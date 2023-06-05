Месси перед выбором! Дуэль с Роналду или помочь Бекхэму?

Дороги Лионеля Месси и «ПСЖ» разошлись. Аргентинский форвард принял судьбоносное решение и отказался продлевать контракт с клубом. Где же продолжит карьеру один из лучших футболистов в истории?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Заработать денег и утереть нос Роналду

Наиболее вероятным местом следующей работы Месси аналитики называют любой клуб Саудовской Аравии. Судя по информации, «Аль-Хиляль» может стать командой, в которой продолжит карьеру Лионель. Причём её руководство уверенно в этом. Чемпион мира в составе сборной Аргентины может получить € 600 млн за сезон, если примет предложение.

Скоро может быть объявлено о переезде Месси в Саудовскую Аравию.

Кроме денег, у Месси возможен и спортивный интерес к переезду в Саудовскую Аравию — соперничество с Криштиану Роналду. Португалец выступает за «Аль-Наср», который является одним из главных претендентов на титул чемпиона в следующем сезоне. Борьба двух легенд переходит в новую локацию! Сделать ставку на соглашение Месси с любым клубом из Саудовской Аравии букмекеры предлагают за коэффициент 1.66.

Почему затих Хави?

Болельщики «Барселоны» искренне верят, что их кумир вернётся. Завершение карьеры в Примере кажется красивой историей для аргентинского нападающего, но путь домой для него не выглядит простым.

«Барселона» находится в серьёзном финансовом кризисе. Команда уже который сезон старается оптимизировать расходы, чтобы залатать огромную дыру в бюджете. С этим связано отсутствие громких трансферов и расставание с ветеранами. Вряд ли Серхио Бускетс по собственной воле отказался от контракта с каталонцами.

Хави: я бы очень хотел, чтобы Месси вернулся в «Барселону».

Появление Месси принесёт в клубную кассу прибыль, это нельзя отрицать. Тем не менее бесплатно выступать аргентинец не собирается, а предложение «Барсы» намного скромнее, чем щедрый контракт саудитов. Хави многое сказал по этому поводу и о том, как сильно ждёт возвращения Лионеля. Однако как только стало известно, что он уходит из «ПСЖ», подобные заявления прекратились.

Шанс на то, что следующий сезон Месси проведёт в «Барселоне», безусловно, есть. Любовь болельщиков, участие в Лиге чемпионов, старый приятель Хави у руля команды — довольно серьёзные аргументы в пользу переезда в Каталонию. Букмекеры оценивают шансы Лионеля вернуться в «Барселону» коэффициентом 2.75.

Бекхэм хочет перевезти легенду за океан

«Интер Майами» — ещё один очень важный претендент на контракт с Месси. Клуб принадлежит легендарному Дэвиду Бекхэму. Уже сделано официально предложение аргентинцу. Судя по информации источника, ему предложили контракт на три года и он будет получать по $ 50 млн в год. Вспомним про предложение из Саудовской Аравии — разница колоссальная.

Месси получил официальное предложение от «Интера» из Майами.

Однако это могло бы повысить интерес к МЛС. В своё время это пытался сделать своим переездом в США Ибрагимович, а теперь попробует Месси. Да ещё и выступать в клубе, совладельцем которого является сам Дэвид Бекхэм. Букмекеры предлагают коэффициент 4.50 на то, что Лионель подпишет контракт с любым клубом МЛС.

Нужен ли Месси Гвардиоле?

Аналитики букмекерских контор также оценили вероятность перехода Месси в «Манчестер Сити». Гвардиола является поклонником Лионеля, но готов ли он снова ломать систему, чтобы органично вписать туда аргентинского форварда. Тем более когда есть Холанд!

В такую перспективу верится с трудом. Наставник «горожан» только в середине сезона нашёл оптимальные сочетания в игре команды. Прессинг и работа на высочайших скоростях вряд ли подойдут Месси. Он уже немолод и в интенсивном футболе АПЛ испытает дискомфорт.

Где выше шансы увидеть Месси в следующем сезоне?

Предполагаем, что наиболее вероятно появление Лионеля в чемпионате Саудовской Аравии. Аргентинец уже всё и всем доказал, поэтому полностью заслужил право поиграть пару сезонов в своё удовольствие и заработать огромные деньги. К тому же соперничество с Роналду привлечёт гораздо больше интереса, чем переезд в США к Бекхэму.

Ставка: Месси подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии за 1.66.

Экспресс с коэффициентом 6.37.

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