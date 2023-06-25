«Челси» и «Интер» отказываются от Лукаку, а в Саудовскую Аравию он не поедет

После ухода из «Эвертона» карьера Ромелу Лукаку утратила стабильность. Сначала он провёл несколько не очень удачных сезонов в «Манчестер Юнайтед». Затем перешёл в состав миланского «Интера», в котором два года отыграл на высочайшем уровне. В 76 турах Серии А он забил 47 мячей и отдал 13 результативных передач.

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В частности благодаря стараниям Лукаку «нерадзурри» выиграли скудетто в сезоне-2020/2021. Однако из-за финансовых проблем «Интеру» пришлось расстаться с лучшим бомбардиром сборной Бельгии. За рекордную на тот период времени сумму он перешёл в лондонский «Челси», за который выступал с 2011 по 2014 год.

Возвращение в состав «аристократов» получилось просто отвратительным. Лукаку не удалось поладить с Томасом Тухелем. За 26 матчей в АПЛ он забил только восемь мячей. Руководство «Челси» решило отправить его обратно в «Интер». В минувшем сезоне форвард выступал за «нерадзурри» на правах аренды. Что дальше?

«Интер» — идеальный клуб для Лукаку. Или нет?

Прошлый сезон трудно назвать успешно сложившимся для Ромелу. Он стал антигероем финального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Форвард упустил голевой момент в концовке. Тренер «горожан» Хосеп Гвардиола после игры отметил, что его подопечные выиграли трофей потому, что Лукаку не сумел забить с трёх метров.

С другой стороны, и полностью провальным для бельгийца сезон не назовёшь. В частности благодаря его стараниям «Интер» в принципе дошёл до финала Лиги чемпионов, а также выиграл Кубок Италии. Кроме того, в 26 матчах Серии А Ромелу отметился 10 забитыми мячами и шестью результативными передачами.

«Милан» готов заплатить € 40 млн за Ромелу Лукаку.

Если бы не неудачное выступление Лукаку в финале Лиги чемпионов, можно было бы даже сказать, что под конец сезона он прибавил. Ромелу очень здорово выступил в трёх встречах квалификации Евро-2024. Он помог своей национальной команде разгромить Швецию и Эстонию (в обоих случаях 3:0), а также зацепиться за ничью с Австрией (1:1). В этих трёх встречах Ромелу отметился шестью забитыми мячами.

А теперь главный вопрос — за какую команду он будет выступать в следующем сезоне? Сейчас права на лучшего бомбардира сборной Бельгии принадлежат лондонскому «Челси». Вариантов продолжения карьеры несколько, но все они неоднозначные.

В третий раз Лукаку не встанет на те же грабли

Маурисио Почеттино был заинтересован в том, чтобы сохранить Лукаку в составе «Челси». Возможно, аргентинский специалист и сработался бы с 30-летним нападающим. Однако история предыдущих выступлений бельгийца за «аристократов» свидетельствует в пользу того, что ему этот клуб попросту не подходит.

Лукаку и сам не хочет возвращаться в состав синих, но об этом поговорим попозже. У «Челси» не остаётся иного выбора, как расстаться с футболистом. Отдавать в аренду бельгийца «аристократы» больше не намерены. Сообщается, что они планируют выручить с продажи Ромелу не менее € 40 млн.

Загвоздка

€ 40 млн на приобретение Лукаку готов потратить «Милан». Также такая сумма является приемлемой для клубов Саудовской Аравии, которые изъявляли желание приобрести бельгийца. У «Интера», в составе которого форвард выступал в последнее время успешнее всего, таких ресурсов нет.

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И тут всё упирается в желание Лукаку. 30-летний нападающий поставил «Челси» ультиматум — либо «Интер», либо ничего. Он отказался от перехода в состав принципиального соперника «нерадзурри», а также не захотел отправляться в Саудовскую Аравию. Как же быть в такой ситуации?

Усложнило всё то, что недавно «Интер» перехватил у «Милана» центрального нападающего мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама. У «нерадзурри» и так, помимо Лукаку, есть топовый форвард — Лаутаро Мартинес. Идти на жертвы ради дорогостоящего 30-летнего бельгийца, чтобы потом использовать его в качестве игрока ротации, они вряд ли станут.

Бельгиец затаит обиду на «змей»

Возможно, после этого Лукаку даже обидится на «нерадзурри» и примет предложение «Милана». Сообщалось, что он был готов на двукратное понижение зарплаты ради «Интера». Пока что бельгиец не вёл переговоров с «россонери», но теперь всё может измениться. Поставить на то, что он забьёт первый гол в следующем сезоне за «дьяволов», можно с коэффициентом 3.50.

«Милан» остро нуждается в центрфорварде, и лучшего варианта ему, наверное, не найти. Оливье Жиру уже 36 лет, и он физически не может держать высокий темп на протяжении 90 минут. Других центрфорвардов у «россонери» после ухода Ибрагимовича нет. Ромелу Лукаку видится идеальным вариантом.

Ставка: Ромелу Лукаку забьёт первый гол в сезоне-2023/2024 за «Милан» за 3.50.

Экспресс с коэффициентом 11.21.

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