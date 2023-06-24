Роберто Баутиста-Агут — Андрей Рублёв. Обидчик Медведева будет наказан

Испанец не пустил дальше Даниила, а мог быть российский полуфинал.

24 июня Роберто Баутиста-Агут и Андрей Рублёв сыграют в матче 1/2 финала травяного турнира АТР-500 в Галле. Начало — не ранее 16:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах выделяют фаворитом российского спортсмена: коэффициент на его победу составляет 1.75, а на испанца можно поставить за 2.08.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч АТР-500 в Галле Роберто Баутиста-Агут — Андрей Рублёв 24 июня 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч 1/2 финала в Галле Роберто Баутиста-Агут – Андрей Рублёв получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.68, а тотал меньше 22.5 гейма оценён экспертами в 2.05. Ставку на победу россиянина с точным счётом 2:0 по сетам можно сделать в «Фонбет» за 2.80, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч в Галле Роберто Баутиста-Агут — Андрей Рублёв (24.06.2023)

Рублёв принял участие в соревнованиях на травяном корте после неудачного выхода в третий круг на Открытом чемпионате Франции. В первом круге он обыграл У Ибина 2:1 (6:4, 6:7, 6:2), а затем победил Янника Ханфмана 2:0 (7:6, 6:3) и вышел в четвертьфинал.

В 1/4 финала Рублёв встретился с Таллоном Грикспором и уступил в первом сете. Однако он сумел отыграться, взял второй сет со счётом 6:3, а в решающем выиграл у нидерландца 6:4, получив достойное сопротивление в концовке матча.

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Роберто Баутиста-Агут начал своё продвижение по турниру в Галле с победы в двух сетах над Андреа Вавассори. Затем он выиграл в двух напряжённых сетах у Брэндона Накашимы (7:5, 7:6), что позволило ему выйти в четвертьфинал на Даниила Медведева.

Борьба с россиянином получилась очень тяжёлой в первом сете. Испанец вышел вперёд, выиграв со счётом 7:5. Второй сет проходил в напряжённой борьбе, ни один из теннисистов не смог взять подачу соперника. Исход решил тай-брейк, и Баутиста-Агут выиграл его со счётом 7:3, обеспечив себе место в полуфинале турнира в Галле.

В личных встречах между этими двумя спортсменами установился паритет – оба выиграли по четыре раза. Их последняя игра состоялась в первом круге турнира Adelaide International 2023 года, в котором испанец победил со счётом 3:1 (4:6, 6:3, 6:4).

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Рублёв выйдет на матч в качестве фаворита, но Баутиста-Агут будет в хорошем настроении после победы над Медведевым, не говоря уже о том, что испанец показал несколько классных выступлений на траве.

Подача Рублёва будет главным козырем на этом покрытии. В Галле он уже сделал 31 эйс. Россиянин — агрессивный игрок, но в последних турнирах ему удаётся сохранять низкое количество невынужденных ошибок. На корте он выглядит гораздо более собранным, что, несомненно, сыграет в его пользу.

Баутиста-Агут в трёх своих матчах в Галле выполнил всего пять эйсов. Однако он был очень силён на своей первой подаче, выиграв 106 из 130 очков. Испанец предпочитает контригру и умеет быстро переходить из обороны в атаку. Чтобы выйти в финал в Галле, ему нужно повторить свой успех в матче с Медведевым. Хотя в матчах с Даниилом на стороне Роберто были очные встречи.

Рублёву будет нелегко, но его нынешней формы, мощной подачи и форхенда должно хватить, чтобы выйти в финал турнира ATP-500. Однако уже с нидерландцем Андрею было очень нелегко, поэтому предполагаем, что матч затянется. Ставки на победу Рублёва и тотал больше 22.5 гейма принимаются за 3.00 в «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Рублёва и тотал больше 22.5 гейма за 3.00.

Экспресс с коэффициентом 7.21.

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