«Коритиба» — «Интернасьонал». Луис Адриано и Вандерсон на хорошем ходу

Этих футболистов помнят в РПЛ, а они до сих пор в классной форме.

23 июня состоится матч 11-го тура бразильской Серии А «Коритиба» – «Интернасьонал». Начало – в 2:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Интернасьонала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.44. Успех «Коритибы» оценивается аналитиками коэффициентом 3.02. Поставить на ничью предлагают за 3.16.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Коритиба» — «Интернасьонал» 23 июня 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Коритиба» – «Интернасьонал» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 2.01.

Анализ и прогноз на матч бразильской Серии А «Коритиба» — «Интернасьонал» (23.06.2023)

В самом разгаре чемпионат Бразилии, в котором на неделе стартует 11-й тур. В данный момент особенно интересна встреча в Куритибе, где «Коритиба» на стадионе «Коуто Перейра» примет «Интернасьонал». Стартовый свисток в матче прозвучит в 2:00 мск.

«Коритиба» в нынешнем сезоне является худшим клубом чемпионата. Бело-зелёные не одержали ни одной победы. Более того, за десять туров у них в активе всего четыре очка, а также шесть поражений. Клуб располагается на последнем месте, но ситуация некритичная, так как до спасительной строчки лишь пять очков.

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Проблемы у «Коритибы» есть в каждой линии. Нападение не справляется, забив всего восемь мячей. В этом плане у команды даже наметился прогресс, так как после трёх туров на старте без голов в семи из восьми последних матчей удавалось забить хотя бы раз. В том числе и соперникам, располагающимся в верхней части турнирной таблицы – «Атлетико Минейро» и «Палмейрасу».

Оборона также нестабильна. Пропущено 20 голов, что лишь на два меньше, чем у «Америки Минейро». Только в четырёх встречах хозяева пропускали меньше двух мячей. В то же время стоит отметить, что крупных провалов они почти не допускали – в двух первых турах проигрывали с разницей в три мяча, но обычно давали отпор по мере возможностей.

Не лишены шансов побороться за очки и на сей раз. В двух из трёх последних личных встреч с «Интернасьоналом» это удавалось. Кроме того, три из четырёх ничьих в этом сезоне «Коритиба» добыла на домашнем стадионе.

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Гости тоже не впечатляют. В прошлом сезоне «Интернасьонал» финишировал на втором месте и в этом году собирался претендовать на чемпионский титул. Однако большую часть мая красно-белые были в ужасной форме. За этот период потерпели четыре поражения подряд. Поэтому они в середине таблицы с отставанием от первого места уже в десять очков.

Тем не менее подопечным Мано Менезеса удалось быстро вернуться на победный путь. В шести последних матчах во всех турнирах они потеряли всего четыре очка, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью.

Беспроигрышная серия в чемпионате насчитывает уже три встречи. Турнирное положение улучшается – до четвёртой строчки, дающей путёвку в группу Кубка Либертадорес, всего четыре очка.

Что важно, у «Интернасьонала» имеются проблемы с реализацией моментов. Он забил 10 голов – в первой десятке это худший показатель. За три последних тура гости забили столько же, сколько за семь стартовых. Особенно плохо дела обстоят на выезде, ведь в пяти играх не было одержано ни одной победы и забито лишь три мяча.

Но, в отличие от соперника, у «Интернасьонала» хватает ресурсов, чтобы добиваться своего даже за счёт класса. Кадровых потерь нет, а в нападении действуют Вандерсон и Луис Адриано. Именно эта связка организовала первый гол в матче последнего тура с «Васко да Гама» (2:1). Теперь должны помочь обыграть ещё одного аутсайдера.

Как можно понять, в этой игре не стоит ждать большого количества голов. «Коритиба» в глубоком игровом кризисе, тогда как «Интернасьонал» только в последний месяц начал реализовывать свой потенциал. И всё же разница в классе соперников заметна – гости значительно сильнее и рассчитывают на победу. Предлагаем ставку на то, что «Интернасьонал» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча с коэффициентом 2.08.

Прогноз и ставка на матч Серии А «Коритиба» — «Интернасьонал» 23 июня 2023 года

Команды решают разные турнирные задачи. «Коритиба» на самом дне турнирной таблицы с проблемами как в атаке, так и в обороне. «Интернасьонал» провалил старт сезона, но постепенно возвращает былые позиции. Объединяют соперников слабые показатели в атаке – по забитым голам они одни из худших в лиге. Гости в любом случае остаются фаворитами, они в хорошей форме и не проигрывают на протяжении трёх туров. Не уступят и в этот раз.

Ставка: «Интернасьонал» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.08.

Экспресс с коэффициентом 6.21.

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