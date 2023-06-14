«Зенит» — Россия. Аршавин и Кержаков зададут ритм ретроматчу

15 июня состоится ретроматч «Зенит» — Россия. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу «Зенита» в основное время можно с коэффициентом 2.45. Успех сборной России по оценён экспертами в 2.44. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на ретроматч «Зенит» — Россия 15 июня 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Зенит» — Россия получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах тоже с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.24.

Анализ и прогноз на ретроматч «Зенит» — Россия (15.06.2023)

Вот и закончился ещё один сезон Российской Премьер-Лиги. По его итогам «Зенит» в пятый раз подряд и в 10-й раз в истории (с учётом титула в СССР) стал чемпионом. Чтобы любители футбола не скучали в летний перерыв, между сине-бело-голубыми и сборной России образца 2008 года было решено провести ретроматч.

Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Она будет приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА, а также добытым национальной командой бронзовым медалям на Евро-2008. На поле выйдут футболисты, входившие в составы тех команд.

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Конечно, есть в этом и нечто печальное, ведь на данный момент Россия отрезана от европейского футбола. Остаётся лишь довольствоваться воспоминаниями о том, как футболисты, которые примут участие в грядущем матче, покоряли международную арену. Они заставляли переживать всю страну, но взамен дарили победы и незабываемые эмоции.

В составе сборной России сыграют такие известные всем спортсмены, как Евгений Алдонин, Дмитрий Аленичев, Динияр Билялетдинов, Владимир Быстров. Прибыл в расположение команды Юрий Жирков. Дали своё согласие на участие даже Роман Павлюченко и Егор Титов. Тренерами российской национальной команды образца 2008 года стали Игорь Корнеев и Александр Бородюк.

За «Зенит» выступят записавшие свои имена в историю клуба спортсмены. Среди них Андрей Аршавин и Александр Кержаков. Прибыли в состав сине-бело-голубых образца 2008 года Вячеслав Малафеев, Павел Погребняк, Анатолий Тимощук, Виктор Файзулин, Роман Широков и Александр Бухаров. Наставники: Михаил Бирюков и Анатолий Давыдов.

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Всего за сборную России приехали выступать 17 игроков, а за «Зенит» — 16. Встреча наверняка оставит приятное ощущение о ностальгии. Футболисты постарели, но увидеть их в деле и вспомнить события 2008 года — это то, что точно придётся по вкусу болельщикам. Тем более будет интересно тем, кто наблюдал за событиями того времени и переживал за свою команду.

Чуть больше месяца назад нам уже доводилось наблюдать за увлекательным ретроматчем, в котором выстречались московский «Спартак» и сталинградское «Динамо». У красно-белых был качественный перевес. Они одержали закономерную победу со счётом 2:0. В этот раз всё не так очевидно и просто.

В ретроматче «Динамо» — «Спартак» сыграли некоторые из тех футболистов, которые примут участие в предстоящей игре. В числе таковых Роман Павлюченко, Дмитрий Аленичев и Игорь Семшов. Стоит отметить, что они оставили после себя очень приятное впечатление, порадовав хорошей физической формой и техникой.

Ждём, что грядущий матч будет проходить на ещё более высокой скорости и запомнится большим количеством моментов. Немаловажно, что в этот раз выступят более молодые, но не менее легендарные нападающие. В числе таковых Андрей Аршавин и Александр Кержаков, который забил в своё время 139 мячей в 340 матчах в чемпионате России.

Кстати, отдельно будет любопытно понаблюдать за соперничеством Кержакова и Ивана Саенко. Когда-то нападающий и полузащитник были чуть-ли не лучшими друзьями. Однако итогом их взаимоотношений стала скандальная история, жертвой которой стал Александр. Между футболистами появилась самая настоящая вражда.

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Вполне вероятно, у бывшего нападающего «Зенита» будет особая мотивация на предстоящую встречу. Ждём, что она получится результативной и насыщенной событиями. Выявлять фаворита не станем. Комплектация состава отличная у обеих команд. Кто сильнее — покажет игра. Ставка на тотал больше 3.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67.

Прогноз и ставки на матч «Зенит» (2008) — Россия (2008) 15 июня 2023 года

В первую очередь, предстоящий ретроматч привлекает изобилием некогда сильнейших игроков российского футбола. Многие из них являются для болельщиков настоящими легендами. Когда-то они восхищали своей игрой и очень важными голами. Ждём, что и в этот раз порадуют результативностью, мастерством и опытом. Будет интересно посмотреть на то, в какой форме находятся бывший игрок лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин и Александр Кержаков.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 1.67.

Экспресс с коэффициентом 8.40.

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