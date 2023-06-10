«Флорида» — «Вегас», четвёртый матч. Бобровский и Ткачук поймали волну

11 июня состоится четвёртый матч финала Кубка Стэнли «Флорида» — «Вегас». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 2.26, а успех «Голден Найтс» идёт за 2.75. На ничью предлагают поставить за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч финала плей-офф НХЛ «Флорида» — «Вегас» 11 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Флорида Пантерз» — «Вегас Голден Найтс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.86, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.98. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 11.5.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Вегас» (11.06.2023)

11 июня в Национальной хоккейной лиге всё внимание будет уделено четвёртой игре финала между «Флоридой» и «Вегасом», которая пройдёт на льду стадиона «Эф-Эй-Эл Лайв-Арена». Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. Счёт в серии 2-1 в пользу «Голден Найтс».

Третий матч закончился победой «Пантерз» в овертайме (3:2 ОТ). Под руководством Пола Мориса у хозяев семь побед в овертаймах этого плей-офф подряд. С учётом прошлых розыгрышей у клуба 10 побед в ОТ, а рекорд принадлежит «Монреалю» — 14.

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Мэттью Ткачук в третьей игре поучаствовал в двух голах из трёх. Он забросил шайбу и сделал результативную передачу. В последних двух встречах до этой у него был всего один гол. В общем на счету нападающего 24 очка в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Ткачук возглавляет гонку бомбардиров плей-офф. Также Мэттью обновил рекорд «Флориды» по голам за плей-офф — 11.

Отдельной похвалы заслужил Сергей Бобровский, который не пропустил при игре в равных составах, отразив 25 из 27 бросков в целом — это 92,59%. После первых двух неудачных игр многие болельщики начали его ругать. Однако россиянин снова всем доказал, что он в хорошей форме.

Сергей был признан второй звездой матча, а на его счету 12 побед в плей-офф. Впереди четвёртый матч серии, и эта игра будет определяющей, так как при счёте 1-3 пятый матч пройдёт на льду «Голден Найтс». Последние две встречи «Пантерз» были не лучшими на выезде. Поэтому подопечные Пола Мориса постараются установить паритет.

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Однако всё ещё есть над чем работать клубам. Снова команды много удалялись — суммарно на 30 минут. Именно из-за игры в меньшинстве «Флорида» уступала по ходу матча, пропустив две шайбы в меньшинстве. Впрочем, огромная работа проведена тренерским штабом «Флориды». Игра преобразилась, стало меньше ошибок, что позволило сыграть на равных с такой атакующей командой, как «Вегас».

Впервые за пять встреч Иван Барбашёв из «Голден Найтс» остался без набранных очков, зато снова не обошлось без стычки с Радко Гудасом. Кажется, хозяева воспряли духом и готовы играть в свой хоккей. Тем более что дома отличная атмосфера и поддержка. Плюс клуб не уступает на своём льду уже три матча кряду.

Поэтому вполне вероятно, что и в четвёртой встрече «Флорида» как минимум не проиграет. Силы и мотивация есть. Выкладываться будут обе команды. Плюс строгая игра хозяев в защите позволила снизить результативность и количество ошибок.

Проверим ставку «Флорида» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы» за 2.16. Бобровский в отличной форме, а команда почувствовала, что может противостоять такому сопернику. Плюс дома порядок, клубу во что бы то ни стало нужно выгрызать победу дома, иначе будет сложно.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Вегас» 11 июня 2023 года

Сергей Бобровский и Мэттью Ткачук сделали то, что они умеют лучше всего в этом плей-офф. «Пантерз» сократили отставание, но соперник непростой. Однако статистика дома у «Флориды» неплохая и состав в отличной форме. Как минимум есть шанс не проиграть в основное время. В овертайме ещё никто не побеждал «пантер» в этом плей-офф.

Ставка: «Флорида» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.16.

Экспресс с коэффициентом 10.51.

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