«Сантос» — «Фламенго». Айртон хочет понравиться Моуринью

26 июня состоится матч 12-го тура чемпионата Бразилии «Сантос» — «Фламенго». Начало игры — в 0:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу красно-чёрных можно с коэффициентом 1.90. Успех «рыб» оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Бразилии «Сантос» — «Фламенго» 26 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Бразилии «Сантос» — «Фламенго» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Бразилии «Сантос» — «Фламенго» (26.06.2023)

26 июня в чемпионате Бразилии запланированы три матча 12-го тура Серии А. Отдельное внимание уделим игре между «Сантосом» и «Фламенго», которая пройдёт на стадионе «Вила Белмиро» в Сантусе. Стартовый свисток прозвучит в 0:30 мск.

«Рыбы» после 11 туров располагаются на 13-й строчке турнирной таблицы с 13 очками. Накануне команда проиграла дома «Коринтиансу» (0:2). До этого было две ничьих: сначала дома с «Интернасьоналом» (1:1), затем в гостях с «Коритибой» (0:0). Всего у клуба за 11 туров лишь три победы, при четырёх ничьих.

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Плюс клуб выступает в Южноамериканском кубке в группе Е, и результаты плачевные. «Сантос» одержал лишь одну победу — над «Блумингом» (1:0) за пять встреч. При этом команда идёт с серией из трёх поражений в кубковых матчах.

«Фламенго» в чемпионате Бразилии располагается на четвёртой строчке с 19 очками за 11 туров. Накануне клуб проиграл «Брагантино» (0:4). Это поражение в Серии А стало четвёртым для команды, а до этого она не знала поражений на протяжении шести встреч.

Зато в групповом этапе Кубка Либертадорес «стервятники» проиграли лишь эквадорскому «Аукасу» (1:2) в 1-м туре. У экс-защитника «Спартака» Айртона в этом сезоне дела обстоят весьма неплохо. За девять игр в стартовом составе он набрал четыре очка.

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«Ювентус» проявляет немалый интерес к бразильцу, за которого клуб может выручить хорошие деньги. Также интерес к нему есть со стороны «Арсенала». Так что экс-защитнику «Спартака» есть что доказывать. Плюс впереди не самый сильный соперник в чемпионате.

Команды встречались 22 раза за всю историю. У «Фламенго» — 10 побед, тогда как у «Сантоса» — шесть. Статистика на стороне гостей. Плюс «рыбы» дома не выигрывали уже пять матчей кряду, а красно-чёрные на выезде уступили лишь раз за аналогичный период.

Проверим ставку на победу «Фламенго» за 1.90. Сейчас он явно смотрится интереснее и сильнее своего соперника, у которого наметилось немало проблем. В то же время вряд ли матч получится результативным.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Бразилии «Сантос» — «Фламенго» 26 июня 2023 года

«Фламенго» в хорошей форме, и даже характер «Сантоса» его не пугает. В последнем туре Серии А прервалась беспроигрышная серия «стервятников» длиной в 10 матчей. Однако это не повод расстраиваться, и можно попробовать заново. К тому же вовсю старается Айртон, доказывая, что он нужен в Европе. Ставим на победу «Фламенго».

Ставка: победа «Фламенго» за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 7.17.

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