Ямайка — Катар. Шамар Николсон нужен сборной

Футболист «Спартака» должен проявить себя хотя бы в товарищеских матчах.

15 июня состоится товарищеский матч Ямайка — Катар. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение ямайцам: поставить на победу Ямайки в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех катарцев оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Ямайка — Катар 15 июня 2023 года

Букмекеры считают, что товарищеский матч Ямайка — Катар не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Ямайка — Катар (15.06.2023)

15 июня в Австрии пройдёт матч между сборными Ямайки и Катара. После неудачи на домашнем чемпионате мира новым главным тренером «бордовых» стал Карлуш Кейруш.

Сборная Ямайки в 2023 году успела сыграть пока три матча. Дважды в соперниках была сборная Тринидада и Тобаго в товарищеских встречах (0:1 и 0:0). Также команда сыграла в рамках Лиги наций КОНКАКАФ со Мексикой (2:2).

Мбаппе высказался о выступлении Месси за «ПСЖ».

При этом надо отметить, что на встречу с мексиканцами вызван 26-летний Шамар Николсон из «Спартака». В 2021 году он был признан лучшим футболистом Ямайки. Однако проявить себя в больших турнирах у спортсмена не получается, ведь его национальная команда пока не дотягивает до такого высокого уровня.

Сборная Катара в 2022 году принимала у себя чемпионат мира и на групповом этапе ей попались Эквадор (0:2) Нидерланды (0:2) и Сенегал (1:3) Под руководством Феликса Санчеса команда не сумела даже выйти из группы и стала самым большим разочарованием.

После такого провала команду возглавил экс-тренер Ирана — Карлуш Кейруш. Катар даже рассматривал кандидатуру Зинедина Зидана, который отказал ещё четырём сборным. Легенда французского футбола отверг предложение Португалии, Бразилии, США и ОАЭ.

«Рубин» близок к трансферу защитника «Спартака» Мацея Рыбуса.

При этом под руководством португальца катарская сборная сыграла лишь одну товарищескую встречу — с резервом Хорватии (0:1). Сейчас соперник сильнее, но последняя очная встреча закончилась ничьей (1:1) в 2022 году. Вполне вероятно, игра пройдёт по аналогичному сценарию, так как команды наигрывают составы и за результатом не гонятся.

Ямайка восемь матчей не может выиграть, и пять из них закончились вничью. Сборная Катара четыре матча подряд не побеждает. У обеих команд плохие показатели. Однако в очных матчах вполне могут повторить ничью. Новому тренеру катарцев нельзя проигрывать.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Ямайка — Катар 15 июня 2023 года

Катар возглавил португальский специалист, который ранее тренировал Иран. Сборная Ямайки — не самый сильный соперник, но в очных встречах фаворита нет, хотя и новый тренер Катара должен показать себя. Впрочем, команды сыграют впервые с 2022 года, и последние матчи не внушают доверия. Ставим на ничью за 3.40 и ждём, что сможем увидеть на поле Николсона.

Ставка: ничья за 3.40.

Экспресс с коэффициентом 8.40.

«Реал» может включить Тчуамени в сделку по Мбаппе.

В «Оренбурге» подтвердили возможный уход Марцела Лички в «Динамо».

Де Лаурентис хочет, чтобы Галтье возглавил «Наполи».

Мбаппе: я не просил «ПСЖ» отпустить меня в «Реал».