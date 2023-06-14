Даниил Медведев — Адриан Маннарино. Россиянин рад травяному сезону

15 июня Даниил Медведев и Адриан Маннарино сыграют во втором круге турнира ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Начало – не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом россиянина: поставить на его победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.20. Успех француза оценивается в 4.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч АТР-250 Даниил Медведев — Адриан Маннарино 15 июня 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Даниил Медведев — Адриан Маннарино получится упорным: тотал больше 21.5 гейма идёт за 1.85, а тотал меньше 21.5 гейма – за 1.95. Поставить на то, что российский теннисист выиграет со счётом 2:1, можно с коэффициентом 3.80.

Анализ и прогноз на матч в Хертогенбосхе Даниил Медведев — Адриан Маннарино (15.06.2023)

В ближайший четверг пройдёт матч второго круга турнира ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) на травяных кортах между Даниилом Медведевым и Адрианом Маннарино. Начало матча — не ранее 12:00 мск.

Россиянин неубедительно провёл старт сезона. Если на Adelaide International 1 он продемонстрировал неплохой результат, дойдя до 1/2 финала и уступив Новаку Джоковичу со счётом 0-2 (3:6; 4:6), то на Australian Open провалился. Уже в третьем круге по итогам трёх сетов Медведев проиграл Себастьяну Корде — 6:7, 3:6, 6:7.

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Неудача на первом ТБШ сезона не сломила теннисиста. Он уверенно завершил хардовый отрезок, победив в 25 из 26 следующих матчей. В итоге Медведев дошёл до финалов пяти турниров и выиграл четыре титула — на ABN AMRO Open, Qatar ExxonMobil Open, Dubai Duty Free Tennis Championships и Miami Open.

Развить успех на грунте Даниил Медведев не сумел. Он выступил на четырёх турнирах, но лишь на Internazionali BNL d'Italia добился желаемого результата, обыграв в финале Хольгера Руне со счётом 2-0 (7:5, 7:5).

К старту травяного сезона россиянин готовился после сенсационного поражения от 172-й ракетки ATP бразильца Тьяго Уайлда в первом круге «Ролан Гаррос» со счётом 2-3 (6:7, 7:6, 6:2, 3:6, 4:6).

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Даниил Медведев дал комментарий по поводу раннего завершения борьбы на грунтовом ТБШ, ответив, что попытается быстрее забыть о неудаче, проанализировав с командой ошибки. Он добавил, что постарается хорошо отдохнуть и выплеснуть злость на турнире в в Хертогенбосхе.

34-летний француз проводит не лучший сезон. Лишь на 2 из 11 турниров он смог дойти до 1/4 финала. В большей части соревнований он завершал борьбу в первых раундах, победив суммарно лишь в 12 из 25 матчей.

Впрочем, недооценивать его не стоит. На травяных кортах он показывает лучшую игру. В восьми матчах на траве в 2022 году Маннарино подал 62% точных первых подач и выиграл 71% из них. В итоге дошёл до полуфинала Libema Open.

Даниил Медведев и Адриан Маннарино провели пять личных встреч. Три закончились победами французского теннисиста. Примечательно, что в последний раз пути россиянина и француза переплелись в 2022 году в полуфинале турнира в Хертогенбосхе. Тогда Даниил за 1 час и 56 минут обыграл Адриана со счётом 2-0 (7:5, 7:5).

Медведев проводит мощный сезон. К турниру в Хертогенбосхе он подходит с впечатляющей статистикой — 39 побед в 45 матчах. Он мотивирован реабилитироваться за неудачу на «Ролан Гаррос». Француз далёк от лучшей игровой формы, но на траве его недооценивать не стоит. Рекомендуем ставку на победу Даниила с форой (-4) гейма с коэффициентом 1.87.

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Адриан Маннарино 15 июня 2023 года

Даниил Медведев лучше соперника проводит текущий сезон. После неудачных выступлений на грунтовом ТБШ он полон мотивации добиться успеха в Хертогенбосхе, где в прошлом сезоне он дошёл до финала. Маннарино имеет хорошую статистику. В матче с Медведевым у него мало шансов.

Ставка: победа Даниила Медведева с форой (-4) гейма за 1.87.

Экспресс с коэффициентом 8.40.

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