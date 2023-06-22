Кокорина не ждут в РПЛ! Останется на Кипре или полетит в Турцию?

Александру Кокорину уже 32 года. Когда-то он был одним из самых перспективных футболистов России. Но за последние несколько лет нападающий сильно регрессировал, и в него уже никто не верил. Московский «Спартак» вовремя продал спортсмена в «Фиорентину» за приличную сумму.

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В чемпионате Италии у россиянина совсем не задалось. В составе «лилий» за два сезона он провёл только 10 матчей, в которых выступил просто ужасно, не записав на свой счёт ни одного результативного действия. Кокорин регулярно подвергался критике и даже получил несколько антипремий «Золотая урна», которую дают худшему футболисту Серии А.

Это, а также частые травмы и огромная зарплата Кокорина вывело руководство «Фиорентины» из себя. Оно приняло решение во что бы то ни стало избавиться от игрока. Главный тренер «лилий» Винченцо Итальяно даже решил не заявлять Александра на сезон, чтобы ускорить процесс расставания.

Перезапуск карьеры на Кипре

По итогу Александр переехал в «Арис» на Кипр. Уровень местного чемпионата слабый, потому Кокорин здорово в него вписался. Он принял участие в 30 встречах, в которых отметился 13 забитыми мячами и шестью результативными передачами. В результате он был признан лучшим игроком сезона-2022/2023.

В частности благодаря Кокорину «Арис» впервые почти за 100-летнюю историю выиграл чемпионат Кипра. Александр обрёл себя и выразил желание вернуться в «Фиорентину». Однако «лилии» вряд ли наступят на те же грабли. Доверие к футболисту у них давно подорвано.

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«Арис», в свою очередь, заинтересован в том, чтобы сохранить Кокорина. Он намерен подписать с нападающим контракт на постоянной основе. Александр изъявил желание выступать в более статусном чемпионате, но исключать вероятность того, что он останется на Кипре — не стоит.

Что насчёт Турции?

Впрочем, гораздо больше вероятность того, что Александр в ближайшем будущем присоединится к «Фатих Карагюмрюк». Недавно появилась информация о том, что клуб уже начал переговоры с Кокориным. Сообщается, что в нём руководство турецкой команды видит замену результативному форварду Мбайе Дианю.

Сведения об интересе «Фатих Карагюмрюк» к Кокорину подтвердил агент выступающего за этот клуб экс-игрока «Зенита» Магомеда Оздоева. У команды из Стамбула с приглашением россиян был пока что исключительно положительный опыт, так что переход Александра в её состав выглядит наиболее правдоподобным.

В РПЛ Кокорина не ждут с хлебом и солью

В чемпионате России к Кокорину у большинства клубов отношение скептическое. Не исключено, что оно изменится после того, как Александр попробует свои силы в турецкой Суперлиге. Пока же 32-летний футболист не нужен даже завершившему сезон на 10-м месте в турнирной таблице «Сочи».

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Президент сочинской команды Борис Ротенберг недавно заявил о том, что не собирается приглашать Кокорина в клуб. По его мнению, форвард когда-то поступил неправильно, перейдя из «Сочи» в московский «Спартак». Другие российские команды также не питают к нему тёплых чувств и доверия.

Нельзя исключать вероятности, что Кокорин вообще больше никогда не сыграет за команду чемпионата России. Его отношение к делу слишком многим не по нраву. Поставить на то, что Александр в сезоне-2023/2024 не забьёт в РПЛ, в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Что забьёт — с коэффициентом 2.55.

Ставка: Александр Кокорин не забьёт в РПЛ в сезоне-2023/2024 за 1.45.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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