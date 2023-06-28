Сперцян и Тикнизян тянут Армению, но на Евро-2024 им ещё рановато

Ещё совсем недавно сборная Армении переживала трудные времена. Она неудачно выступила в квалификации на чемпионат мира в Катаре и в Лиге наций. В 16 матчах армяне одержали только четыре победы и три раза сыграли вничью. За этот период времени они забили 13 мячей, а сами пропустили 37.
Несмотря на столь ужасные результаты, бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков согласился возглавить армянскую национальную команду. Его назначение моментально начало приносить плоды. Тренер очень быстро освоился и подарил надежду болельщикам на борьбу за попадание на Евро-2024.
Сперцян и Тикнизян стали лидерами
За три матча квалификации ЧЕ-2024 армяне уступили только Турции (1:2). Обыграли они Уэльс (4:2) и Латвию (2:1). Таким образом, подопечные Петракова расположились на втором месте в турнирной таблице. Отставание от турок составляет три очка, а отрыв от валлийцев — два очка.
Некоторые раскритиковали Петракова за вызов в сборную Армении футболистов, выступающих за клубы чемпионата России — Эдуарда Сперцяна, Георгия Арутюняна, Хорена Байрамяна и Наира Тикнизяна. Однако практика показывает, что это решение было одним из самых верных.
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Сперцян и Тикнизян сыграли далеко не последнюю роль в победах над Уэльсом и Латвией. Полузащитник «Краснодара» отметился результативной передачей, а хавбек «Локомотива» записал на свой счёт забитый мяч и голевой пас. В обеих встречах они отыграли по 90 минут и проделали огромный объём работы.
Сколько ещё сенсаций ждать?
Сборная Армении при Петракове выглядит весьма перспективно. Улучшились многие составляющие её игры. Бросается в глаза, что атака стала мощнее. Также изменились в положительную сторону качество владения мячом и сыгранность. Однако впереди у украинского специалиста ещё очень много работы.
Да, обыграть валлийцев и латвийцев армянам удалось, но не без проблем. В обоих случаях у них провалилась защита. Латвийцам подопечные Петракова вообще могли проиграть. Если бы не крошечный офсайд у нападающего соперника Роберта Ульдрикиса на 60-й минуте и заработанный пенальти в концовке, ситуация в группе была бы совсем иной.
Шансы на выход в плей-офф на самом деле невысоки
Если с андердогами у армян возникли трудности, то что будет в ответной игре с Турцией и во встречах с Хорватией? «Шашечные» занимают предпоследнее место в группе с четырьмя очками. Однако они сыграли на один матч меньше армян.
Ко всему прочему ответный матч с Турцией пройдёт на выезде. Если на домашней арене армяне проиграли туркам, то в гостях им тем более вряд ли удастся зацепиться хотя бы за ничью. Велика вероятность, что подопечные Петракова по итогам отбора на Евро-2024 займут третье место и не попадут в финальный раунд турнира.
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Хорватия в стартовых двух турах квалификации сыграла вничью с Уэльсом (1:1) и уверенно обыграла на выезде Турцию (2:0). У «шашечных» состав гораздо сильнее, чем у сборной Армении. Поставить на то, что подопечные Петракова примут участие в Евро-2024, можно за 3.70. На то, что не сыграют — с коэффициентом 1.23.
Постепенно сборная Армении становится сильнее. Она уже доказала, что способна обыгрывать превосходящих её в классе соперников. Однако оставить не у дел Турцию и Хорватию вряд ли удастся. Подопечные Петракова наверняка навяжут «лунным звёздам» и «шашечным» борьбу, но на большее пока не рассчитываем.
Мхитарян бы пригодился
С Генрихом Мхитаряном у Армении было бы куда больше шансов выйти из группы, однако полузащитник «Интера» отказался возобновлять карьеру в сборной. Петраков прикладывал все усилия для того, чтобы лучший бомбардир вернулся в состав. Тренер сказал, что был готов лично поехать в Милан и поговорить с ним.
Тем не менее Мхитарян не стал менять своё решение. Петраков призвал уважать желание первого в истории сыгравшего в финале Лиги чемпионов армянского футболиста. Украинец подчеркнул, что Генрих — исключительный спортсмен. Его возвращению были бы рады все без исключения.
Ставка: Армения не сыграет на Евро-2024 за 1.23.
Экспресс с коэффициентом 6.73.
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