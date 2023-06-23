«Атлетико Паранаэнсе» — «Коринтианс». Юри Алберто растерял форму

24 июня состоится матч 12-го тура чемпионата Бразилии «Атлетико Паранаэнсе» — «Коринтианс». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-чёрных можно с коэффициентом 2.00. Успех «мушкетёров» оценён экспертами в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионат Бразилии «Атлетико Паранаэнсе» — «Коринтианс» 24 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Бразилии «Атлетико Паранаэнсе» — «Коринтианс» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.58. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63. Поставить на «обе забьют» можно за 2.16.

Анализ и прогноз на матч чемпионат Бразилии «Атлетико Паранаэнсе» — «Коринтианс» (24.06.2023)

24 июня на стадионе «Арене Байшада» в Куритиба пройдёт встреча между «Атлетико Паранаэнсе» и «Коринтиансом» в бразильской Серии А. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Атлетико Паранаэнсе» после 11 туров в чемпионате Бразилии располагается на 11-й строчке с 16 очками. Клуб выиграл и проиграл по пять раз. Накануне команда потерпела поражение от «Сан-Паулу» (1:2). До этого была ничья с «Америка Минейро» (2:2).

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Зато у «ураганов» отлично идут дела в Кубке Либертадорес, где они возглавляют группу G с 10 очками. Недавно «Атлетико Паранаэнсе» обыграл «Либертад» (1:0). При этом было всего одно поражение от — «Атлетико Минейро» (1:2). Однако это не помешало сохранить первое место.

«Коринтианс» располагается на 15-й строчке с 12 очками за 11 игр. В текущем сезоне Серии А клуб одержал три победы и пять раз проиграл. Накануне команда победила в гостях «Сантос» (2:0). До этого была ничья с «Куябой» (1:1).

В Кубке Либертадорес за пять туров группового этапа турнира «мушкетёры» обыграли только уругвайский «Ливерпуль» (3:0). Также сыграли вничью с «Аргентинос Хуниорс» (0:0). Экс-нападающий «Зенита» Юри Алберто в этом сезоне набрал лишь три балла за результативность в 16 играх во всех турнирах.

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«Атлетико Паранаэнсе» выглядит фаворитом, и с этим трудно спорить. Дома клуб одержал четыре победы в пяти последних матчах во всех соревнованиях. Тогда как «Коринтианс» на выезде лишь один раз одержал победу за аналогичный период.

Поэтому проверим ставку на победу «ураганов» за 2.00. В составе есть такие футболисты, как Витор Роке. Им интересуется «Барселона», которая готова отдать крупную сумму. Некоторые информаторы заявляют, что сделка согласована.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Бразилии «Атлетико Паранаэнсе» — «Коринтианс» 24 июня 2023 года

«Атлетико Паранаэнсе» неплохо проводит сезон, а успехи в Кубке Либертадорес продолжают радовать. Плюс команда на своём поле выступает здорово. «Мушкетёры» же в этом сезоне не радуют своей игрой совсем и вряд ли смогут что-то противопоставить. Хозяева смотрятся интереснее, поэтому проверим ставку на их победу.

Ставка: победа «Атлетико Паранаэнсе» за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 6.21.

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