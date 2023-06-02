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«ПСЖ» — «Клермон». Если Месси и уйдёт, то зажжёт напоследок в Париже

3 июня 2023 года состоится матч 38-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Клермон». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество хозяевам: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.25. Шансы «Клермона» оценены в 10.5. Заключить пари на ничью предлагается за 6.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Клермон» 3 июня 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «ПСЖ» — «Клермон» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.32, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 3.40. Ставки на то, что парижане победят со счётом 3:0, принимаются за 9.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Клермон» (03.06.2023)

Чемпион Франции «ПСЖ» принимает «Клермон» на домашнем стадионе в субботу вечером. Это будет заключительный тур Лиги 1 сезона-2022/2023.

Парижане выиграли 9 из 11 последних чемпионатов Франции, что подчёркивает их доминирующее положение в футболе страны.

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Одержав в этом сезоне 27 побед, четыре ничьих и шесть поражений, подопечные Галтье на четыре очка опережают идущий на втором месте «Ланс».

Справедливости ради стоит отметить, что «ПСЖ» в этом сезоне выступает не лучшим образом, потерпев три поражения в шести матчах в марте и апреле, а затем сыграв вничью 1:1 со «Страсбургом» в минувшие выходные.

Тем не менее, выиграв 10 из 14 последних встреч в Лиге 1 и забив более 2.5 мяча в шести из них, чемпион будет уверен, что закончит сезон ещё одной победой.

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Что касается «Клермона», то он занимает восьмое место в таблице и отстаёт на 29 очков от парижан. Для такого уровня клуба вполне неплохие результаты.

С 16 победами, восемью ничьими и 13 поражениями в активе команда гарантированно финиширует во второй половине таблицы в этом сезоне, хотя и не может занять место выше имеющегося.

В последнем туре клуб победил «Лорьян» со счётом 2:0. «Клермон» выиграл в семи из девяти последних встреч, уступив в одной.

Стоит также отметить, что в последнее время гости добивались большого прогресса на выезде, победив в трёх из шести последних встреч Лиги 1.

Если взглянуть на последние результаты матчей между «ПСЖ» и «Клермоном», то всё указывает на то, что чемпионы одержат ещё одну уверенную победу. Возможно, что эта игра станет последней для Месси в составе парижан. Недавно появились слухи о том, что Галтье подтвердил уход аргентинца, но после вышло опровержение от руководства «ПСЖ».

Кому из них верить? Покажет время! В любом случае у парижского клуба есть повод повеселиться и закончить сезон на приятной ноте. Предлагаем поставить на победу «ПСЖ» с форой (-2.5) за 2.40 по линии «Фонбет». За регистрацию каждый получит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-2.5) за 2.40.

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