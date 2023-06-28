Футболисты РПЛ зарекомендовали себя как основа сборной, однако путёвок на чемпионат Европы в Германии на всех не хватит.

Сперцян и Тикнизян тянут Армению, но на Евро-2024 им ещё рановато

Ещё совсем недавно сборная Армении переживала трудные времена. Она неудачно выступила в квалификации на чемпионат мира в Катаре и в Лиге наций. В 16 матчах армяне одержали только четыре победы и три раза сыграли вничью. За этот период времени они забили 13 мячей, а сами пропустили 37.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Несмотря на столь ужасные результаты, бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков согласился возглавить армянскую национальную команду. Его назначение моментально начало приносить плоды. Тренер очень быстро освоился и подарил надежду болельщикам на борьбу за попадание на Евро-2024.

Сперцян и Тикнизян стали лидерами

За три матча квалификации ЧЕ-2024 армяне уступили только Турции (1:2). Обыграли они Уэльс (4:2) и Латвию (2:1). Таким образом, подопечные Петракова расположились на втором месте в турнирной таблице. Отставание от турок составляет три очка, а отрыв от валлийцев — два очка.

Некоторые раскритиковали Петракова за вызов в сборную Армении футболистов, выступающих за клубы чемпионата России — Эдуарда Сперцяна, Георгия Арутюняна, Хорена Байрамяна и Наира Тикнизяна. Однако практика показывает, что это решение было одним из самых верных.

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Сперцян и Тикнизян сыграли далеко не последнюю роль в победах над Уэльсом и Латвией. Полузащитник «Краснодара» отметился результативной передачей, а хавбек «Локомотива» записал на свой счёт забитый мяч и голевой пас. В обеих встречах они отыграли по 90 минут и проделали огромный объём работы.

Сколько ещё сенсаций ждать?

Сборная Армении при Петракове выглядит весьма перспективно. Улучшились многие составляющие её игры. Бросается в глаза, что атака стала мощнее. Также изменились в положительную сторону качество владения мячом и сыгранность. Однако впереди у украинского специалиста ещё очень много работы.

Да, обыграть валлийцев и латвийцев армянам удалось, но не без проблем. В обоих случаях у них провалилась защита. Латвийцам подопечные Петракова вообще могли проиграть. Если бы не крошечный офсайд у нападающего соперника Роберта Ульдрикиса на 60-й минуте и заработанный пенальти в концовке, ситуация в группе была бы совсем иной.

Шансы на выход в плей-офф на самом деле невысоки

Если с андердогами у армян возникли трудности, то что будет в ответной игре с Турцией и во встречах с Хорватией? «Шашечные» занимают предпоследнее место в группе с четырьмя очками. Однако они сыграли на один матч меньше армян.

Ко всему прочему ответный матч с Турцией пройдёт на выезде. Если на домашней арене армяне проиграли туркам, то в гостях им тем более вряд ли удастся зацепиться хотя бы за ничью. Велика вероятность, что подопечные Петракова по итогам отбора на Евро-2024 займут третье место и не попадут в финальный раунд турнира.

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Хорватия в стартовых двух турах квалификации сыграла вничью с Уэльсом (1:1) и уверенно обыграла на выезде Турцию (2:0). У «шашечных» состав гораздо сильнее, чем у сборной Армении. Поставить на то, что подопечные Петракова примут участие в Евро-2024, можно за 3.70. На то, что не сыграют — с коэффициентом 1.23.

Постепенно сборная Армении становится сильнее. Она уже доказала, что способна обыгрывать превосходящих её в классе соперников. Однако оставить не у дел Турцию и Хорватию вряд ли удастся. Подопечные Петракова наверняка навяжут «лунным звёздам» и «шашечным» борьбу, но на большее пока не рассчитываем.

Мхитарян бы пригодился

С Генрихом Мхитаряном у Армении было бы куда больше шансов выйти из группы, однако полузащитник «Интера» отказался возобновлять карьеру в сборной. Петраков прикладывал все усилия для того, чтобы лучший бомбардир вернулся в состав. Тренер сказал, что был готов лично поехать в Милан и поговорить с ним.

Тем не менее Мхитарян не стал менять своё решение. Петраков призвал уважать желание первого в истории сыгравшего в финале Лиги чемпионов армянского футболиста. Украинец подчеркнул, что Генрих — исключительный спортсмен. Его возвращению были бы рады все без исключения.

Ставка: Армения не сыграет на Евро-2024 за 1.23.

Экспресс с коэффициентом 6.73.

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