Новак Джокович — Хуан-Пабло Варильяс. Сквозь боль и усталость

В последнем матче серб даже брал медицинский тайм-аут, но всё равно выиграл. Он очень сильный!

4 июня Новак Джокович и Хуан-Пабло Варильяс сыграют в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции. Начало – не ранее 12:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитом серба: поставить на его победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.02. Успех перуанца оценивается аналитиками коэффициентом 18.25.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Хуан-Пабло Варильяс 4 июня 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Новак Джокович – Хуан-Пабло Варильяс получится упорным: тотал больше 27.5 гейма идёт за 1.85, а тотал меньше 27.5 гейма – за 2.01. Поставить на то, что сербский теннисист выиграет со счётом 3:0, можно с коэффициентом 1.33.

Анализ и прогноз на матч «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Хуан-Пабло Варильяс (04.06.2023)

В воскресенье стартует вторая неделя «Ролан Гаррос». На ранних стадиях турнира уже было много сенсаций, поэтому не исключено, что их будет хватать и в четвёртом круге. Одну из них постарается преподнести перуанский теннисист Хуан-Пабло Варильяс, который поспорит за выход в четвертьфинал с Новаком Джоковичем. Начало матча – не ранее 12:00 мск.

Джокович продолжает уверенно обыгрывать своих соперников. Серб пока ни в одном из трёх первых матчей не позволял усомниться в своём превосходстве, добывая победы исключительно в трёх сетах. Да, у него были эпизодические сложности, ведь всякий раз Новак играл тай-брейк. Однако в ответственный момент всё равно достигал нужного результата.

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Стоит отметить, что с каждым матчем на этом турнире Джокович повышает планку своей выносливости. Первые две встречи с Александром Ковачевичем (6:3, 6:2, 7:6) и Мартоном Фучовичем (7:6, 6:0, 6:3) он заканчивал не позднее 2 часов и 45 минут. Тогда как Алехандро Давидович-Фокина заставил фаворита попотеть – матч закончился за 3 часа 36 минут (7:6, 7:6, 6:2).

После той встречи Новак признался, что во втором сете у него были проблемы и в случае поражения матч мог бы затянуться до пяти часов. Добавлял опасений по поводу формы 36-летнего ветерана и тот факт, что в третьем круге ему пришлось прибегнуть к услугам физиотерапевта. Никаких признаков травмы, к счастью, пока не наблюдается, однако ошибок становится больше.

С Алехандро Давидович-Фокиной серб допустил шесть двойных ошибок и на первой подаче имел показатель попаданий лишь 66%. В какие-то моменты он даёт себе передышку и немного сбавляет темп, позволяя сопернику поверить, что тот может переломить ход встречи. Впрочем, никому всерьёз это пока так и не удавалось.

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В то же время нельзя сбрасывать со счетов то, что до сих пор Новак играл со спортсменами всё более высокого уровня. При этом он всякий раз контролировал ход встречи. В каждом из трёх матчей серб побеждал с преимуществом минимум в четыре гейма. Он прекрасно чувствует корт и понимает, когда необходимо надавить, а когда можно взять паузу.

Это всё очень важно перед матчем с Хуаном-Пабло Варильясом. Перуанец не является открытием «Ролан Гаррос», но точно стал одним из наиболее заметных теннисистов турнира. Он занимает лишь 94-е место мирового рейтинга, но уже успел выбить более именитых спортсменов – к примеру, Роберто Баутиста-Агута и Хуберта Хуркача.

Что действительно достойно внимания, так это выносливость Варильяса. Все свои победы в Париже он одерживал в пяти сетах. Более того, дважды Хуан-Пабло отыгрывался со счёта 0:2 и один раз – с 1:2.

Психологически южноамериканец готов к любому вызову, поэтому нет сомнений в том, что впервые в карьере он вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема» заслуженно.

Конечно, всё ещё существуют вопросы, сможет ли Варильяс после столь энергозатратного тенниса справиться с давлением Джоковича. Однако терять ему нечего. Перуанец хорошо двигается и уверенно работает обеими руками. В некотором роде 27-летний спортсмен находится на пике возможностей и является угрозой для любого.

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Данные показатели говорят о том, что Джоковичу вновь не будет легко. Рассчитывать на то, что Варильяс в четвёртый раз подряд дотянет до пяти сетов, опрометчиво. И всё же просто так ни одну из партий он точно не отдаст. Таким образом, предлагаем рассмотреть ставку на победу Новака Джоковича и тотал больше 28.5 гейма с коэффициентом 2.09.

Прогноз и ставка на матч «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Хуан-Пабло Варильяс 4 июня 2023 года

Джокович в 14-й раз подряд добрался до второй недели «Ролан Гаррос». Сербский теннисист одерживал убедительные победы в трёх первых матчах и намерен продолжить добиваться своего. Тем не менее недооценивать Хуана-Пабло Варильяса не стоит, он уже неоднократно выбирался из сложных ситуаций и доказывал, что с ним нужно считаться. Новак в любом случае сильнее, серия побед в трёх сетах продолжится. Но на сей раз без разгрома.

Ставка: победа Новака Джоковича и тотал больше 28.5 гейма за 2.09.

Экспресс с коэффициентом 10.37.

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