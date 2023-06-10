Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш. Раненый лев будет очень опасен

В ночь с 10 на 11 июня мск пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 289, в соглавном поединке которого встретятся бразилец Чарльз Оливейра и ирано-американский боец Бенеил Дариуш. Встреча запланирована на 6:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты и ставки на бой UFC 289 Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш

Эксперты «Фонбет» уверены в победе Дариуша и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.70. На победу Оливейры дают 2.20. Ставки на то, что бой закончится нокаутом, принимаются с коэффициентом 2.52, а если удушающим – 2.65 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Где покажут бой Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш

Смотреть поединок можно на телеканалах «Матч!» и «Матч Боец». Начало боя — не ранее 6:00 мск.

Прогноз и анализ на бой UFC 289 Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш

Этого боя ждали многие. Два отличных бойца в лёгком весе подерутся за право выйти в клетку с Исламом Махачевым, чтобы отобрать у него пояс. Бразилец Чарльз Оливейра, занимающий первое место в рейтинге, встретится с занимающим четвёртое место Бенеилом Дариушем. Эти двое наконец-то получат шанс выявить сильнейшего после отмены боя в начале мая.

Оливейра одержал 33 победы и потерпел девять поражений в своей карьере в смешанных единоборствах. Он был чемпионом в своей весовой категории и даже защищал титул. У Чарльза был уникальный путь к титулу, в ходе которого он последовательно побеждал лучших претендентов Гэтжи, Порье, Чендлера и Фергюсона.

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Он уступил свой пояс Исламу Махачеву, потерпев поражение сабмишеном, и будет стремиться получить реванш. Оливейра как никогда жаждет вернуть себе чемпионство и прервать победную серию Дариуша — это первый шаг. Бенеил Дариуш одержал 22 победы, потерпел четыре поражения и один раз закончил поединок вничью за свою карьеру в ММА. У него одна из самых длинных действующих победных серий в этом виде спорта, поскольку он победил в восьми боях подряд.

Дариуш незаметно поднялся в рейтинге лучших легковесов мира и после нескольких отмен боёв наконец-то получил шанс встретиться с Оливейрой. Бенеил ясно дал понять, что он будет зол, если не получит титульный поединок, поэтому он оставит в октагоне все свои силы.

Чарльз Оливейра за последние несколько боёв доказал, что его джиу-джитсу не имеет себе равных, а в сочетании с мощными ударами делает его одним из лучших в мире. Его мотивация высока как никогда, и в этом бою мы должны увидеть ультраагрессивную версию бразильца.

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Чарльз Оливейра желает вернуть свой титул, а Бенеил Дариуш считает, что пришло его время, и не упустит предоставленный шанс. Бразилец не сможет выиграть этот бой, если будет действовать безрассудно.

Дариуш — слишком умный боец, который не позволит Оливейре наносить мощные и точные удары. Ираноамериканец очень хорошо защищается, поэтому Чарльз должен быть более осторожен на дистанции. Этот бой может пройти большую часть времени в клинчах, так как оба спортсмена будут стараться провести тейкдаун. Вблизи Оливейра будет иметь преимущество, но должен опасаться локтей Дариуша.

Бразильца можно назвать универсальным бойцом, потому что он научился выходить из любых ситуаций. Не стоит акцентировать внимание на поражении в бою с Махачевым, ведь Ислама в такой хорошей форме тем более не побил бы Дариуш.

Мы считаем, что подбородок бразильца по-прежнему готов держать удары, а в партере он будет гораздо лучше и сильнее своего соперника. Предлагаем поставить на победу Оливейры с коэффициентом 2.20 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Дариуш: в действиях Махачева нет ничего такого, чего бы я не смог сделать лучше.

На днях Чарльз высказался о предстоящем поединке и поражении в последнем бою. Он отметил, что переживает этап перерождения и готов ринуться в бой с новыми силами, чтобы вернуть пояс. Также Оливейра сказал такую фразу: «Раненый лев – это всё ещё лев». Поэтому будет невероятно интересно.

Ставка: победа Оливейры за 2.20.

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