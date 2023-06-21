«Ред Булл Брагантино» — «Фламенго». Айртон готовит себя к «Роме»

23 июня состоится матч 11-го тура бразильской Серии А «Ред Булл Брагантино» — «Фламенго». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Фламенго» можно с коэффициентом 2.26. Успех «Ред Булл» оценён экспертами в 3.04. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Бразилии «Ред Булл Брагантино» — «Фламенго» 23 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ред Булл Брагантино» — «Фламенго» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч «Ред Булл Брагантино» — «Фламенго» (23.06.2023)

Чемпионат Бразилии по футболу возвращается после международной паузы. В одном из матчей 11-го тура действующий победитель Кубка Либертадорес «Фламенго» из Рио-де-Жанейро играет в гостях с «Ред Булл Брагантино».

Хозяева встречи с 14 очками занимают 12-е место. Однако плотность команд в турнирной таблице такова, что отставание от третьей строчки, на которой расположился «Фламенго», составляет всего пять очков.

«Челси» согласился продать голкипера Менди клубу из Саудовской Аравии.

Пауза на международные матчи повлияла на обе команды, ведь в составе «Фламенго» и «Ред Булл» есть игроки сборных. В клубе из Рио-де-Жанейро таких насчитывается пятеро, а самыми заметными из них являются чилиец Артуро Видаль и лучший бомбардир «Фламенго» – бразилец Педро Абреу.

Также отметим дебютанта сборной Бразилии – Айртона Лукаса. Бывший игрок «Спартака», выступая на позиции левого защитника, забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 10 матчах Серии А. Неудивительно, что после первого в карьере вызова в сборную Айртоном заинтересовалась «Рома».

«Фламенго» привычно для себя выступает в очень плотном графике, чередуя игры Серии А с выступлениями в Кубке Бразилии и защитой титула в Кубке Либертадорес. Команда находится в прекрасной форме и не проигрывает в 10 матчах подряд. Текущая победная серия составляет четыре встречи.

Черчесов прокомментировал жеребьёвку Лиги чемпионов.

В плотном графике выступают и хозяева предстоящей встречи. С учётом матчей Южноамериканского кубка «Ред Булл» проиграл лишь в 1 из 10 встреч, но победами на этом отрезке закончились лишь три из них.

В составе «Ред Булл» нет звёзд мирового уровня, хотя есть заметные имена, такие как вингер Витиньо, права на которого принадлежат киевскому «Динамо». Лучшими бомбардирами «Брагантино» в текущем сезоне являются центрфорварды Алеррандро и Тьяго Борбас, которые забили по семь мячей за более чем 20 матчей во всех турнирах.

«Ред Булл» – непростой и очень неуступчивый соперник, о чём говорит большое количество ничьих. Однако «Фламенго» находится на хорошем ходу, а футболисты в его составе отвечают высокому классу. Пауза на матчи сборных внесёт некоторый дисбаланс в подготовку к предстоящей игре, что увеличивает вероятность ошибок. Поставим на то, что гости не проиграют и обе команды забьют. Коэффициент на это событие составляет 2.29.

Прогноз и ставки на матч бразильской Серии А «Ред Булл Брагантино» — «Фламенго» 23 июня 2023 года

«Ред Булл» обитает в середине турнирной таблицы, но готов отобрать очки у любой команды чемпионата Бразилии. Каждая вторая игра сезона в Серии А завершилась для этой команды результативной ничьей. «Фламенго» набрал отличный ход в чемпионате Бразилии и является заслуженным фаворитом предстоящей встречи, но может споткнуться после паузы на матчи сборных. Выездные игры «Фламенго», как правило, выдаются обоюдоострыми, так будет и сейчас.

Ставка: «Фламенго» не проиграет и обе забьют за 2.29.

Экспресс с коэффициентом 6.21.

Жорди Альба: уход из «Барселоны» был честным поступком.

Минасян: Захарян хочет повторить путь Кварацхелии.

Янник Карраско: разочарованы реакцией Куртуа.

«Арсенал» договорился c «Челси» о переходе Хаверца.