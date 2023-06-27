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Прогноз на предсезонный турнир, кто выиграет Кубок, «Фенербахче», «Црвена Звезда», «Зенит», «Нефтчи», коэффициенты

Сергей Семак принимает гостей! «Фенербахче» и «Црвена Звезда» создадут проблемы «Зениту»?
Сергей Скрипниченко
Прогноз на предсезонный турнир
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У сине-бело-голубых даже в таком мини-турнире не будет равных.

С 1 по 15 июля пройдёт предсезонный турнир с участием «Зенита», «Фенербахче», «Нефтчи» и «Црвены Звезды». Состоится он в Санкт-Петербурге. Четыре клуба из разных чемпионатов получат возможность подготовиться к новому сезону в матчах с сильными соперниками.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Конечно, турнир товарищеский, но вряд ли кто-то из участников запросто откажется от победы в нём. Помимо подготовки к сезону, будет и борьба за результат.

Чемпион России впереди

Главным фаворитом эксперты считают «Зенит». Петербуржцы обладают очень мощным составом, в минувшем сезоне снова выиграли РПЛ. Предсезонный турнир может стать очередной демонстрацией силы для чемпиона России.

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Поставить на победу сине-бело-голубых в турнире можно с коэффициентом 1.72. Команда будет выступать дома, а значит, у неё есть географическое преимущество. В составе «Зенита» выступают очень сильные футболисты, в том числе Малком, за которым устроили охоту клубы из Европы.

«Фенербахче» не подарок

Минувший сезон для «Фенербахче» получился смазанным. Команда долгое время претендовала на чемпионство, но в итоге его упустила. Из Лиги Европы тоже вылетела рано, зато впервые за 10 лет выиграла Кубок Турции. Летом из Стамбула уехал лучший бомбардир команды Эннер Валенсия, который забил 29 голов в чемпионате.

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Победа «Фенербахче» оценена в 2.90. У турок очень мощная команда, но ей не хватает стабильности, а на таком коротком отрезке любая ошибка будет стоить очень дорого. Вряд ли «канарейки» всерьёз рассчитывают выиграть турнир, но это отличная возможность получить опыт.

Егор Пруцев заявит о себе

Победа «Црвены Звезды» в предсезонном турнире идёт с коэффициентом 4.70. Сербы обладают большим опытом выступлений в еврокубках. Их явно недооценивают. У сербского клуба отличный состав, в котором есть такие атакующие игроки, как Пешич и Катаи. В полузащите пробивает путь в основу Егор Пруцев, который может выйти на поле в предсезонном турнире.

«Нефтчи» зря сомневался

Азербайджанский клуб только недавно подтвердил своё участие в турнире. Из всех участников «Нефтчи» однозначно слабейший. В последние годы у него не было каких-то больших достижений на международной арене. Минувший сезон клуб закончил на третьем месте. Коэффициент на победу азербайджанцев доходит до 20.0.

Сергей Семак продолжит собирать трофеи

«Зенит» не из тех команд, которые в последние годы относились к товарищеским матчам спустя рукава. Прошлым летом они уже выигрывали один предсезонный турнир, но уровень соперников в нём был ниже. На этот раз будет труднее, но сине-бело-голубые могут обыграть «Фенербахче» и «Црвену Звезду». Тем более им не конкурент «Нефтчи».

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Сергей Семак должен хорошо настроить команду. Даже если он прибегнет к ротации, «Зенит» не станет слабее. Всё-таки предсезонный турнир имеет товарищеский характер, а значит, настрой приезжих клубов не будет таким серьёзным. А вот петербуржцам перед своими болельщиками придётся выложить все силы.

Ставка: победа «Зенита» в Кубке Премьер за 1.72.

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