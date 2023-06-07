Холанд сделает всё для требла. Расклады перед финалом Лиги чемпионов

10 июня – дата, которую каждый футбольный болельщик обязательно пометит у себя в календаре. В этот день состоится финал главного клубного турнира континента, в котором за заветный трофей поспорят миланский «Интер» и «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Для итальянского клуба это наивысшее достижение за 13 лет – с момента, как трофей был привезён в Милан командой Жозе Моуринью. Для Гвардиолы же очередной шанс победить в турнире после ухода из «Барселоны». Каталонскому специалисту для полного признания своего уровня у руля английского клуба не хватает только одного. Матч стилистически абсолютно разных команд, но нет сомнений, что каждая из них в нём покажет свой максимум. Даёшь требл, Гвардиола?

Дата матча «Манчестер Сити» — «Интер»

Финальная встреча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер» пройдёт 10 июня. Польский арбитр Шимон Марциняк даст сигнал о начале игры в 22:00 мск.

Где пройдёт матч «Манчестер Сити» — «Интер»

Финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер» пройдёт на стадионе «Олимпийский стадион Ататюрка» в Стамбуле (Турция).

Где смотреть матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер»

Встречу финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер» можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».

Коэффициенты букмекеров на финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер»

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Манчестер Сити». Поставить на победу английского клуба можно с коэффициентом 1.51. Успех «Интера» оценивается аналитиками коэффициентом 7.20. На ничью можно поставить за 4.95.

Букмекеры считают, что встреча «Манчестер Сити» – «Интер» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.20. Если забьют англичане, сыграет коэффициент 1.10. Гол итальянцев доступен с коэффициентом 1.71. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.92.

Сделать ставку на то, что победитель определится в дополнительное время, можно за 7.30, а на то, что судьба матча решится в серии 11-метровых ударов, можно поставить с коэффициентом 8.30.

Что говорят о «Манчестер Сити» и «Интере» перед финалом Лиги чемпионов

Миланский клуб в последние недели борется за звание самого прогрессирующего в топ-5 лиг Европы. Ещё в марте все эксперты отправляли Симоне Индзаги в отставку, а теперь восхищаются его работой. Перед финалом ЛЧ «Интер» выиграл 11 из 12 матчей во всех турнирах, в том числе привёз домой Кубок Италии. Сам тренер уверен в своей команде, отмечая, что победа является мечтой не только для него, но и для каждого футболиста.

Открыто выражает поддержку своему тренеру и руководство клуба. Генеральный директор Джузеппе Маротта подтвердил, что оказывал на Индзаги давление, но последние результаты — это целиком его заслуга. Итальянец не забыл отметить разницу в финансовой мощи клубов, но заверил, что для победы в таком матче это не имеет значения. Важнее мотивация и самоотдача.

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В этом сезоне «Интер» превзошёл все ожидания. Он стал второй самой атакующей командой Серии А, финишировав на третьем месте, выиграл Кубок Италии и в Лиге чемпионов уступал только «Баварии». Индзаги заявил, что готов к главному вызову в своей тренерской карьере, а вместе с ним настрой передаётся футболистам.

Не ждёт лёгкой прогулки и Хосеп Гвардиола, который известен своим уважением к каждому сопернику. Тренер уделил особое внимание неудобной оборонительной системе миланцев, а также их умению выходить из-под прессинга. Эти слова пугают болельщиков «горожан», ведь Гвардиола нередко экспериментирует с тактикой в важных матчах. Тем не менее уже давно игровой механизм «Манчестер Сити» работает без сбоев и справляется с любым сопротивлением.

«Ман Сити» многими признаётся лучшей командой Европы по качеству игры. Появление в составе Эрлинга Холанда придало «горожанам» мощи в завершении атак. Норвежец забил 52 гола во всех турнирах и 36 мячей только в АПЛ, побив многолетний рекорд чемпионата. И даже тот факт, что форвард не забивал в четырёх последних встречах, не смущает. Особенно самого Холанда, который открыто сказал, что пришёл за победой в Лиге чемпионов.

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Важно отметить, что «Манчестер Сити» не просто стремится к первой победе в турнире, но и к треблу. Титул чемпиона Англии в увлекательной гонке с «Арсеналом» был защищён, а в прошедшую субботу удалось выиграть Кубок Англии. Теперь осталась последняя галочка для требла.

В финале Лиги чемпионов сойдутся клубы, которые ранее никогда в официальных турнирах не пересекались. Столкновение разных игровых стилей, но с одинаковым настроем. Несмотря на все прогнозы, нас ждёт очередной футбольный праздник, пропустить который нельзя. И интрига в нём есть. Всё остальное покажет игра.

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