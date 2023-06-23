«Форталеза» — «Атлетико Минейро». Халк и Сколари сработаются

25 июня состоится матч 12-го тура чемпионата Бразилии «Форталеза» — «Атлетико Минейро». Начало игры — в 0:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «львов» можно с коэффициентом 2.46. Успех «Минейро» оценён экспертами в 2.87. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Бразилии «Форталеза» — «Атлетико Минейро» 25 июня 2023 года

Букмекеры не считают, что матч чемпионата Бразилии «Форталеза» — «Атлетико Минейро» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Бразилии «Форталеза» — «Атлетико Минейро» (25.06.2023)

25 июня запланировано пять встреч 12-го тура бразильской Серии А. Отдельное внимание уделим игре между «Форталезой» и «Атлетико Минейро», которая пройдёт на стадионе «Кастелан». Стартовый свисток прозвучит в 0:30 мск.

«Форталеза» в 11-м туре чемпионата Бразилии обыграла в гостях «Крузейро» (1:0). До этого клуб уступил на выезде лидирующему «Ботафого» (0:2) и сыграл вничью с «Баией» (0:0) на своём поле. Команда располагается на 10-й строчке с 17 очками. Подопечные Хуана Пабло Войводы одержали четыре победы при пяти ничьих в текущем сезоне Серии А.

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«Трёхцветные» показывают себя отличным середняком в чемпионате, плюс команда здорово выступает в Южноамериканском кубке. В группе Н «Форталеза» занимает первое место с 12 очками за пять матчей. Лишь в последнем туре подопечные Хуана Войводы проиграли «Эстудиантес Мериде» (0:1).

«Атлетико Минейро» в Серии А располагается на пятом месте с 19 очками. Последние два матча клуб завершил вничью — с «Флуминенсе» (1:1) и «Ред Булл Брагантино» (1:1). До этого команда выиграла у «Крузейро» (1:0) благодаря голу Халка.

При этом команда одержала пять побед при четырёх ничьих за 11 туров. Таблица чемпионата плотная. Каждая игра может изменить положение клубов. У «Атлетико» сменился тренер — им стал Луис Фелипе Сколари.

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Возвращение опытного тренера к работе поможет «Минейро» и Халку, который набрал семь очков за 10 встреч. Показатели неплохие, пусть и не сумел отличиться в последнем туре. Впрочем, впереди не такой серьёзный соперник. За пять последних очных встреч четыре раза побеждал «Атлетико Минейро».

Пусть и последняя игра закончилась ничьей (0:0). Однако с нападением у команд порядок, разница забитых и пропущенных у «Форталезы» 13:8, у «Атлетико» – 15:9. Схожая статистика, но пока очные встречи на стороне гостей. Впрочем, стоит ждать результативных действий от обеих команд. Поэтому возьмём ставку на то, что «Атлетико Минейро» не проиграет и обе забьют за 2.90.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Бразилии «Форталеза» — «Атлетико Минейро» 25 июня 2023 года

«Атлетико Минейро» с таким опытным тренером, как Сколари, и мощным нападающим Халком в отличной форме. Плюс статистика пяти последних очных игр с «Форталезой» за ним. Думаем, голов будет достаточно, но ближе к победе в любом случае будет «Атлетико Минейро».

Ставка: «Атлетико Минейро» не проиграет и обе забьют за 2.90.

Экспресс с коэффициентом 6.21.

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