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Ростов» прервал свою неудачную серию благодаря тяжёлой победе над «Ахматом». Команда Валерия Карпина не собирается сдаваться и уходить без борьбы. Она сама создала себе огромные проблемы, которые попытается решить в последнем матче, но его исход вряд ли окажется благоприятным для ростовчан. Последние выездные матчи «Ростов» проводил очень слабо, а тут ещё и соперник серьёзный.

Забить нынешнему ЦСКА, особенно на его поле, будет очень сложно. Сами армейцы высокой результативностью тоже не отличаются. Игра намечается очень важная, обе команды в ней не станут рисковать, и вряд ли мы увидим много голов. У «Ростова» не получится испортить планы Владимира Федотова, чья команда уже ощущает приближение серебряных медалей. Из вариантов для ставок можно выделить тотал меньше 2.5 мяча за 2.27.

Прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Химки»

«Химки» закономерно вылетели из РПЛ и спустя рукава доигрывают сезон. Два последних матча (с «Ахматом» и «Уралом») были проиграны с одинаковым счётом 0:3. Интересно, что «Химки» под руководством Андрея Талалаева неплохо настраивались на московские команды – победа над «Торпедо» (4:2) и ничья со «Спартаком» (1:1). «Динамо» смогло забить победный мяч лишь в добавленное время, и только «Локомотив» учинил «Химкам» разгром (5:1).

«Пари НН» набрал восемь очков за последние шесть туров. Семь из них – в трёх домашних играх. Команда Сергея Юрана мотивирована побеждать, чтобы избежать стыковых матчей, ведь у конкурентов «Нижнего Новгорода» в борьбе за выживание более сложные соперники — «Спартак» и «Зенит».

Можно быть уверенным, что без забитых мячей в этой игре не обойдётся. В пяти из семи последних домашних игр «Пари НН», а также в шести из девяти последних матчей «Химок» забивалось минимум три мяча. Поставим на тотал больше 2.5 мяча и сейчас. Коэффициент 1.77.

Экспресс на матчи 3 июня

Ставка 1: победа «Локомотива» над «Торпедо» с форой (-2.5) за 2.50.

Ставка 2: ТМ 2.5 в матче ЦСКА — «Ростов» за 2.27.

Ставка 3: ТБ 2.5 в матче «Пари НН» — «Химки» за 1.77.

Общий коэффициент: 2.50 Х 2.27 Х 1.77 = 10.0.

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