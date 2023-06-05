Нельзя разлучать Хвичу и Осимхена! «Реал» ищет замену Бензема в лице Виктора?

Лучший форвард Серии А, скорее всего, останется ещё на один сезон. С Кварацхелией они сила.

Трансферы этого лета обещают быть самыми интригующими и невероятными. Многие европейские клубы будут обновляться, искать усиление среди футболистов, которые хорошо проявили себя в минувшем сезоне. Возможно, нас ждут переходы ценой в € 100 млн и даже больше.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В истории есть уже более 10 футболистов, за которых платили такую сумму. Этим летом их ряды может пополнить нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, если клуб решится его продать. Руководство уже запрашивает не менее € 150 млн за лучшего форварда Серии А.

Интересно, что владелец клуба Аурелио Де Лаурентис в феврале говорил, что не продаст Осимхена ни за какие деньги. Он хочет сохранить их дуэт с Хвичей, но, как и многим другим боссам, его словам верить надо осторожно. Тем не менее шансы оставить Виктора в «Наполи» высокие.

Попробовать себя в АПЛ

Если Осимхен летом действительно сменит команду, то, вероятнее всего, переедет в АПЛ. У «Челси» и «МЮ» есть большие проблемы с результативностью, а с деньгами полный порядок. К лондонцам на помощь летом перейдёт Кристофер Нкунку, но боссам этого может показаться мало.

«Краснодар» в 2019 году был близок к трансферу Виктора Осимхена.

Именно «синие» считаются у аналитиков наиболее вероятным местом следующей работы Осимхена. Коэффициент на его переезд в Лондон составляет 5.00. Владелец «Челси» ещё с марта готовил предложение по нигерийцу с двукратным увеличением зарплаты.

«МЮ» котируется чуть ниже, хотя вопрос центрфорварда для манкунианцев стоит не менее остро. Рашфорду нужен новый напарник, без этого качественный рывок команда тен Хага не сделает. Переход Виктора в «МЮ» оценивается коэффициентом 6.00.

Анчелотти горит желанием подписать Осимхена

Недавно стало известно, что «Реал» покинет легендарный Карим Бензема. А по данным одного из авторитетных источников, Карло Анчелотти восхищается Осимхеном и хочет, чтобы руководство подписало с ним контракт. Однако вряд ли клуб пойдёт на это — слишком затратно. Ставки на переход Виктора в «Реал» принимают за 8.00.

Чемпиону Германии нужен форвард!

«Бавария» до сих пор не оправилась от потери Роберта Левандовского. Ставка на Садио Мане себя не оправдала. Шупо-Мотинг и Гнабри на острие атаки нужной результативности не дают. Однако трудно представить, что руководство клуба из Мюнхена пойдёт на такую сделку, учитывая, сколько просят за Виктора в «Наполи». Ставки на его переход в «Баварию» оценены в 8.50.

У кого толще кошелёк?

Уже привычно видеть среди претендентов на любого сильного игрока клубы, которые превосходят всех остальных в финансовом плане. Раньше это были «ПСЖ» и «Ман Сити», а теперь есть «Ньюкасл». «Горожанам», правда, после приобретения Холанда новый форвард не нужен.

Осимхен – первый африканец с «Золотой бутсой» в Серии А.

Другое дело «ПСЖ» и «Ньюкасл». Первые рискуют остаться с одним только Мбаппе в атаке и будут стараться усилить эту линию. «Сороки» же возвращаются в Лигу чемпионов, и от них давно ждут крупных сделок. Интересно, что руководство держит себя в руках и развивается без громких трансферов.

На то, что Осимхена купит «ПСЖ» — коэффициент 15.0, а если «Ньюкасл» — 34.0. В конце концов, не зря же «сороки» прошлым летом вложились в Исака, теперь нужно закрывать уже другие позиции.

Какой вариант наиболее вероятен?

Сложно представить, что руководство «Наполи» допустит роковую ошибку. Уже ушёл Лучано Спаллетти, а если вдруг начнёт паковать вещи Хвича, а вдогонку Осимхен? В таком случае клуб очень много заработает, но потеряет ещё больше. Мы предлагаем довериться словам владельца «Наполи» и поверить, что ещё один сезон Виктор проведёт в Серии А.

Ставка: Осимхен останется в «Наполи» за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 6.37.

«Наполи» пообещал Энрике сохранить в составе Кварацхелию и Осимхена.

Президент «Наполи» исключил возможность продажи Осимхена по окончании сезона.

«Бавария» откажется от покупки Осимхена из-за его высокой стоимости.

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