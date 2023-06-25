Холанд или Мбаппе — кто будет результативнее? Обладатель требла продолжит бить рекорды!

Эрлинг и Килиан выводят конкуренцию между собой на новый уровень! Кто будет круче в новом сезоне?

В минувшем сезоне закончилась эпоха Месси и Роналду как правящей силы в мировом футболе. Можно сказать, что это случилось и раньше, но лучше взять за отправную точку тот момент, когда оба покинули Европу. Криштиану зимой перешёл в «Аль-Наср», а Лионель начнёт играть за «Интер Майами».

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Двум легендам подросла достойная смена. В новом поколении ярче всех блистают Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе. Сравнивать их достижения пока рано, а вот к статистике можно присмотреться, так как оба отличаются запредельной результативностью.

Холанд покорил АПЛ

Переход Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» был одним из самых громких событий прошлого лета. Ожиданий было даже слишком много, но норвежец не подвёл. Свой первый сезон на новом месте он отметил треблом и новым рекордом по голам в АПЛ.

Энди Коул и Алан Ширер забили по 34 гола за сезон в чемпионате Англии, и долго никто не мог преодолеть эту отметку. Эрлингу Холанду понадобилось 35 матчей, чтобы забить 36 голов. Кроме того, норвежец добавил к ним ещё восемь результативных передач. В Лиге чемпионов он тоже стал лучшим бомбардиром, забив 12 голов в 11 матчах.

Мбаппе — гордость Франции

У Мбаппе всё сложилось не так радужно. Лигу 1 «ПСЖ» уверенно выиграл, а сам Килиан стал лучшим бомбардиром, забив 29 голов. В сезоне-2018/2019 у него было больше – 33 гола. Парижане делали ставку на Лигу чемпионов, но вылетели уже в 1/8 финала. Мбаппе отметился семью голами и тремя результативными передачами, но в решающих встречах с «Баварией» не спас свою команду.

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Восемь мячей в семи матчах забил Килиан на чемпионате мира в Катаре, став лучшим бомбардиром турнира. Три из них пришлись на финал с Аргентиной, который сборная Франции проиграла. Если же смотреть только на статистику клубных матчей, то этот сезон Мбаппе провёл явно хуже Холанда.

Норвежца ждёт светлое будущее

Ближайший сезон принесёт новые вызовы футболистам, а нам будет интересно следить, кто из них проявит себя лучше. У Холанда перспектив явно больше. Он в очередной раз доказал свою состоятельность как игрок мирового класса. Его команда отлично слажена и будет продолжать бороться за победу во всех турнирах, в которых примет участие. Следовательно, норвежцу будет проще себя проявить.

Карьера Килиана Мбаппе пока под вопросом. Он не горит желанием продлевать контракт с «ПСЖ», а руководство ждёт, чтобы он определился с будущим, или будет выставлен на трансфер. Парижан летом ждёт очередная перестройка, и они хотят понимать, можно рассчитывать на звезду или придётся искать замену.

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Если выбирать ставку в дуэли игроков между Мбаппе и Холандом, то лучше всего обратить внимание на результативные передачи. В прошлом сезоне у них по этому показателю было равенство: девять ассистов на каждого. Есть вероятность, что норвежец будет прибавлять, становиться универсальнее под руководством Гвардиолы и сможет улучшить этот показатель.

А француз в будущем сезоне может остаться без достойных партнёров по атаке. Ему придётся чаще брать игру на себя, больше сконцентрироваться на голах, чем на ассистах.

Ставка: Холанд сделает больше результативных передач, чем Мбаппе, за 2.12.

Экспресс с коэффициентом 11.21.

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