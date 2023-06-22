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Даниил Медведев – Роберто Баутиста-Агут, прогноз на матч в Галле 23 июня 2023 года, где смотреть онлайн, трансляция

Даниил Медведев – Роберто Баутиста-Агут. Третья ракетка мира не в форме
Максим Ермаков
Даниил Медведев – Роберто Баутиста-Агут: прогноз
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Россиянину никак не даётся травяной турнир.

23 июня Даниил Медведев и Роберто Баутиста-Агут сыграют в матче 1/4 финала травяного турнира АТР-500 в Галле. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах выделяют фаворитом российского спортсмена: коэффициент на его победу составляет 1.30, а на испанца можно поставить за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч АТР-500 в Галле Даниил Медведев – Роберто Баутиста-Агут 23 июня 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч 1/4 финала в Галле Даниил МедведевРоберто Баутиста-Агут получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.60, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами в 2.04. Ставку на победу россиянина с точным счётом 2-0 по сетам можно сделать в «Фонбет» за 2.20, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч в Галле Даниил Медведев – Роберто Баутиста-Агут (23.06.2023)

Галле. 1/4 финала
23 июня 2023, пятница. 13:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Роберто Баутиста-Агут
23
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут

Даниил Медведев встретится с 23-м номером мирового рейтинга Роберто Баутиста-Агутом в четвертьфинале турнира в Галле.

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После победы в первом круге над Маркосом Гироном (6:4, 6:3) россиянин во втором круге встретился с Ласло Джере. Медведев довольно легко выиграл первый сет благодаря раннему брейку.

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Во втором сете Даниил уступал со счетом 0:3, но, приложив максимум усилий, сравнял счёт, а затем перевёл сет в тай-брейк. В нём он вёл 4:1, однако Джере отыгрался и взял сет.

В решающем сете Медведев повёл 3:0, но Джере сумел вернуться в игру. Россиянин тут же сделал ещё один брейк, выйдя вперёд 5:3, и завершил дело в следующем гейме, победив со счётом 2-1 (6:3, 6:7, 6:3).

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Победа в двух сетах над Андреа Вавассори вывела Баутиста-Агута во второй круг, в котором он встретился с Брэндоном Накашимой. На протяжении почти всего первого сета соперники были равны. Казалось, сет перейдёт в тай-брейк, но испанец вовремя взял ситуацию под контроль.

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Бóльшую часть второго сета теннисисты также стабильно выигрывали свои подачи. Накашима сделал брейк в 11-м гейме, но не смог закрыть партию, так как Баутиста-Агут сделал ответный брейк и перевёл сет на тай-брейк. В нём испанец вышел вперёд и выиграл матч — 7:5, 7:6.

Медведев выглядел нестабильным во встрече с Джере. Он должен был завершить матч в двух сетах, а в третьем сете упустил преимущество, но быстро перегруппировался. Будь на месте серба соперник посерьёзнее, россиянин мог бы закончить своё выступление в Галле.

Баутиста-Агут провёл довольно солидный матч и выбил Накашиму. Он выиграл два матча подряд, не проиграв ни сета, впервые с Открытого чемпионата Австралии в начале этого года. Это может дать ему необходимый импульс для новых побед.

Контратакующий теннис испанца в прошлом доставлял Медведеву немало головной боли. В прошлом году они два раз играли на траве, счёт — 1-1. Россиянин победил в Галле, но уже через неделю уступил испанцу на Мальорке.

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В этом сезоне Медведев находится в более активной форме, но в Галле он немного не в своей тарелке. Баутиста-Агут всегда был для россиянина неудобным соперником. Роберто выиграл у Даниила четыре из шести очных встреч.

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Можно было бы поверить в то, что оба соперника заберут по сету, но в очных матчах такое происходило очень редко. Поставим на победу Баутиста-Агута за коэффициент 3.50 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

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