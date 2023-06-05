Месси нужен всем, а куда Неймар и Осимхен? Топ-5 самых ожидаемых трансферов лета

Клубные сезоны-2022/2023 завершились, зато открывается трансферное окно! Миграция звёзд этим летом обещает быть весьма серьёзной. Букмекерские конторы не остаются в стороне, они принимают ставки на то, в каких клубах окажутся лучшие футболисты мира к осени. Рассказываем о том, каких трансферов ждут букмекеры в первую очередь.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Переезд Лионеля Месси в Саудовскую Аравию

Главный лакомый кусочек трансферного рынка — конечно же, Лионель Месси. Звёздный аргентинец официально объявил о том, что покидает «ПСЖ». Завершать карьеру Лео не собирается, так что за него должна бы развернуться нешуточная борьба. Но, скорее всего, этого не произойдёт: Месси банально слишком дорог для большинства команд.

Скорее всего, аргентинец отправится в Саудовскую Аравию, где уже выступает его извечный соперник Криштиану Роналду, а также туда переехал Бензема. Там без проблем потянут его запросы. Говорят, что «Аль-Хиляль» уже на продвинутой стадии переговоров. Поставить но то, что Месси перейдёт в любой клуб из Саудовской Аравии, можно с коэффициентом 1.67.

Правда, есть ещё варианты с «Барселоной» и МЛС. Возвращение в каталонский клуб было бы красивой историей, но «Барса» в сложной финансовой ситуации. Вернуть Месси — значит расстаться с целой группой классных игроков. Даже при том условии, что Лионель ради родного клуба согласится пойти на финансовые уступки. Вероятность трансфера аналитики оценивают коэффициентом 2.75.

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Что до МЛС, то там Месси давно ждут «Интер Майами» и лично Дэвид Бекхэм. С точки зрения комфорта жить семье аргентинца там будет проще, чем в Саудовской Аравии. Но пока эксперты считают, что клуб из США в аутсайдерах гонки за аргентинцем, вероятность этого трансфера оценили в 4.50.

Неймар может оказаться в «МЮ»

Бразилец тоже собирается покинуть «ПСЖ». Прощаясь с Месси в соцсетях, бразилец отметил, что всё получилось совсем не так, как задумывали.

В Саудовскую Аравию Неймар ехать не хочет, по слухам, он отклонил очень щедрое предложение. Прямо сейчас фаворитом считают «Манчестер Юнайтед», который находится на продвинутой стадии переговоров с бразильцем. Вероятность трансфера оценивают в 5.00. Не совсем понятно, впишется ли Неймар в схему Эрика тен Хага.

За 9.00 можно поставить на то, что Неймар окажется в «Челси» или «Барселоне». Про желание форварда играть в Англии говорят давно, но вряд ли «Челси» сразу же начнёт побеждать после провального сезона. В случае с «Барселоной» вопросы те же: финансовое состояние клуба. Совсем не исключено, что Неймар в итоге никуда не уедет из Парижа — катарские шейхи умеют убеждать.

Не верьте — Гарри Кейн никуда не уедет

Каждое лето лидера «Тоттенхэма» и сборной Англии отправляют в самые разные клубы, и каждый раз он остаётся в родной команде. Вот и на этот раз эксперты считают, что Кейн не оставит «шпор». Ну или по крайней мере он не перейдёт в другой английский клуб.

А вот в мадридском «Реале» он вполне может оказаться. Особенно после ухода Карима Бензема. Килиан Мбаппе если и окажется в Мадриде, то через год, нападающий «сливочным» очень нужен. Поставить на переезд Гарри в Мадрид можно за 2.38.

Виктор Осимхен — главная цель тен Хага

Если не срастётся с Кейном, то в Манчестере явно постараются не упустить Виктора Осимхена, который выдал фееричный сезон в «Наполи». Серию А форвард просто разорвал, но теперь, после ухода Лучано Спаллетти, можно попробовать себя и в АПЛ. Известно, что Эрик тен Хаг очень хочет видеть Осимхена в составе своей команды. Да, за него Аурелио Де Лаурентис хочет € 150 млн, но для английских клубов деньги не проблема. Поставить на такой трансфер можно за 5.00.

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Чуть меньше шансов заполучить нигерийца у «Баварии» и «Челси» — коэффициент 7.00. А может быть, Де Лаурентису всё же удастся уговорить форварда остаться. Со связкой Осимхен — Хвича и грамотным тренером можно претендовать и на победу в Лиге чемпионов.

Эден Азар присоединится к Роналду в Саудовской Аравии

Бельгиец таки покинул мадридский «Реал», контракт разорвали по соглашению сторон. Эден — потрясающий футболист, но мы уже забыли, какую магию он может выдавать. Нужно либо срочно перезагружать карьеру, либо же доигрывать, почивая на лаврах. А может быть, присоединиться к Гарету Бэйлу за игрой в гольф?

Пока букмекеры считают, что, скорее всего, Азар отправится в Саудовскую Аравию или МЛС. На Ближний Восток дают коэффициент 3.24, а на переезд в США — 4.32. Из европейских вариантов больше всего шансов у «Фенербахче», где с радостью принимают футболистов, едущих с ярмарки. Коэффициент на этот переход — 5.00.

За 8.00 можно поставить на «Челси», а за 9.00 — на «Тоттенхэм», но, кажется, такие вызовы уже не нужны самому Азару. Будем рады ошибиться, ведь когда Азар здоров и мотивирован — это отличный вариант для любого клуба.

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